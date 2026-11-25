Die US-Anleihen gehen mit Rückenwind in den wichtigsten Tag der verkürzten Thanksgiving-Woche: Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag am Mittwochmorgen bei 4,90 Prozent, rund 3 Basispunkte unter dem Schluss vom Dienstag und auf einem Zwei-Wochen-Tief (Trading Economics, Stand gegen 6 Uhr MEZ, 0 Uhr New Yorker Zeit). Auslöser war erneut die Schwäche der Technologieaktien, die Anleger in sichere US-Treasuries trieb. Doch heute kommt der eigentliche Härtetest: Inflationsdaten am Morgen, eine 44-Milliarden-Dollar-Auktion am Abend, dazwischen das Konjunkturbarometer der Fed.
US-Anleihen: Zehnjährige bei 4,90 Prozent, 44 Milliarden Dollar in Siebenjährigen und PCE am selben Tag – hält der Treasury-Markt den Super-Mittwoch vor Thanksgiving aus?
Am Tag vor Thanksgiving ballen sich am US-Anleihemarkt die Termine: PCE-Preisindex, BIP-Revision, Beige Book und eine Auktion siebenjähriger Treasuries über 44 Milliarden Dollar. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe startet mit 4,90 Prozent auf einem Zwei-Wochen-Tief, eine Fed-Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher. Die Top-Story zeigt, worauf es heute ankommt.
Der Terminkalender
Was steht heute für US-Staatsanleihen an – und wann?
Selten verdichtet sich so viel in so wenigen Stunden. Am Donnerstag bleibt der US-Anleihemarkt wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag empfiehlt der Branchenverband SIFMA einen frühen Handelsschluss um 14 Uhr New Yorker Zeit.
Die Auktion der siebenjährigen Note ist der Schlusspunkt einer Woche, in der das US-Finanzministerium bereits zwei- und fünfjährige Papiere versteigert hat. Am Dienstag wurde die Fünfjährige zu 4,719 Prozent zugeteilt, bei einer Gebotsquote von 2,37. Für die Siebenjährige liegt die Marktrendite vor der Auktion bei rund 4,78 Prozent. Weicht die Zuteilungsrendite deutlich nach oben ab, sprechen Händler von einem „Tail“ – einem Zeichen, dass die Investoren für das Angebot einen Preisnachlass verlangen.
Das große Bild
Warum fällt die Rendite der US-Anleihen, obwohl die Fed die Zinsen erhöhen will?
Der Treasury-Markt steht 2026 vor einer ungewöhnlichen Konstellation. Die US-Notenbank unter ihrem Vorsitzenden Kevin Warsh bereitet für den 9. Dezember die erste Zinserhöhung seit Jahren vor. Laut Trading Economics preist der Markt eine Anhebung um 25 Basispunkte zu rund 96 Prozent ein, einen weiteren Schritt im Januar zu rund 59 Prozent. Die Verbraucherpreise stiegen im September um 3,7 Prozent. New Yorks Fed-Präsident John Williams hatte am Dienstag die hartnäckige Inflation betont.
Trotzdem fällt die Rendite der Zehnjährigen. Der Grund: Wenn Anleger fest mit Zinserhöhungen rechnen, steigen vor allem die Renditen kurzer Laufzeiten, die Erwartungen an Wachstum und Inflation in einigen Jahren werden dagegen gedämpft. Die Folge ist eine flache Zinskurve: Zwischen zwei- und zehnjährigen Treasuries liegen am Mittwochmorgen nur rund 24 Basispunkte. Am langen Ende sieht es anders aus. Die 30-jährige Anleihe rentiert mit 5,30 Prozent deutlich höher, weil Investoren für das Risiko hoher Staatsdefizite über Jahrzehnte eine Prämie verlangen.
|Laufzeit
|Rendite
|3 Monate
|4,27 %
|2 Jahre
|4,66 %
|5 Jahre
|4,70 %
|7 Jahre
|4,78 %
|10 Jahre
|4,90 %
|20 Jahre
|5,33 %
|30 Jahre
|5,30 %
Quelle: Trading Economics, 25.11.2026, gegen 6 Uhr MEZ
Die Fed will erhöhen, der Markt kauft trotzdem Zehnjährige – weil die Angst vor dem Aktiencrash größer ist als die vor der Inflation.
Wechselwirkungen
Was bedeuten US-Staatsanleihen für Aktien, Gold und den Dollar?
Die zehnjährige Treasury ist der wichtigste Zins der Welt. An ihr hängen Hypothekenzinsen in den USA, die Bewertung von Wachstumsaktien und die Kosten für Unternehmenskredite. Eine Rendite nahe 5 Prozent bedeutet: Sichere Staatsanleihen konkurrieren ernsthaft mit Aktien um das Geld der Anleger. Die Turbulenzen bei Technologiewerten in dieser Woche, vom Rückschlag bei Nvidia bis zum Fall von Anthropic unter den Ausgabepreis, haben diese Konkurrenz zugunsten der Anleihen verschoben.
Gold notierte am Dienstagabend bei rund 3.548 Dollar je Feinunze, leicht im Minus, der Dollar gab gegenüber einem Währungskorb um 0,2 Prozent nach (Saxo). Für europäische Anleger ist die Währung entscheidend: Wer US-Anleihen ohne Absicherung hält, trägt das Dollarrisiko. Bei abgesicherten Produkten frisst die Absicherung einen Teil des Renditevorsprungs gegenüber Bundesanleihen auf.
Kurz erklärt: Die Rendite zeigt die Verzinsung zum aktuellen Kurs, der Kupon den festen Zins auf den Nennwert. Steigt die Rendite, fällt der Kurs bereits ausgegebener Anleihen. Die Duration sagt, wie stark: Eine siebenjährige Treasury verliert bei einem Renditeanstieg um einen Prozentpunkt grob rund 6 Prozent an Wert.
Was sollten Anleger bei US-Anleihen heute beobachten?
Drei Zahlen entscheiden über den Tag. Erstens die Kernrate des PCE-Index: Sie zeigt, ob die Inflation ohne Energie und Lebensmittel nachlässt. Zweitens die Zuteilungsrendite der siebenjährigen Auktion im Vergleich zur Marktrendite unmittelbar davor. Drittens die Gebotsquote und der Anteil ausländischer Käufer, die sogenannten Indirect Bidders. Weil die Liquidität vor dem Feiertag dünn ist, können schon kleine Überraschungen größere Ausschläge auslösen. Wer US-Treasuries oder Anleihe-ETFs hält, sollte sich darauf einstellen, dass die Kurse heute stärker schwanken als üblich.
Häufige Fragen zu US-Anleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe?
Am Mittwochmorgen, 25. November, gegen 6 Uhr MEZ lag sie bei 4,90 Prozent (Trading Economics), am Dienstag schloss sie bei rund 4,93 Prozent.
Wann kommen die PCE-Daten?
Am Mittwoch um 14:30 Uhr MEZ, also 8:30 Uhr New Yorker Zeit.
Ist der US-Anleihemarkt an Thanksgiving geöffnet?
Nein. Am Donnerstag, 26. November, ist er geschlossen, am Freitag gilt ein verkürzter Handel bis 14 Uhr New Yorker Zeit.
Wie wahrscheinlich ist eine Fed-Zinserhöhung im Dezember?
Laut Trading Economics preist der Markt eine Anhebung um 25 Basispunkte am 9. Dezember zu rund 96 Prozent ein.
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