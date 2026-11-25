Sorgen über die Perspektiven für den Bundeshaushalt und die Tragfähigkeit der öffentlichen Schulden in den Vereinigten Staaten waren ein Faktor beim merklichen Anstieg der Anleiherenditen in diesem Jahr, so die Analysten der Helaba.
US-Fiskalpolitik: Trübe Aussichten
Während in Washington ein Shutdown droht, liegt die US-Schuldenquote mit 127% des BIP bereits zwischen Frankreich und Griechenland.
Zwar werde kontrovers diskutiert, in welchem Ausmaß hierfür die unbestreitbare fiskalpolitische Verantwortungslosigkeit in Washington verantwortlich zeichne, doch gehe der Einfluss auf die Zinsen über diesen direkten Kanal hinaus.
So könne man auch die hohe Teuerung – seit fast sechs Jahren liege der Preisauftrieb über dem Zielwert der Notenbank – als wichtigen Teilaspekt des Themas "Finanzpolitik" sehen. Einmal fahre der US-Staat seit langer Zeit hohe strukturelle Defizite – nach Schwankungen in der Pandemie seit 2023 rund 8% des BIP, etwa fünf Prozentpunkte mehr als noch Mitte der 2010er Jahre. Diese Inanspruchnahme von finanziellen Ressourcen durch den Staat erzeuge für sich genommen tendenziell Aufwärtsdruck auf das Preisniveau, ganz ohne zusätzliche Handels- oder "echte" Kriege. Höhere Inflation spreche wiederum für höhere nominale Zinsen.
Allerdings steige das Risiko, dass es darüber hinaus Interaktionseffekte geben könnte: Einerseits könnte die Fed, um die Teuerung einzudämmen, gezwungen sein, die Leitzinsen stärker anzuheben, als es derzeit am Rentenmarkt erwartet werde. Andererseits werde mit jedem zusätzlichen Monat der Zielverfehlung die Frage akuter: Befinde man sich vielleicht schon in einem Regime der "fiscal dominance", in dem die Geldpolitiker die höhere Inflation tolerieren (müssten), um die Tragfähigkeit der Staatsschuld nicht zur Disposition zu stellen?
In dieser Publikation würden die Analysten einen Blick auf die kurzfristigen (politischen) Herausforderungen in der Fiskalpolitik werfen, bevor sie sich dem entscheidenden Thema zuwenden würden – dem mittelfristigen Ausblick. Abschließend würden die Analysten noch kurz auf die Problematik eingehen, dass Medien und Finanzmärkte die US-Fiskalpolitik fast ausschließlich auf Basis der Lage des Bundes diskutieren würden. Um eine Vergleichbarkeit mit anderen Ländern, insbesondere mit den aus der "Excessive Deficit"-Prozedur der EU bekannten Größen, herzustellen, sei aber ein weiter gefasster Blick auf den Staatssektor insgesamt erforderlich, d. h. einschließlich der untergeordneten Gebietskörperschaften (Staaten und Gemeinden).
Kurzfristige Herausforderung 1: Kein Bundeshaushalt!
Die aktuellen Ausgabeermächtigungen für die Bundesregierung würden mehrheitlich am 11. Dezember auslaufen. Finde sich im Kongress keine (temporäre) Lösung, wäre dies wieder Startschuss für einen "government shutdown". Speaker Johnson von den Republikanern verfüge im Repräsentantenhaus derzeit nur über eine hauchdünne Mehrheit. Viele seiner Fraktionsmitglieder hätten in den Wahlen am 3. November ihren Sitz verloren und würden auf Abruf im Kongress sitzen. Schon eine kleine Gruppe von Abweichlern könnte einen Kompromiss stoppen. Daher müssten sich Demokraten und Republikaner wohl auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, den breite Mehrheiten in beiden Parteien mittragen würden. Dies werde aber von einigen kritischen Themen erschwert, wie z. B. dem Loch im Haushalt des Pentagons, das der – von einer Kongressmehrheit eigentlich abgelehnte – Irankrieg gerissen habe und das dringend zeitnah gestopft werden müsse. Man sollte angesichts der Gefahr eines "shutdown" vielleicht jetzt nicht unbedingt über die Weihnachtstage eine Reise in einen der amerikanischen Nationalparks buchen.
