Annualisiertes US-Wachstum im dritten Quartal laut erster Schätzung, nach 2,2 Prozent im zweiten Quartal 3,4 %

Erwartetes Plus bei den Auftragseingängen für langlebige Güter im Oktober rund 0,5 %

Erwartete Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nach 203.000 in der Vorwoche 200.000