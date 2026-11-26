Die zehnjährige Bundesanleihe lag am Donnerstagmorgen bei 3,25 Prozent (dpa-AFX, 09:33 Uhr MEZ). Gegenüber dem Treasury-Schluss vom Mittwoch ergibt das rechnerisch rund 161 Basispunkte Abstand. Der Vergleich mischt zwei Zeitpunkte und ist deshalb nur eine Orientierung, keine exakte Spread-Angabe.

Warum zahlt Washington mehr als Berlin? Dahinter stehen höhere Leitzinsen, die höhere Inflationserwartung, größere Haushaltsdefizite und ein höheres Angebot an US-Staatsanleihen. Bundesanleihen gelten zusätzlich als der sicherste Hafen im Euroraum, was die Rendite drückt. Der Abstand bestimmt auch die Währungsseite: Wer als Euro-Anleger US-Anleihen kauft, trägt Währungsrisiko, das den Renditevorteil ganz oder teilweise aufzehren kann.