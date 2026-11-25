Der Treasury-Markt steht 2026 vor einer ungewöhnlichen Konstellation. Die US-Notenbank unter ihrem Vorsitzenden Kevin Warsh bereitet für den 9. Dezember die erste Zinserhöhung seit Jahren vor. Laut Trading Economics preist der Markt eine Anhebung um 25 Basispunkte zu rund 96 Prozent ein, einen weiteren Schritt im Januar zu rund 59 Prozent. Die Verbraucherpreise stiegen im September um 3,7 Prozent. New Yorks Fed-Präsident John Williams hatte am Dienstag die hartnäckige Inflation betont.

Trotzdem fällt die Rendite der Zehnjährigen. Der Grund: Wenn Anleger fest mit Zinserhöhungen rechnen, steigen vor allem die Renditen kurzer Laufzeiten, die Erwartungen an Wachstum und Inflation in einigen Jahren werden dagegen gedämpft. Die Folge ist eine flache Zinskurve: Zwischen zwei- und zehnjährigen Treasuries liegen am Mittwochmorgen nur rund 24 Basispunkte. Am langen Ende sieht es anders aus. Die 30-jährige Anleihe rentiert mit 5,30 Prozent deutlich höher, weil Investoren für das Risiko hoher Staatsdefizite über Jahrzehnte eine Prämie verlangen.