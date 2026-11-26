Der wichtigste Anleihemarkt der Welt macht heute Pause. Am 26. November 2026, Thanksgiving, ist der US-Handel mit Staatsanleihen geschlossen: Die Branchenvereinigung SIFMA empfiehlt für diesen Tag einen vollständigen Handelsstopp und für den 27. November einen vorzeitigen Handelsschluss. Zuletzt rentierten zehnjährige US-Treasuries nach Berichten bei rund 4,83 Prozent, zehnjährige Bundesanleihen bei 3,21 Prozent. Die Renditen, die heute gezeigt werden, sind deshalb mit Vorsicht zu lesen.
US-Anleihen: Thanksgiving-Pause im Treasury-Markt, Zehnjährige zuletzt bei 4,83 Prozent – wer setzt heute die Zinsen, wenn Amerika fehlt?
Der US-Anleihemarkt bleibt am 26. November 2026 geschlossen, die letzte Rendite der zehnjährigen Treasuries lag bei rund 4,83 Prozent. Was der dünne Handel für Bundesanleihen, Dollar und die Fed-Debatte bedeutet.
Was bedeutet der geschlossene US-Anleihemarkt für Renditen?
Ohne die US-Teilnehmer fehlt der Gegenpol im Rentenhandel. Zehnjährige Treasuries sind der Maßstab für Kapitalkosten weltweit; ihre Rendite ist der Preis, den die US-Regierung für zehn Jahre Kredit zahlt. Gibt es keine Preisfeststellung in New York, richtet sich der europäische Handel nach den letzten Schlussständen und nach Terminmärkten. Die Umsätze sind dünn, einzelne Aufträge bewegen die Kurse stärker. Auch Bundesanleihen und der Bund-Future reagieren dann oft empfindlicher auf Nachrichten.
Die angegebenen Werte für Treasuries sind daher Schlussstände des Vortags. Die Angaben zur Zehnjährigen weichen je nach Quelle ab: Berichte nannten 4,83 Prozent, IG rund 4,93 Prozent. Welche Zahl dem offiziellen Schluss entspricht, ist für diesen Artikel nicht abschließend geklärt.
Wie stark war die Bewegung vor dem Feiertag?
Am 25. November fielen die Treasury-Renditen laut CNBC trotz klebriger Inflationsdaten, weil Anleger Anleihen als Schutz kauften (CNBC, 25. November 2026). Auslöser war der Ausverkauf an den Technologiebörsen: Auch die Bundesanleihen profitierten, die Rendite der Zehnjährigen sank laut dpa-AFX von 3,28 Prozent am 23. November (17:43 Uhr) auf 3,23 Prozent am 25. November (10:24 Uhr) und 3,21 Prozent (17:09 Uhr). Der Bund-Future stieg von 122,83 auf 123,51.
Rechnerisch ergibt sich damit ein Abstand zwischen US-Zehnjährigen und Bundesanleihen von etwa 161 Basispunkten; das ist die Näherung der Vorabend-Berichterstattung, nicht ein amtlicher Schlusskurs. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
|Anleihe
|Rendite
|Stand
|Bundesanleihe 10 Jahre
|3,21 %
|25.11., 17:09 Uhr MEZ
|US-Treasury 10 Jahre
|rund 4,83 %
|25.11., Schluss New York
|Bund-Future
|123,51
|25.11., 17:09 Uhr MEZ
Uhrzeiten MEZ. US-Stand: Schluss 25.11. in New York. Abweichende Quellenangabe IG: rund 4,93 Prozent.
Quelle: dpa-AFX (Bund); Medienberichte/CNBC (US); IG
Warum ist die Fed-Debatte für Anleihen so wichtig?
Die Fed tagt am 9. Dezember. Laut IG preist der Markt mit etwa 98 Prozent eine Zinserhöhung ein; andere Berichte nannten zuletzt 92 Prozent. Steigende Leitzinsen drücken tendenziell die Kurse bereits ausgegebener Anleihen, weil neue Papiere höhere Kupons bieten. Das gilt besonders für Anleihen mit langer Laufzeit (hohe Duration). Die Kerninflation und der Fed-Kurs bleiben damit die zentrale Größe für Treasuries. aktiencheck.de gibt keine Zins- oder Renditeprognose ab.
Worauf achten Anleger beim Treasury-Handel nach Thanksgiving?
Welche Termine stehen für Anleihen an?
Am 27. November gilt im US-Anleihemarkt ein vorzeitiger Handelsschluss; SIFMA empfiehlt für London und Tokio laut Pressemitteilungen eine Schließung der Märkte am selben Tag. Die Fed tagt am 9. Dezember, die EZB am 17. Dezember und die Bank of Japan am 17. und 18. Dezember. Dazwischen stehen US-Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt an.
Häufige Fragen zu US-Anleihen und Thanksgiving
Ist der US-Anleihemarkt an Thanksgiving geschlossen? Ja, SIFMA empfiehlt am 26. November 2026 einen vollständigen Handelsstopp und am 27. November einen vorzeitigen Schluss.
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen? Zuletzt lag sie nach Berichten bei rund 4,83 Prozent, IG nannte 4,93 Prozent.
Was bedeutet das für Bundesanleihen? Die Rendite der Zehnjährigen lag am 25. November um 17:09 Uhr bei 3,21 Prozent. Im dünnen Handel können Bewegungen stärker ausfallen.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins, die Rendite ergibt sich aus Kupon und aktuellem Kurs.
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