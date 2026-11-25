Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist am Morgen des 25. November auf rund 4,88 Prozent gefallen und liegt damit auf einem Zwei-Wochen-Tief. Gegenüber dem Vortag sind das etwa 5 Basispunkte weniger, gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 5,31 Prozent vom 5. Oktober sogar 44 Basispunkte. Auslöser ist die Stimmung vor dem PCE-Inflationsbericht, den der Markt noch abwartet.
US-Anleihen: Zehnjährige fällt auf 4,88 Prozent, zwei Wochen Tief vor dem PCE-Bericht – wie viel hat das Ende der KI-Anleihewelle damit zu tun?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen rutscht auf 4,88 Prozent und liegt damit 44 Basispunkte unter dem Hoch von Anfang Oktober. Die Fed-Erhöhung im Dezember gilt als nahezu eingepreist. Warum Börsen-Zeitung-Kommentare das Ende der KI-Anleihewelle als Entlastung sehen, und welche Risiken bleiben.
Dabei erwartet der Markt laut Trading Economics mit rund 96 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung der Fed im Dezember um 25 Basispunkte und eine weitere im Januar. Wie passen fallende Renditen zu steigenden Leitzinsen? Börsen-Zeitung-Kommentator Dieter Kuckelkorn liefert eine Antwort, die den US-Anleihemarkt mit der Finanzierungswelle der KI-Konzerne verbindet.
US-Staatsanleihen aktuell
Wie hoch ist die Rendite der US-Staatsanleihen heute?
Laut Trading Economics lag die Rendite der zehnjährigen Treasury am 25. November bei 4,881 Prozent nach 4,93 Prozent zuvor, ein Minus von rund 11 Basispunkten auf Monatssicht. Auf Jahressicht liegt sie aber rund 88 Basispunkte höher. Die Quelle nennt keine Uhrzeit; die Daten stammen vom Morgen des 25. November, Berliner Zeit, die New Yorker Zeit liegt sechs Stunden zurück.
Am Vortag war die Rendite bereits unter 4,9 Prozent gefallen. Der vorläufige Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungs- und Industriesektor, der Composite-PMI, sank laut Trading Economics auf 54,6 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit vier Monaten. Das stützte die Anleihekurse. Das 52-Wochen-Tief der Rendite lag laut Dow Jones am 27. Februar bei 3,961 Prozent, die Zehnjährige hat sich seither also um knapp 92 Basispunkte nach oben bewegt.
Die These
Warum drückt das Ende der KI-Anleihewelle die Rendite?
Kuckelkorn schreibt in der Börsen-Zeitung vom 2. November, Investoren verkauften KI-Aktien und mit KI verbundene Unternehmensanleihen und kauften dafür Treasuries. Die Rendite sei so von über 5,3 Prozent Anfang Oktober auf rund 4,9 Prozent gefallen, obwohl das Finanzministerium in der Vorwoche elf Auktionen abgehalten hatte. Das Angebot an Treasuries sei hoch: rund 670 Milliarden Dollar kurzlaufende Schatzwechsel in nur einer Woche, dazu 237 Milliarden Dollar in Anleihen mit zwei bis sieben Jahren Laufzeit. Die ausstehenden Schatzwechsel summierten sich Ende September auf 7,12 Billionen Dollar, nach 2,5 Billionen zu Beginn des Jahrzehnts.
Aus seiner Sicht entfällt damit der Verdrängungseffekt: Wenn Alphabet, Amazon, Microsoft und Oracle nicht mehr im Wochentakt Milliarden an Anleihen platzieren, muss weniger Kapital in Unternehmensanleihen fließen. Im Kommentar vom 26. Oktober nennt er die Zahlen: Die zehn größten US-KI-Konzerne hätten im Sommer rund 108 Milliarden Dollar über Anleihen aufgenommen und hielten rund 775 Milliarden Dollar an Barmitteln und Wertpapieren. Alphabet halte über 242 Milliarden Dollar, Amazon 123 Milliarden. Das ist eine Einschätzung der Börsen-Zeitung, keine Prognose von aktiencheck.de.
Zur Erinnerung, was zuletzt am Markt war: Microsoft platzierte laut Dataconomy Anfang November mindestens 25 Milliarden Dollar in bis zu zehn Tranchen, das erste hochrangige Angebot seit mehr als neun Jahren, und Oracle brachte 10 Milliarden Dollar auf den Markt. Der Nvidia-nahe Anbieter Firmus erwägt laut Bloomberg eine Anleihe über rund 1,5 Milliarden Dollar mit einer Rendite von etwa 8 Prozent. Wie solche Papiere vom Markt aufgenommen werden, bestimmt auch, wie viel Geld in Treasuries bleibt.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Rendite aktuell
|4,88 %
|25.11.
|Vortag
|4,93 %
|24.11.
|52-Wochen-Hoch
|5,31 %
|5.10.
|52-Wochen-Tief
|3,96 %
|27.02.
|Veränderung seit einem Monat
|-11 Bp
|25.11.
|Veränderung seit einem Jahr
|+88 Bp
|25.11.
Rendite am 25.11. laut Trading Economics ohne Uhrzeit; Hoch und Tief laut Dow Jones/Morningstar vom 10.11.2026.
Quelle: Trading Economics, Dow Jones/Morningstar
Die Fed
Was bedeutet die erwartete Fed-Erhöhung für Treasuries?
Steigende Leitzinsen treiben die Renditen am kurzen Ende, denn der Zinssatz für zweijährige Treasuries folgt der Notenbank eng. Die Zehnjährige reagiert auf Inflationserwartungen, Staatsverschuldung und Angebot. Wenn der Markt davon ausgeht, dass die Fed die Inflation mit Zinserhöhungen eindämmt, kann die Langfristrendite sogar sinken. Das ist das Muster der vergangenen Wochen.
Trading Economics zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Erhöhung im Dezember bei etwa 96 Prozent und die einer weiteren im Januar bei rund 59 Prozent. Das sind Marktpreise, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Ausblick
Was sollten Anleger bei Treasuries jetzt beobachten?
Den PCE-Inflationsbericht, auf den der Markt laut Trading Economics wartet.
Die Fed-Sitzung im Dezember und die Frage, ob 25 Basispunkte reichen.
Das Thanksgiving-Wochenende: Am Donnerstag ruhen die US-Börsen, die Handelsvolumina bleiben dünn.
Weitere Neuemissionen von KI-Konzernen und die Aufschläge auf ihre Anleihen.
Die Treasury-Auktionen der kommenden Wochen und die Nachfrage ausländischer Käufer.
FAQ
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen und der Rendite
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Laut Trading Economics rund 4,88 Prozent am 25. November, ohne Uhrzeitangabe der Quelle.
Warum sinkt die Rendite trotz Fed-Zinserhöhung? Die Langfristrendite spiegelt auch Wachstums- und Inflationserwartungen. Schwächere Konjunkturdaten und Mittelzuflüsse in Treasuries drücken sie.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
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