Dennoch sei eine neuerliche temporäre Lösung ("continuing resolution"), die die Regierung für ein paar Wochen oder Monate mehr oder weniger auf dem bestehenden Niveau finanziere, das wahrscheinlichste Szenario. Anfang Januar nehme der neue, von den Demokraten kontrollierte Kongress seine Arbeit auf. Ab diesem Zeitpunkt müssten dann Präsident, demokratische Mehrheit und die republikanische Sperrminorität im Senat zusammenarbeiten, um Mittel für den Rest des Fiskaljahres zur Verfügung zu stellen. Dies sei das Basis-Szenario der Analysten, aber bei der Vielzahl an neuen Akteuren und alten Befindlichkeiten keine ausgemachte Sache. Ein zusätzliches Risiko sei, dass ein Kompromiss Mehrausgaben für demokratische Prioritäten wie Gesundheit mit zusätzlichen Mitteln für Trumps Schwerpunkte wie Verteidigung kombinieren könnte – auf Kosten noch höherer Defizite.
Kurzfristige Herausforderung 2: Schuldenobergrenze
Wenn das Problem des fehlenden Haushaltes im Dezember umschifft und dann hoffentlich im Februar/März für den Rest des bis Oktober 2027 dauernden Haushaltsjahres bereinigt werde, stehe mit der Schuldenobergrenze schon das nächste legislative "To-Do" vor der Tür. Zur Erinnerung: In den USA reiche es nicht aus, wenn der Kongress ein Haushaltsgesetz beschließe und der Präsident es unterzeichne. Zusätzlich gelte noch eine nominale Obergrenze für die Staatsschuld, die separat angehoben werden müsse.
Das "Big Beautiful Bill"-Gesetz von 2025 habe dieses Limit auf 41,1 Bio. US-Dollar gesetzt. Im November 2026 liege die relevante Schuldengröße bei rund 40,5 Bio. US-Dollar. Nach Schätzungen werde der verbleibende Spielraum – je nach konjunktureller Entwicklung und möglichen zusätzlichen Haushaltsmaßnahmen – im Frühjahr oder Sommer 2027 ausgeschöpft. Dann müsse die US-Treasury "besondere Schritte" unternehmen, die den entscheidenden Tag ein paar Wochen hinausschieben könnten. Würden Kongress und Präsident bis dahin nicht handeln, drohe wegen des laufenden Defizits ein Zahlungsausfall der US-Regierung. Eine Priorisierung der Zinszahlungen zulasten aller anderen Staatsaufgaben gelte als politisch unhaltbar.
Da ein Default für die Renten- und Finanzmärkte eine Katastrophe wäre, sei ein solcher "worst-case"-Ausgang sehr unwahrscheinlich. Aber ähnliche Episoden in der Vergangenheit hätten bei Marktteilnehmern für Unsicherheit gesorgt und bei Entscheidungen der Rating-Agenturen über die Bonität des US-Bunds eine Rolle gespielt. So sei unklar, welche Inhalte ein Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern haben könnte. Die unter Zeitdruck stattfindende Anpassung des Schuldenlimits werde zudem kaum den Anforderungen an eine rationale und berechenbare Haushaltspolitik gerecht werden. Wie schon oben erwähnt, drohe auch hier neben einer temporären Minimallösung ein kurzsichtiger "Deal" zwischen den beiden Parteien, der zulasten einer soliden Finanzpolitik gehe und den zukünftigen Schuldenpfad noch weiter nach oben schiebe.
Das wahre Problem: Der mittelfristige Ausblick
Dieser zukünftige Schuldenpfad sei die eigentliche Crux. Die Bundesschuld, 2007 relativ zur Größe der amerikanischen Wirtschaft noch bei 35%, sei bereits 2026 auf 100% des BIP gestiegen, den höchsten Wert seit dem Zweiten Weltkrieg. Die laufenden Defizite, die derzeit in Washington von fast allen Politikern achselzuckend zur Kenntnis genommen würden, seien mit rund 6% am BIP so umfangreich wie früher nur in Rezessionen oder größeren Kriegen. Der Irankrieg stelle zwar eine zusätzliche finanzielle Belastung dar, spiele aber bislang unter den Ursachen des Defizits eine untergeordnete Rolle. Flugabwehrraketen würden bei der (Ersatz-)Beschaffung, nicht beim Einsatz, als Staatsausgabe verbucht.
Angesichts des hohen aktuellen Defizits sowie des kompletten Fehlens jeglicher Konsolidierungsabsichten oder -pläne seitens Präsident Trumps, der Mehrheit seiner Republikaner und bei den Demokraten sei von einem weiteren Anstieg der Schuldenquote auszugehen. Hierbei seien die vom überparteilichen Congressional Budget Office (CBO) in seiner "Basis-Projektion" getroffenen Annahmen (wie z. B. keine Gesetzesänderungen) eher zu optimistisch. Dennoch sehe das CBO die Schuldenquote der Bundesebene im Jahr 2036 bei 120% des BIP.
