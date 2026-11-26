Ohne die US-Teilnehmer fehlt der Gegenpol im Rentenhandel. Zehnjährige Treasuries sind der Maßstab für Kapitalkosten weltweit; ihre Rendite ist der Preis, den die US-Regierung für zehn Jahre Kredit zahlt. Gibt es keine Preisfeststellung in New York, richtet sich der europäische Handel nach den letzten Schlussständen und nach Terminmärkten. Die Umsätze sind dünn, einzelne Aufträge bewegen die Kurse stärker. Auch Bundesanleihen und der Bund-Future reagieren dann oft empfindlicher auf Nachrichten.

Die angegebenen Werte für Treasuries sind daher Schlussstände des Vortags. Die Angaben zur Zehnjährigen weichen je nach Quelle ab: Berichte nannten 4,83 Prozent, IG rund 4,93 Prozent. Welche Zahl dem offiziellen Schluss entspricht, ist für diesen Artikel nicht abschließend geklärt.