Die Zweijährige ist die Laufzeit, die am stärksten auf Zinserwartungen reagiert. Laut Trading Economics preist der Markt am 23. November eine Fed-Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember mit rund 93 Prozent ein; ein größerer Schritt von 50 Basispunkten gilt als weitgehend ausgeschlossen, im Januar wird eine weitere Erhöhung erwartet. Das sind Marktpreise, keine Prognose von aktiencheck.de. Wer die Zweijährige zu 4,700 Prozent kauft, nimmt diese Erwartung im Grunde vorweg: Kommt die Fed so wie gepreist, gibt es wenig Überraschung. Die Wochenbilanz der Zweijährigen war zuletzt ein Minus von 12 Basispunkten – das stärkste Wochenminus seit August 2025, wie Trading Economics berichtet.

Die zehnjährige Treasury lag am 23. November laut dpa-AFX bei rund 4,94 Prozent und laut Trading Economics bei etwa 4,95 Prozent. Der T-Note-Future gab zwischenzeitlich um 0,25 Prozent auf 106,58 Punkte nach, weil die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze die Tech-Börsen beflügelte; die Anleihen erholten sich danach teilweise. Der Markt wartet zudem auf den PCE-Inflationsbericht, einen Termin nennt die Quelle nicht.