Die grundlegende Ursache hierfür sei, dass die Steuereinnahmen strukturell nicht ausreichen würden, um die beschlossenen – und von den Bürgern gewünschten – Ausgaben und Staatsleistungen zu bezahlen. Ein politischer Appetit, daran etwas zu ändern, lasse sich, wie bereits erwähnt, in Washington nirgends erkennen. Die Republikaner seien nach wie vor die Partei der niedrigeren Steuern und der höheren Militärausgaben, die Demokraten sähen erklärtermaßen auf zahlreichen Feldern Bedarf für erhebliche Mittelaufstockungen.
Das heiße, der "Plan" der US-Regierung scheine nur darin zu bestehen, sich auf die Vorteile des liquiden US-Rentenmarktes und die Rolle des US-Dollar als Weltreservewährung zu verlassen. Gleichzeitig versuche Präsident Trump, die Kosten des Schuldendienstes zu senken, indem er weiter Druck auf die Fed ausübe, die Leitzinsen zu senken, die seiner Ansicht nach "unter 1%" sein sollten. Mit Taschenspielertricks wie erhöhten Rückkäufen in bestimmten Laufzeiten, wie es Finanzminister Bessent 2026 versucht habe, werde man das Problem nicht nachhaltig lösen. Dabei sollte die US-Regierung zwei Dinge im Hinterkopf behalten: Einmal, dass sich der neue Fed-Chef Kevin Warsh für ein kleineres Treasury-Portfolio der US-Notenbank starkmache. Zweitens habe sich die Zusammensetzung der ausländischen Halter von US-Staatsanleihen in den vergangenen Jahren spürbar verschoben – weg von "schmerzfreien" Notenbanken und hin zu privaten Investoren, die eher auf ein ausgewogenes "Risk-Reward"-Verhältnis achten dürften.
Ein Blick über Washington D.C. hinaus
Die Diskussion über die Haushaltslage der USA sei fast immer nur auf die Bundesebene fokussiert. Zwar würden die Staaten und Gemeinden den größeren Anteil an der Staatsnachfrage ausmachen: 2026 seien es gut 10% am realen BIP gewesen, verglichen mit 6% für den Bund. Aber Defizite und Schulden der untergeordneten Gebietskörperschaften seien dafür deutlich weniger volatil.
Die Datenbasis sei merklich dünner als für die Bundesebene, doch in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (NIPA) lägen die Defizite des "Reststaates" seit vielen Jahren zwischen 0,5% und 1% des BIP. Ausnahmen seien die Finanzkrise (Defizit 2,4% des BIP) und die Pandemie (2021 dank Beihilfen des Bundes Überschuss von 0,9%) gewesen.
Die gesamtstaatlichen Defizite der USA seien daher quasi eine Parallelverschiebung der Bundeszahlen. Wie der Vergleich mit dem aktuellen europäischen "Sorgenkind" Frankreich zeige, würden die um konjunkturelle Schwankungen bereinigten "strukturellen" Defizite der USA die Frankreichs massiv übersteigen. Für 2026 setze der IWF den US-Wert, wie anfangs schon erwähnt, mit rund 8% am BIP an, verglichen mit "nur" 5% für Frankreich. Deutschland erscheine demgegenüber mit 3% solider. Bei den Nettozinszahlungen lägen die USA derzeit ebenfalls deutlich vorne.
Wichtiger sei es, die Staaten und Gemeinden bei internationalen Vergleichen des Schuldenstands einzubeziehen. Ohne sie stünden die USA scheinbar noch etwas besser da als viele europäische Länder, wo laut den früher als "Maastricht"-Kriterium bekannten Berechnungsweisen stets der Gesamtstaat betrachtet werde. So seien hier auf die aktuelle Schuldenquote des US-Bunds von 100% (laut CBO) noch 27 Prozentpunkte aufzuschlagen, um auf die gesamtstaatliche Zahl des IWF von rund 127% zu kommen. Somit werde klar, dass die USA gemessen an der Höhe der staatlichen Schuldenquote irgendwo zwischen Frankreich (118%) und Griechenland (136%) anzusiedeln seien.
Auf absehbare Zeit sei mit keiner tiefgreifenden Verbesserung der Lage der öffentlichen Finanzen in den USA zu rechnen – egal, ob man nun auf den Gesamtstaat oder die Bundesebene fokussiere. Im Zusammenspiel mit den nervösen Märkten und anderen fiskalischen Problemländern dürfte dieses Thema die Analysten weit über 2027 hinaus begleiten.
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