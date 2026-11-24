Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag am Dienstag um 16:09 Uhr MEZ bei 4,91 Prozent, der T-Note-Future gewann 0,04 Prozent auf 106,80 Punkte. Der Grund für die Ruhe ist ein Warten: Am Mittwoch veröffentlicht die US-Regierung den PCE-Preisindex, den die Fed bevorzugt, und Analysten erwarten laut dpa-AFX für Oktober einen Anstieg der Jahresrate. Der Markt fragt, ob die Inflation hoch genug bleibt, um die Fed bei ihrer Dezember-Entscheidung zu bestätigen.
US-Anleihen: Zehnjährige bei 4,91 Prozent, T-Note-Future bei 106,80 – was muss der PCE-Preisindex morgen liefern, damit die Fed-Zinserhöhung eingepreist bleibt?
Vor den PCE-Daten am Mittwoch rentiert die zehnjährige US-Treasury bei 4,91 Prozent (16:09 Uhr MEZ). Gefallene Ölpreise dämpfen die Inflationserwartungen, doch die Fed hat im Dezember eine Zinserhöhung vor sich. Was der Preisindex für Staatsanleihen bedeutet.
Was ist der PCE-Preisindex und warum ist er für US-Anleihen so wichtig?
Der PCE-Index (Personal Consumption Expenditures) misst die Preisentwicklung der privaten Konsumausgaben in den USA. Die Notenbank Fed richtet ihr Inflationsziel von 2 Prozent an dieser Größe aus, nicht am bekannteren Verbraucherpreisindex CPI. Für Anleihen ist er die Messlatte: Je höher die Inflation, desto höher fällt der Zins aus, den Anleger für Staatsanleihen verlangen, und desto stärker sinken bestehende Kurse. Die Rendite einer Anleihe ist die jährliche Verzinsung bezogen auf den aktuellen Kurs; sie bewegt sich entgegengesetzt zum Kurs.
Warum fällt die Rendite der Zehnjährigen trotz Zinserhöhungskurs?
Nach dem Bericht von dpa-AFX wirkt der jüngste Rückgang der Ölpreise weiter. Die Inflationserwartungen wurden in den vergangenen Handelstagen gedämpft, das drückte die Renditen. Die Meldung zur Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze bewegte den Anleihemarkt kaum. Am Montag hatte die Zehnjährige laut Bondstats bei 4,92 Prozent geschlossen, am Dienstag lag sie mit 4,91 Prozent praktisch unverändert. Zum Monatshoch von 5,14 Prozent, das Forbes nennt, beträgt der Abstand 23 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein hundertstel Prozentpunkt.
Gleichzeitig steht die Fed vor einer ersten Zinserhöhung dieser Phase: Nach früheren Berichten von aktiencheck.de war eine Anhebung im Dezember zuletzt zu rund 95 bis 97 Prozent eingepreist. Der Zinsentscheid ist für den 9. Dezember angesetzt. Fed-Vertreter wie John Williams hatten laut Medienberichten dieser Woche gesagt, die Inflation werde erst 2028 wieder bei 2 Prozent liegen.
|Anleihe
|Rendite
|Stand
|US-Treasury 10 Jahre
|4,91 %
|24.11., 16:09 Uhr MEZ
|US-Treasury 10 Jahre
|4,92 %
|Schluss 23.11.
|US-Treasury 10 Jahre, Monatshoch
|5,14 %
|November 2026
|Bundesanleihe 10 Jahre
|3,27 %
|24.11., 15:53 Uhr MEZ
Zeitpunkte verschieden, daher nur eingeschränkt vergleichbar. US-Werte zusätzlich in New Yorker Zeit: 16:09 Uhr MEZ entspricht 10:09 Uhr.
Quelle: dpa-AFX via ariva.de (24.11.2026), Bondstats (23.11.2026), Forbes (24.11.2026)
Was bedeutet ein hoher PCE-Wert für Anleger?
Ein höherer Wert als erwartet würde Zinserhöhungen wahrscheinlicher machen und könnte die Renditen am langen Ende steigen lassen; ein niedrigerer Wert könnte sie drücken. Wie der Markt reagiert, hängt von der Differenz zur Erwartung ab, nicht vom absoluten Wert. Für Sparer und Unternehmen in Europa ist das relevant, weil die US-Rendite die Richtung für Kreditzinsen und Aufschläge vorgibt: Der Abstand zwischen Treasuries und Bunds lag zuletzt bei rund 164 Basispunkten.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen und PCE
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe? 4,91 Prozent am 24. November um 16:09 Uhr MEZ (10:09 Uhr New Yorker Zeit), laut dpa-AFX.
Wann kommen die PCE-Daten? Am Mittwoch, 25. November.
Wann entscheidet die Fed? Am 9. Dezember.
Was ist ein T-Note-Future? Ein Terminkontrakt auf US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit, dessen Kurs gegenläufig zur Rendite läuft.
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