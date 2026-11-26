Der Zeitpunkt macht die Reaktion brisant. Am Freitag beginnt mit Black Friday die wichtigste Verkaufsphase des Jahres. Gleichzeitig zeigen die jüngsten US-Daten ein gemischtes Bild: Die Wirtschaft wuchs im dritten Quartal nach revidierten Zahlen mit einer Jahresrate von 4,3 Prozent, die Preise lagen im Oktober aber 3,8 Prozent über dem Vorjahr. Steigende Preise treffen gerade Modehändler mit junger Kundschaft.

Für die Urban Outfitters Aktie werden die Umsatzmeldungen rund um Black Friday und Cyber Monday deshalb zum nächsten Stimmungstest.