Der Index des Conference Board verbesserte sich in der Lage- wie in der Erwartungskomponente deutlich. Der Vormonatswert wurde von 91,7 auf 91,9 revidiert. Das Conference Board nannte laut Bericht weniger Unsicherheit zwischen den Zwischenwahlen als möglichen Grund. Für den Anleihemarkt ist das zunächst ein Gegenwind: Konsum ist die größte Stütze der US-Wirtschaft, und ein starker Verbraucher macht Zinserhöhungen der Fed wahrscheinlicher.

Dass die Rendite trotzdem nicht stieg, liegt an einem Gegengewicht: Laut Trading Economics sorgen sinkende Ölpreise, nachlassende KI-Euphorie und Inflationssignale für Entlastung. Aktien.news meldete um 14:56 UTC, die Zehnjährige habe mit 4,912 Prozent ein Zweiwochentief erreicht, den siebten täglichen Rückgang in Folge. Zum Vergleich: Das 52-Wochen-Hoch lag laut hauseigener Berichterstattung bei 5,310 Prozent am 5. Oktober.