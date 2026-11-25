Die aktuellen Ausgabeermächtigungen für die Bundesregierung würden mehrheitlich am 11. Dezember auslaufen. Finde sich im Kongress keine (temporäre) Lösung, wäre dies wieder Startschuss für einen "government shutdown". Speaker Johnson von den Republikanern verfüge im Repräsentantenhaus derzeit nur über eine hauchdünne Mehrheit. Viele seiner Fraktionsmitglieder hätten in den Wahlen am 3. November ihren Sitz verloren und würden auf Abruf im Kongress sitzen. Schon eine kleine Gruppe von Abweichlern könnte einen Kompromiss stoppen. Daher müssten sich Demokraten und Republikaner wohl auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, den breite Mehrheiten in beiden Parteien mittragen würden. Dies werde aber von einigen kritischen Themen erschwert, wie z. B. dem Loch im Haushalt des Pentagons, das der – von einer Kongressmehrheit eigentlich abgelehnte – Irankrieg gerissen habe und das dringend zeitnah gestopft werden müsse. Man sollte angesichts der Gefahr eines "shutdown" vielleicht jetzt nicht unbedingt über die Weihnachtstage eine Reise in einen der amerikanischen Nationalparks buchen.