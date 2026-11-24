Nach dem Bericht von dpa-AFX wirkt der jüngste Rückgang der Ölpreise weiter. Die Inflationserwartungen wurden in den vergangenen Handelstagen gedämpft, das drückte die Renditen. Die Meldung zur Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze bewegte den Anleihemarkt kaum. Am Montag hatte die Zehnjährige laut Bondstats bei 4,92 Prozent geschlossen, am Dienstag lag sie mit 4,91 Prozent praktisch unverändert. Zum Monatshoch von 5,14 Prozent, das Forbes nennt, beträgt der Abstand 23 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein hundertstel Prozentpunkt.

Gleichzeitig steht die Fed vor einer ersten Zinserhöhung dieser Phase: Nach früheren Berichten von aktiencheck.de war eine Anhebung im Dezember zuletzt zu rund 95 bis 97 Prozent eingepreist. Der Zinsentscheid ist für den 9. Dezember angesetzt. Fed-Vertreter wie John Williams hatten laut Medienberichten dieser Woche gesagt, die Inflation werde erst 2028 wieder bei 2 Prozent liegen.