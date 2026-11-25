Gute Nachrichten sind an der Börse nicht immer gute Nachrichten. Selten war das so deutlich wie an diesem Mittwoch. Um 14:30 Uhr deutscher Zeit legt die US-Statistikbehörde BEA die zweite Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal vor. In derselben Minute folgen die Auftragseingänge für langlebige Güter und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Alles deutet auf eine robuste US-Wirtschaft hin. Für eine Notenbank, die gerade die Zinsen anhebt, ist das ein Argument, weiterzumachen.
US-BIP, Auftragseingänge, Arbeitsmarkt: Amerikas Wirtschaft boomt – und genau das ist das Problem für die Börse
Um 14:30 Uhr kommt die zweite Schätzung zum US-Wachstum im dritten Quartal, dazu die Auftragseingänge für langlebige Güter und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartet wird ein annualisiertes Plus von rund 3,5 Prozent. Warum starke Zahlen diesmal ein zweischneidiges Schwert sind, worauf Profis im Kleingedruckten achten und was das für Industrie-, Maschinenbau- und Bauaktien bedeutet.
Das Wachstum
KI-Investitionen und Konsum treiben die Zahlen
Die erste Schätzung Ende Oktober hatte ein annualisiertes Wachstum von 3,4 Prozent ergeben, mehr als die erwarteten 3,2 Prozent und deutlich mehr als die 2,2 Prozent des zweiten Quartals. Für die zweite Schätzung reichen die Prognosen je nach Umfrage von 3,4 bis 3,6 Prozent. Getragen wurde das Wachstum von zwei Säulen: Die Konsumausgaben legten um 3,8 Prozent zu, die Unternehmensinvestitionen um 12,7 Prozent – angetrieben vom Bau von KI-Rechenzentren. Der Außenhandel bremste dagegen.
Profis schauen weniger auf die Schlagzeile als auf zwei Details. Erstens auf die Preiskomponenten: In der ersten Schätzung stieg der PCE-Preisindex im Quartal nur um 2,1 Prozent nach 5,0 Prozent, die Kernrate um 2,5 Prozent nach 3,3 Prozent. Eine Revision nach oben würde die Zinssorgen verstärken. Zweitens auf die private Inlandsnachfrage, die mit 4,9 Prozent noch kräftiger wuchs als die Gesamtwirtschaft. Erstmals veröffentlicht werden zudem die Unternehmensgewinne für das dritte Quartal – ein Abgleich mit der zurückliegenden Berichtssaison.
Die Aufträge
Der Blick in die Auftragsbücher der Industrie
Die Auftragseingänge für langlebige Güter zeigen, wie viel Unternehmen in Maschinen, Fahrzeuge und Ausrüstung investieren. Nach einem kräftigen Plus von knapp 2 Prozent im September erwarten Volkswirte für Oktober rund 0,5 Prozent. Weil Flugzeugbestellungen – etwa bei Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Symbol: BCO, NYSE: BA) – die Gesamtzahl stark schwanken lassen, gilt die Kerngröße als aussagekräftiger: Die Aufträge für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge sollen um 0,7 Prozent steigen, nach 0,5 Prozent.
Passend dazu berichtet heute der Landmaschinenhersteller Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Symbol: DCO, NYSE: DE) vor Handelsbeginn über sein Quartal. Zusammen mit den Auftragsdaten ergibt das ein Bild der Investitionsneigung, das auch für Maschinenbauer wie Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Symbol: CAT1, NYSE: CAT) und für exportstarke deutsche Industriewerte von Belang ist.
Der Arbeitsmarkt
Wenige Entlassungen, aber ein erster Riss
Wegen des Feiertags kommen die Arbeitsmarktdaten einen Tag früher. Erwartet werden 200.000 Erstanträge nach 203.000 – ein Niveau, das für einen engen Arbeitsmarkt spricht. Interessanter sind die Folgeanträge: Sie waren in der Vorwoche um 70.000 auf 1,763 Millionen gesprungen, der stärkste Anstieg seit Januar 2024. Erwartet wird nun ein Rückgang auf 1,721 Millionen. Bleibt er aus, wäre das ein Hinweis, dass Arbeitslose länger nach einer neuen Stelle suchen.
Die Schwachstelle
Der Häusermarkt ächzt unter den Zinsen
Um 16:00 Uhr folgen die Neubauverkäufe für Oktober. Bei Hypothekenzinsen von zuletzt 7,35 Prozent für 30-jährige Darlehen rechnen Volkswirte mit einem Rückgang auf rund 650.000 Einheiten nach 676.000. Der Immobilienmarkt ist damit der Bereich der US-Wirtschaft, in dem die höheren Zinsen bereits deutlich Spuren hinterlassen – und ein Vorgeschmack darauf, was weitere Zinsschritte bewirken können.
Häufige Fragen zum US-BIP
Wann wird das US-BIP veröffentlicht?
Die zweite Schätzung für das dritte Quartal 2026 erscheint am Mittwoch, 25. November, um 14:30 Uhr deutscher Zeit.
Wie stark ist die US-Wirtschaft gewachsen?
Laut erster Schätzung um annualisiert 3,4 Prozent nach 2,2 Prozent im zweiten Quartal. Die Prognosen für die zweite Schätzung liegen zwischen 3,4 und 3,6 Prozent.
Warum kann starkes Wachstum die Aktienkurse belasten?
Weil eine robuste Wirtschaft der US-Notenbank mehr Spielraum für Zinserhöhungen gibt. Höhere Zinsen verteuern Kredite und drücken auf die Bewertung von Aktien.
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