Das Verbrauchervertrauen in den USA ist im November um 11,4 Punkte auf 103,3 gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2025. Volkswirte hatten im Schnitt nur 92,4 Punkte erwartet, wie dpa-AFX am 24. November 2026 um 16:26 Uhr MEZ meldete. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt laut Trading Economics am selben Tag bei 4,89 Prozent und damit weiter unter der Marke von 4,9 Prozent. Stärkere Konsumenten, aber kein Zinsschub – das ist die Überraschung des Tages.
US-Anleihen: Verbrauchervertrauen springt auf 103,3 Punkte, doch die Rendite der Zehnjährigen bleibt unter 4,9 Prozent – warum zieht der Zins nicht an?
Das Conference-Board-Verbrauchervertrauen steigt im November um 11,4 Punkte auf 103,3 – Volkswirte hatten 92,4 erwartet. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bleibt dennoch nahe 4,9 Prozent. Warum der Markt auf PCE und Fed-Entscheid wartet.
Wie stark überrascht das Verbrauchervertrauen die Treasuries?
Der Index des Conference Board verbesserte sich in der Lage- wie in der Erwartungskomponente deutlich. Der Vormonatswert wurde von 91,7 auf 91,9 revidiert. Das Conference Board nannte laut Bericht weniger Unsicherheit zwischen den Zwischenwahlen als möglichen Grund. Für den Anleihemarkt ist das zunächst ein Gegenwind: Konsum ist die größte Stütze der US-Wirtschaft, und ein starker Verbraucher macht Zinserhöhungen der Fed wahrscheinlicher.
Dass die Rendite trotzdem nicht stieg, liegt an einem Gegengewicht: Laut Trading Economics sorgen sinkende Ölpreise, nachlassende KI-Euphorie und Inflationssignale für Entlastung. Aktien.news meldete um 14:56 UTC, die Zehnjährige habe mit 4,912 Prozent ein Zweiwochentief erreicht, den siebten täglichen Rückgang in Folge. Zum Vergleich: Das 52-Wochen-Hoch lag laut hauseigener Berichterstattung bei 5,310 Prozent am 5. Oktober.
|Laufzeit
|Rendite
|3 Monate
|4,27 %
|2 Jahre
|4,67 %
|5 Jahre
|4,71 %
|10 Jahre
|4,89 %
|30 Jahre
|5,28 %
|10 Jahre inflationsgeschützt (TIPS)
|2,77 %
Trading Economics, Tagesstand 24.11.2026 ohne genaue Uhrzeit; New Yorker Zeit = MEZ minus sechs Stunden.
Quelle: Trading Economics
Was bedeutet das für die Fed im Dezember?
Laut Trading Economics preist der Markt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember mit rund 97 Prozent ein; andere Quellen nennen etwa 95 Prozent. Der Leitzins liegt laut Seite bei 4,00 Prozent, die Inflation im September bei 3,7 Prozent, die Arbeitslosenquote im Oktober bei 4,1 Prozent. Die Fed entscheidet am 9. Dezember. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt; die Rendite ist die effektive Verzinsung beim aktuellen Kurs, nicht der Kupon.
Die Zweijährige notiert bei 4,67 Prozent, nahezu unverändert; die US-Zweijahresauktion am Montag über 69 Milliarden Dollar kam laut Aktien.news bei 4,700 Prozent mit einer Bid-to-Cover-Quote von 2,65 (zuvor 2,59) zustande. Die Bid-to-Cover-Quote misst, wie oft die Gebote das Angebot übersteigen.
Welche Termine stehen für US-Anleihen jetzt an?
Heute Abend steht laut Plan die Auktion fünfjähriger Notes an, am Mittwoch folgen die Auktion siebenjähriger Notes sowie der PCE-Preisindex. Donnerstag, 26. November, sind die US-Märkte wegen Thanksgiving geschlossen; am Freitag empfiehlt SIFMA einen Handelsschluss um 14 Uhr New Yorker Zeit.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe? Laut Trading Economics am 24. November 2026 bei 4,89 Prozent.
Wie stark stieg das US-Verbrauchervertrauen im November? Um 11,4 Punkte auf 103,3 (Conference Board, dpa-AFX 16:26 Uhr MEZ).
Warum wirkt starkes Verbrauchervertrauen auf Treasuries? Es kann Konsum und Preisdruck stützen und damit die Erwartung höherer Zinsen.
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