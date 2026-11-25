Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist am Mittwoch um 15:35 Uhr MEZ (9:35 Uhr in New York) auf 4,83 Prozent gefallen, ein Minus von zehn Basispunkten, wie ROIC berichtet. Die CNBC-Fassung bei Wol nennt zu einem anderen, nicht genannten Zeitpunkt 4,87 Prozent, ein Minus von drei Basispunkten. Der Treiber ist die Flucht in sichere Anlagen, während Technologiewerte einbrechen. Gleichzeitig beschreibt Fed-Vizechef Philip Jefferson die KI-Investitionen als Inflationsfaktor, das ist die eigentliche Spannung dieses Tages.
US-Anleihen: Fed-Vize Jefferson sieht den KI-Boom als Inflationstreiber, die Zehnjährige fällt trotzdem auf 4,83 Prozent – bleibt nach 3,8 Prozent PCE nur ein Punkt Realrendite?
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sinkt am 25. November auf 4,83 Prozent, während Fed-Vize Philip Jefferson die KI-Investitionen als Preistreiber beschreibt. Rechnet man die PCE-Inflation von 3,8 Prozent ab, bleiben rund 1,0 Punkte Realrendite. Was Anleger vor der Fed-Sitzung im Dezember beobachten.
Treasuries am 25. November
Warum fällt die Rendite der Treasuries trotz Inflation?
Eine Treasury ist eine Anleihe der US-Regierung. Fällt ihre Rendite, steigen die Kurse, weil Anleger Papiere kaufen. Morningstar-Portfoliomanager Mark Preskett sagte laut ROIC: „The Treasury rally is being driven by safe-haven demand and weaker oil prices.“ Beides, Fluchtnachfrage und niedrigere Ölpreise, drückt die Renditen. Die Nasdaq-100-Futures lagen laut ROIC vor Handelsbeginn rund drei Prozent im Minus, die S&P-500-Futures zwei Prozent.
Dabei war die Nachfrage nicht überall stark. ROIC und CNBC berichten übereinstimmend, die Auktion fünfjähriger Treasuries am Dienstag sei schwächer gewesen als zuvor; Zahlen nennen beide nicht. Das Finanzministerium bietet diese Woche laut einer Vorschau von KCEX insgesamt 211 Milliarden Dollar an Schuldpapieren an, darunter 44 Milliarden Dollar siebenjährige Notes am Mittwoch.
|Laufzeit
|ROIC (15:35 Uhr MEZ)
|Wol/CNBC (ohne Uhrzeit)
|2 Jahre
|rund 4,61 %
|4,63 % (-4 Bp)
|10 Jahre
|4,83 % (-10 Bp)
|4,87 % (-3 Bp)
|30 Jahre
|rund 5,25 %
|5,27 % (-2 Bp)
ROIC: 15:35 Uhr MEZ (9:35 Uhr New York). Wol/CNBC nennt keine Uhrzeit, daher weichen die Werte ab. Basispunkt = Hundertstel Prozentpunkt.
Quelle: ROIC, Wol (CNBC)
Was sagt Fed-Vize Jefferson zur Inflation durch den KI-Boom?
Jefferson sagte laut einer Vorschau von KCEX am 19. November in Brasília: „currently, the AI buildout is exerting upward pressure on demand and inflation“. Sein Ziel sei, die Preisstabilität wiederherzustellen und einen soliden Arbeitsmarkt zu erhalten. Die Botschaft für Anleiheanleger: Die gleiche KI-Investitionswelle, die Aktien an der Börse belastet, wirkt laut Notenbank auf Nachfrage und Preise zusätzlich nach oben.
Die Fed-Zielspanne liegt laut KCEX bei 3,75 bis 4,00 Prozent, die nächste Sitzung ist vom 8. bis 9. Dezember, mit neuen Projektionen. Bloomberg Economics erwartet laut ROIC eine Zinserhöhung im Dezember. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist die Realrendite der zehnjährigen Treasury?
Die Realrendite zeigt, was nach Abzug der Inflation übrig bleibt. Die PCE-Inflation, das bevorzugte Preismaß der Fed, lag im Oktober laut ROIC bei 3,8 Prozent im Jahresvergleich und damit im Rahmen der Erwartungen. Die Zehnjährige rentiert mit 4,83 Prozent; der rechnerische Abstand beträgt rund 1,0 Prozentpunkte (eigene Überschlagsrechnung, kein Marktwert). Der Abstand fällt kleiner aus, wenn die Rendite weiter sinkt oder die Inflation hoch bleibt, und größer, wenn die Teuerung nachlässt.
Für Sparer und Unternehmen zählt dieser Abstand: Er bestimmt, ob lange Staatsanleihen Kaufkraft erhalten, und er wirkt auf Hypothekenzinsen und Kreditkosten, die sich an der Zehnjährigen orientieren. Die Duration, also die Zinsempfindlichkeit einer Anleihe, ist bei langen Laufzeiten hoch: Steigen die Renditen, verlieren Dreißigjährige deutlich stärker an Kurs als Zweijährige.
Wegen Thanksgiving ist der US-Anleihemarkt am Donnerstag geschlossen und handelt am Freitag laut Wol (CNBC) nur bis 14:00 Uhr New Yorker Zeit, ROIC spricht von einem frühen Handelsschluss. Das dünne Handelsvolumen kann Bewegungen verstärken.
Fed-Sitzung 8. bis 9. Dezember
Neue Projektionen und Zinsentscheid; die Erwartung einer Erhöhung gilt als weitgehend im Markt.
Auktionen und Feiertag
Das Ergebnis der siebenjährigen Auktion und die Nachfrage nach dem verkürzten Handelstag zeigen, wie viel Appetit auf Treasuries bleibt.
Tech-Aktien
Setzt sich der Ausverkauf fort, bleibt die Fluchtnachfrage nach Treasuries bestehen.
FAQ: Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Laut ROIC lag sie am 25.11.2026 um 15:35 Uhr MEZ bei 4,83 Prozent, laut Wol (CNBC, ohne Uhrzeit) bei 4,87 Prozent.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite einer Treasury? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt Kurs und Restlaufzeit.
Wann tagt die Fed im Dezember? Laut KCEX am 8. und 9. Dezember 2026.
Was ist die Realrendite? Sie ist die Rendite abzüglich der Inflationsrate und zeigt die Kaufkraftveränderung.
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