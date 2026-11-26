Die Rendite der zehnjährigen US-Treasury stand zum Handelsschluss am Mittwoch bei 4,86 Prozent, ein Rückgang um 7 Basispunkte an einem Tag (Trading Economics). Heute ruht der US-Anleihemarkt wegen Thanksgiving, die Preisbildung in US-Staatsanleihen pausiert, während der europäische Handel weiterläuft. Zuletzt war die Rendite auf den tiefsten Stand seit Anfang September gefallen, was zeigt, wie stark Anleger vor dem Feiertag Sicherheit suchten.
US-Anleihen: Zehnjährige schloss vor Thanksgiving bei 4,86 Prozent – wie dünn wird der verkürzte Treasury-Handel am Freitag?
Der US-Anleihemarkt ist heute wegen Thanksgiving geschlossen. Die Rendite der zehnjährigen Treasury lag zuletzt bei 4,86 Prozent, am Freitag endet der Handel schon um 14 Uhr New Yorker Zeit. Was Anleger zu US-Staatsanleihen, Zinskurve und dem Abstand zu Bundesanleihen wissen sollten.
Steckbrief
- Papier
- Zehnjährige US-Treasury
- Donnerstag, 26.11.2026
- US-Anleihemarkt geschlossen (Thanksgiving)
- Freitag, 27.11.2026
- verkürzter Handel bis 14:00 Uhr ET
- Aktienbörsen NYSE/Nasdaq Freitag
- Schluss 13:00 Uhr ET
Stand: 25.11.2026, Letzter Schlussstand vor dem Feiertag; am 26.11. gibt es keinen US-Handel
Auf Monatssicht liegt die Rendite 13 Basispunkte niedriger, auf Jahressicht aber 86 Basispunkte höher. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Wer vor einem Jahr eine zehnjährige Treasury kaufte, steht heute auf einem deutlich höheren Renditeniveau, trägt aber Kursverluste, wenn er verkauft hat oder verkaufen muss.
Thanksgiving
Was passiert am Freitag am Treasury-Markt?
Nach dem Feiertag folgt ein Verkürzungstag: Laut financecalendar.com unter Verweis auf die SIFMA-Empfehlung endet der Anleihehandel am 27. November um 14:00 Uhr New Yorker Zeit, also 20:00 Uhr MEZ. Die Aktienbörsen schließen bereits um 13:00 Uhr ET. In solchen Sitzungen sind die Handelsvolumina meist niedrig, einzelne Aufträge können Kurse deshalb stärker bewegen als gewöhnlich.
Dünne Liquidität
Weniger Marktteilnehmer bedeuten größere Kurssprünge bei vergleichsweise kleinen Orders. Das gilt besonders für lange Laufzeiten.
Europa setzt die Preise
Heute reagieren Bundesanleihen und Euro-Staatsanleihen allein auf EZB-Protokoll und europäische Daten. US-Zinssignale fehlen bis Freitag.
Fed-Termin im Dezember
Der nächste Fed-Zinsentscheid am 9. Dezember bleibt die wichtigste Marke für die Treasury-Rendite. Die Einpreisung ist hoch, die Details liegen in den Fed-Futures.
Wie groß ist der Abstand zwischen US-Treasuries und Bundesanleihen?
Die zehnjährige Bundesanleihe lag am Donnerstagmorgen bei 3,25 Prozent (dpa-AFX, 09:33 Uhr MEZ). Gegenüber dem Treasury-Schluss vom Mittwoch ergibt das rechnerisch rund 161 Basispunkte Abstand. Der Vergleich mischt zwei Zeitpunkte und ist deshalb nur eine Orientierung, keine exakte Spread-Angabe.
Warum zahlt Washington mehr als Berlin? Dahinter stehen höhere Leitzinsen, die höhere Inflationserwartung, größere Haushaltsdefizite und ein höheres Angebot an US-Staatsanleihen. Bundesanleihen gelten zusätzlich als der sicherste Hafen im Euroraum, was die Rendite drückt. Der Abstand bestimmt auch die Währungsseite: Wer als Euro-Anleger US-Anleihen kauft, trägt Währungsrisiko, das den Renditevorteil ganz oder teilweise aufzehren kann.
|Papier
|Rendite
|Stand
|US-Treasury 10 Jahre
|4,86 %
|25.11.2026, Schluss
|Bundesanleihe 10 Jahre
|3,25 %
|26.11.2026, 09:33 Uhr MEZ
|Abstand (rechnerisch)
|rund 161 Basispunkte
|–
Zeitpunkte unterscheiden sich; der Abstand ist eine rechnerische Orientierung.
Quelle: Trading Economics (US, Schlussstand 25.11.2026), dpa-AFX (Bund, 26.11.2026, 09:33 Uhr MEZ)
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Ist der US-Anleihemarkt heute geöffnet? Nein. Am Donnerstag, 26. November 2026, sind die US-Anleihemärkte wegen Thanksgiving geschlossen (Trading Economics).
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Treasury? Der Schlussstand vom 25. November lag bei 4,86 Prozent (Trading Economics). Für den 26. November gibt es keinen neuen US-Wert.
Wann endet der Anleihehandel nach Thanksgiving? Am Freitag, 27. November, laut SIFMA-Empfehlung um 14:00 Uhr New Yorker Zeit (20:00 Uhr MEZ).
Was ist der Unterschied zwischen Treasuries und Bundesanleihen? Beides sind Staatsanleihen, doch Treasuries werden in Dollar begeben und rentieren derzeit deutlich höher; Bundesanleihen gelten als Euro-Benchmark.
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