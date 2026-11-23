Eine unspektakuläre Auktion kann viel erzählen: Das US-Finanzministerium hat am Montag, 23. November 2026, um 13:04 Uhr New Yorker Zeit (19:04 Uhr MEZ) zweijährige Treasuries über 69 Milliarden Dollar zu einer Höchstrendite von 4,700 Prozent verkauft. Die Gebotsquote lag bei 2,65 nach einem Schnitt von 2,63 – die Auktion lief nach Angaben des Datenanbieters Helious „in line“, also ohne klares Richtungssignal. Das Interessante steckt in der Verteilung der Käufer.
US-Staatsanleihen: 69 Milliarden Dollar Zweijährige zu 4,700 Prozent, Gebotsquote 2,65 – wie hungrig ist der Markt vor den Auktionen von Fünf- und Siebenjährigen? Wer kauft die Treasuries?
Das US-Finanzministerium hat am 23. November 2026 zweijährige Treasuries über 69 Milliarden Dollar zu 4,700 Prozent versteigert, die Gebotsquote lag bei 2,65. Was die Auktion über die Nachfrage nach US-Staatsanleihen verrät – und warum die Dezember-Zinserhöhung der Fed die Rendite prägt.
Die Auktion
Wie lief die Zweijährigen-Auktion am 23. November 2026?
Eine Treasury-Auktion funktioniert so: Anleger und Händler geben Gebote ab, das Ministerium vergibt die Papiere von der niedrigsten Rendite an aufwärts, bis das Volumen erreicht ist. Die höchste noch bediente Rendite („High Yield“) ist der Auktionspreis. Zum Vergleich: Am Freitag, 20. November, lag die Zweijährige laut Trading Economics bei 4,71 Prozent – die Auktion kam damit rund 1 Basispunkt darunter heraus (eigene Rechnung; ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt). Gegenüber dem Stand kurz vor dem Zuschlag war sie rund 0,3 Basispunkte günstiger für den Staat („stopped through“).
|Kennzahl
|Ergebnis
|Durchschnitt
|Differenz
|Gebotsquote
|2,65
|2,63
|+0,02
|Direktbieter
|38,1 %
|32,0 %
|+6,1 Pp
|Indirekte Bieter
|51,5 %
|56,5 %
|-5,0 Pp
|Händler (Dealer)
|10,4 %
|11,5 %
|-1,1 Pp
Durchschnittswerte laut Helious, ohne Angabe des Vergleichszeitraums. Differenz in Prozentpunkten (Pp) eigene Rechnung.
Quelle: Helious, Auktion 23.11.2026
Was heißt es, dass Direktbieter mehr und Indirekte weniger kaufen?
Indirekte Bieter sind vor allem ausländische Notenbanken und Investoren, die über Banken bieten; Direktbieter sind inländische Fonds und Vermögensverwalter, die selbst bieten. Händler (Primary Dealer) müssen übernehmen, was übrig bleibt. Dass der Händleranteil mit 10,4 Prozent unter dem Schnitt liegt, spricht für ausreichend Endnachfrage. Dass die Indirekten fünf Prozentpunkte weniger nahmen und die Direkten gut sechs mehr, ist ein Hinweis auf ein verschobenes Käuferbild: Mehr heimische Investoren, weniger Ausland. Die Daten erklären nicht, warum das so ist – ob Zufall, Kalendereffekt oder Strategie, bleibt offen.
Wie hängt die Auktion mit der Fed-Zinserhöhung im Dezember zusammen?
Die Zweijährige ist die Laufzeit, die am stärksten auf Zinserwartungen reagiert. Laut Trading Economics preist der Markt am 23. November eine Fed-Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember mit rund 93 Prozent ein; ein größerer Schritt von 50 Basispunkten gilt als weitgehend ausgeschlossen, im Januar wird eine weitere Erhöhung erwartet. Das sind Marktpreise, keine Prognose von aktiencheck.de. Wer die Zweijährige zu 4,700 Prozent kauft, nimmt diese Erwartung im Grunde vorweg: Kommt die Fed so wie gepreist, gibt es wenig Überraschung. Die Wochenbilanz der Zweijährigen war zuletzt ein Minus von 12 Basispunkten – das stärkste Wochenminus seit August 2025, wie Trading Economics berichtet.
Die zehnjährige Treasury lag am 23. November laut dpa-AFX bei rund 4,94 Prozent und laut Trading Economics bei etwa 4,95 Prozent. Der T-Note-Future gab zwischenzeitlich um 0,25 Prozent auf 106,58 Punkte nach, weil die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze die Tech-Börsen beflügelte; die Anleihen erholten sich danach teilweise. Der Markt wartet zudem auf den PCE-Inflationsbericht, einen Termin nennt die Quelle nicht.
Welche Auktionen stehen diese Woche noch an?
Nach Angaben von Newsquawk folgen am Dienstag, 24. November, fünfjährige Notes über 70 Milliarden Dollar und am Mittwoch, 25. November, siebenjährige über 44 Milliarden Dollar; die Abwicklung aller drei Auktionen ist für den 30. November vorgesehen. Zusammen sind es 183 Milliarden Dollar in drei Tagen. Am Donnerstag ist Thanksgiving, die US-Märkte pausieren; für den Freitag ist üblicherweise ein verkürzter Anleihehandel angesetzt – den genauen Kalender der Branchenvereinigung SIFMA sollten Leser selbst prüfen.
Häufige Fragen zu Treasury-Auktionen
Wie hoch war die Rendite der Zweijährigen-Auktion? 4,700 Prozent bei einem Volumen von 69 Milliarden Dollar am 23. November 2026.
Was ist eine gute Gebotsquote? Je höher, desto mehr Nachfrage; 2,65 liegt knapp über dem Durchschnitt von 2,63, den Helious ausweist.
Wer kauft US-Staatsanleihen? Indirekte Bieter wie ausländische Notenbanken, Direktbieter wie Fonds und Primary Dealer, die Restbestände übernehmen.
Wie steht die Zehnjährige am 23. November 2026? Rund 4,94 bis 4,95 Prozent laut dpa-AFX und Trading Economics.
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