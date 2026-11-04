US-Midterms: Politischer Machtwechsel, verhaltene Marktreaktion

Historisch habe sich der US-Aktienmarkt nach Zwischenwahlen sehr positiv entwickelt. Seit 1950 habe der S&P 500 zwölf Monate nach jeder Midterm-Wahl im Plus gelegen, im Durchschnitt um rund 15 Prozent. Auf dem Weg dorthin sei es allerdings teils zu erheblichen Kursschwankungen gekommen. Nach den Midterms 2018 (während Trumps erster Präsidentschaft) sei es beispielsweise zunächst deutlich bergab gegangen, bevor sich der Markt erholt habe und zwölf Monate später im Plus gelegen habe. Das Muster bedeute daher weder einen geradlinigen Kursverlauf noch eine Garantie für eine Wiederholung.