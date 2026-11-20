Die Notenbank sendet klare Signale. Laut Trading Economics hält Fed-Gouverneur Christopher Waller eine Anhebung um 50 Basispunkte im Dezember für möglich, Mary Daly sieht weitere Erhöhungen als nötig an. Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, dass fast alle Mitglieder weitere Schritte für erforderlich halten, um die Inflation zum 2-Prozent-Ziel zurückzuführen. Der Markt preist nach CME FedWatch (Meldung vom 19.11.) eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember mit 90 Prozent ein, 10 Prozent entfallen auf 50 Basispunkte. Die Inflationsrate liegt laut Quelle im September bei 3,7 Prozent, die Arbeitslosenquote im Oktober bei 4,1 Prozent.

Dass die Renditen trotzdem sinken, liegt an der Risikoabwägung. Wenn Aktien fallen, wächst die Nachfrage nach Staatsanleihen, was deren Kurse stützt und die Rendite drückt. Das war zuletzt auch in Japan zu beobachten, wo die Zehnjährige bei 2,81 Prozent liegt. Die Einschätzung der Redaktion: Solange die Aktienmärkte unter Druck stehen, dürfte die Flucht in Anleihen die Rendite begrenzen; hohe Inflationsdaten könnten das Bild aber rasch drehen.