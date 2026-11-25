Kuckelkorn schreibt in der Börsen-Zeitung vom 2. November, Investoren verkauften KI-Aktien und mit KI verbundene Unternehmensanleihen und kauften dafür Treasuries. Die Rendite sei so von über 5,3 Prozent Anfang Oktober auf rund 4,9 Prozent gefallen, obwohl das Finanzministerium in der Vorwoche elf Auktionen abgehalten hatte. Das Angebot an Treasuries sei hoch: rund 670 Milliarden Dollar kurzlaufende Schatzwechsel in nur einer Woche, dazu 237 Milliarden Dollar in Anleihen mit zwei bis sieben Jahren Laufzeit. Die ausstehenden Schatzwechsel summierten sich Ende September auf 7,12 Billionen Dollar, nach 2,5 Billionen zu Beginn des Jahrzehnts.

Aus seiner Sicht entfällt damit der Verdrängungseffekt: Wenn Alphabet, Amazon, Microsoft und Oracle nicht mehr im Wochentakt Milliarden an Anleihen platzieren, muss weniger Kapital in Unternehmensanleihen fließen. Im Kommentar vom 26. Oktober nennt er die Zahlen: Die zehn größten US-KI-Konzerne hätten im Sommer rund 108 Milliarden Dollar über Anleihen aufgenommen und hielten rund 775 Milliarden Dollar an Barmitteln und Wertpapieren. Alphabet halte über 242 Milliarden Dollar, Amazon 123 Milliarden. Das ist eine Einschätzung der Börsen-Zeitung, keine Prognose von aktiencheck.de.

Zur Erinnerung, was zuletzt am Markt war: Microsoft platzierte laut Dataconomy Anfang November mindestens 25 Milliarden Dollar in bis zu zehn Tranchen, das erste hochrangige Angebot seit mehr als neun Jahren, und Oracle brachte 10 Milliarden Dollar auf den Markt. Der Nvidia-nahe Anbieter Firmus erwägt laut Bloomberg eine Anleihe über rund 1,5 Milliarden Dollar mit einer Rendite von etwa 8 Prozent. Wie solche Papiere vom Markt aufgenommen werden, bestimmt auch, wie viel Geld in Treasuries bleibt.