Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sinkt am Freitagmorgen auf 5,02 Prozent, nach etwa 5,05 Prozent am Vortag. Auslöser der Entspannung bei den US-Staatsanleihen ist die Flucht aus Aktien: Der KI-getriebene Ausverkauf und die Spannungen im Nahen Osten treiben Anleger in sichere Häfen. Laut Trading Economics gab die Zehnjährige zuletzt fünf Handelstage in Folge nach; die Zweijährige rentiert bei 4,74 Prozent, die Dreißigjährige bei 5,39 Prozent.
US-Anleihen: Zehnjährige fällt auf 5,02 Prozent, Zweijährige 4,74, Dreißigjährige 5,39 – Fed-Erhöhung im Dezember zu 90 Prozent eingepreist – flüchten Anleger aus Aktien in Treasuries?
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe gibt am Freitagmorgen auf 5,02 Prozent nach, die Zweijährige auf 4,74 Prozent. Der KI-Ausverkauf an den Aktienmärkten lockt Anleger in US-Treasuries, während die Fed weitere Zinserhöhungen nicht ausschließt.
Stand der Daten: 20.11.2026, Abruf gegen 6:30 Uhr MEZ, Quelle Trading Economics (die Seite nennt keine Uhrzeit; US-Zeit entspricht damit etwa 0:30 Uhr in New York). Zur Einordnung: Die Rendite ist die jährliche Verzinsung, die ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt. Sie unterscheidet sich vom Kupon, dem festen Zins der Anleihe. Fällt die Rendite, steigt der Kurs.
Zahlen
Wie hoch sind die Renditen der US-Treasuries heute?
|Laufzeit
|Rendite
|Tagesveränderung
|Veränderung 1 Monat
|Veränderung 1 Jahr
|2 Jahre
|4,74 %
|−3,6 BP
|−7 BP
|+122 BP
|10 Jahre
|5,02 %
|−3 BP
|−11 BP
|+95 BP
|30 Jahre
|5,39 %
|−2,3 BP
|−3 BP
|+67 BP
Basispunkt (BP) = 0,01 Prozentpunkte. Zehnjährige: Veränderung zum Vortag in Prozentpunkten laut Quelle gerundet.
Quelle: Trading Economics, 20.11.2026
Zwei Dinge fallen auf. Erstens liegt die Zehnjährige trotz des jüngsten Rückgangs weiter über der Marke von 5 Prozent, vor einem Jahr war sie rund 95 Basispunkte niedriger. Zweitens ist die Zinskurve flach: Zwischen Zwei- und Zehnjähriger liegen nur 28 Basispunkte, zwischen Zwei- und Dreißigjähriger 65 Basispunkte. Eine flache Kurve bedeutet, dass Anleger für längere Laufzeiten kaum mehr Rendite verlangen als für kurze.
Treiber
Warum geben die Renditen nach, obwohl die Fed weiter straffen will?
Die Notenbank sendet klare Signale. Laut Trading Economics hält Fed-Gouverneur Christopher Waller eine Anhebung um 50 Basispunkte im Dezember für möglich, Mary Daly sieht weitere Erhöhungen als nötig an. Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, dass fast alle Mitglieder weitere Schritte für erforderlich halten, um die Inflation zum 2-Prozent-Ziel zurückzuführen. Der Markt preist nach CME FedWatch (Meldung vom 19.11.) eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember mit 90 Prozent ein, 10 Prozent entfallen auf 50 Basispunkte. Die Inflationsrate liegt laut Quelle im September bei 3,7 Prozent, die Arbeitslosenquote im Oktober bei 4,1 Prozent.
Dass die Renditen trotzdem sinken, liegt an der Risikoabwägung. Wenn Aktien fallen, wächst die Nachfrage nach Staatsanleihen, was deren Kurse stützt und die Rendite drückt. Das war zuletzt auch in Japan zu beobachten, wo die Zehnjährige bei 2,81 Prozent liegt. Die Einschätzung der Redaktion: Solange die Aktienmärkte unter Druck stehen, dürfte die Flucht in Anleihen die Rendite begrenzen; hohe Inflationsdaten könnten das Bild aber rasch drehen.
Vergleich
Wie schneiden Treasuries gegenüber Bundesanleihen ab?
Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Donnerstagabend nach dpa-AFX-Angaben bei 3,40 Prozent (17:17 Uhr). Daraus ergibt sich ein Abstand von rund 162 Basispunkten zugunsten der US-Staatsanleihe. Für Euro-Anleger relevant ist, dass die Dollar-Rendite nur dann voll ankommt, wenn der Wechselkurs stabil bleibt. Ein starker Dollar, wie zuletzt, hilft; ein Rückgang mindert den Ertrag.
Termine
Welche Termine bewegen die Treasuries in der nächsten Woche?
Laut vorläufigem Auktionsplan des US-Finanzministeriums stehen am Montag, 23. November, die Auktion der zweijährigen Notes, am Dienstag, 24. November, die der fünfjährigen und am Mittwoch, 25. November, die der siebenjährigen Notes an. Am Donnerstag, 26. November, ist der US-Anleihemarkt wegen Thanksgiving geschlossen; am Freitag, 27. November, empfiehlt SIFMA einen frühen Handelsschluss um 14 Uhr New Yorker Zeit. Gute oder schwache Nachfrage, gemessen am Bid-to-Cover (Verhältnis von Geboten zu Angebot), kann die Renditen kurzfristig bewegen.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Laut Trading Economics lag sie am 20.11.2026 bei 5,02 Prozent.
Warum fallen die Renditen bei Aktienverlusten? Anleger kaufen Staatsanleihen als sicheren Hafen; steigende Kurse bedeuten sinkende Renditen.
Was ist eine flache Zinskurve? Der Renditeabstand zwischen kurzen und langen Laufzeiten ist klein, hier 28 Basispunkte zwischen Zwei- und Zehnjähriger.
Wann tagt die Fed das nächste Mal? Der Markt erwartet eine Zinsentscheidung im Dezember; das genaue Datum ist in den geprüften Quellen nicht genannt.
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