Die Realrendite zeigt, was nach Abzug der Inflation übrig bleibt. Die PCE-Inflation, das bevorzugte Preismaß der Fed, lag im Oktober laut ROIC bei 3,8 Prozent im Jahresvergleich und damit im Rahmen der Erwartungen. Die Zehnjährige rentiert mit 4,83 Prozent; der rechnerische Abstand beträgt rund 1,0 Prozentpunkte (eigene Überschlagsrechnung, kein Marktwert). Der Abstand fällt kleiner aus, wenn die Rendite weiter sinkt oder die Inflation hoch bleibt, und größer, wenn die Teuerung nachlässt.

Für Sparer und Unternehmen zählt dieser Abstand: Er bestimmt, ob lange Staatsanleihen Kaufkraft erhalten, und er wirkt auf Hypothekenzinsen und Kreditkosten, die sich an der Zehnjährigen orientieren. Die Duration, also die Zinsempfindlichkeit einer Anleihe, ist bei langen Laufzeiten hoch: Steigen die Renditen, verlieren Dreißigjährige deutlich stärker an Kurs als Zweijährige.

Wegen Thanksgiving ist der US-Anleihemarkt am Donnerstag geschlossen und handelt am Freitag laut Wol (CNBC) nur bis 14:00 Uhr New Yorker Zeit, ROIC spricht von einem frühen Handelsschluss. Das dünne Handelsvolumen kann Bewegungen verstärken.