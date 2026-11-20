Welche Länder betrifft die neue Chip-Regel? Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien.

Was ist neu an der Regel? Fortschrittliche KI-Chips dürfen dort nur mit Lizenz geliefert werden; Kunden mit US-Sitz sind lizenzfrei, aber meldepflichtig.

Wann tritt die Regel in Kraft? Laut BERI mit Veröffentlichung im Federal Register; ein Datum ist in den Quellen nicht genannt.

Was heißt das für die Nvidia Aktie? Direkte Zahlen fehlen; die Aktie stand am 20. November vor allem wegen der SEC-Berichte und der KI-Sorgen unter Druck.