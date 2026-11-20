Laut dem Reuters-Bericht vom 22. September 2026 hat sich der Markt für hochwertige Firmenanleihen gespalten: KI-nahe Emittenten müssen größere Preisnachlässe bieten, traditionelle Finanz- und Industrieunternehmen stoßen auf starke Nachfrage. Goldman Sachs erwartet demnach, dass die Hyperscaler im kommenden Jahr brutto bis zu 420 Milliarden Dollar an Schulden aufnehmen, 60 Prozent mehr als 2026. Das ist eine Prognose von Goldman Sachs, nicht von aktiencheck.de. Ein Notiz-Beispiel: Die Aon-Finanzierung über 13,5 Milliarden Dollar im September zog Gebote über 65 Milliarden Dollar an, die 30-jährige Tranche verengte sich um 35 Basispunkte.

Ein Zeichen für Risikoscheu ist die Kreditversicherung: Der Fünfjahres-CDS von Oracle erreichte laut Reuters im Oktober mit 325,45 Basispunkten einen Rekord. Ein CDS (Credit Default Swap) ist eine Versicherung gegen Zahlungsausfall; je höher der Preis, desto größer die Sorge.