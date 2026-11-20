Unternehmensanleihen aus den USA erreichen 2026 einen Rekord: Bis zum 4. November haben US-Firmen Investment-Grade-Anleihen über 1,88 Billionen Dollar begeben, mehr als im Rekordjahr 2020 mit 1,86 Billionen Dollar. Das meldet Finimize unter Berufung auf LSEG-Daten. Rund 370,7 Milliarden Dollar stammen von den fünf Hyperscalern Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle, etwa ein Fünftel der Emissionen. Doch der Markt unterscheidet: Laut Reuters verlangen Anleger von KI-nahen Schuldnern mehr Zins. Spaltet die KI den Markt für Firmenanleihen?
Unternehmensanleihen: KI-Schuldner zahlen rund 115 Basispunkte Aufschlag, der breite Markt nur 78 - US-Konzerne bei Rekord von 1,88 Billionen Dollar - Spaltet die KI den Markt für Firmenanleihen?
US-Unternehmen haben 2026 bis zum 4. November Investment-Grade-Anleihen über 1,88 Billionen Dollar begeben, ein Rekord. Rund ein Fünftel stammt von den fünf großen KI-Konzernen. Laut Goldman Sachs verlangten Anleger im September von KI-nahen Emittenten rund 115 Basispunkte Aufschlag, vom breiten Markt nur 78. Wir erklären, was hinter dem Rekord bei Unternehmensanleihen steckt und welche Risiken gelten.
Die Zahlen
Wie groß ist der Rekord bei Unternehmensanleihen?
Investment Grade bezeichnet Anleihen von Schuldnern mit guter Bonität (mindestens BBB- bei S&P). Der Spread ist der Zinsaufschlag gegenüber einer Staatsanleihe, in Basispunkten angegeben; ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Nach den LSEG-Daten stieg das Emissionsvolumen um 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Zahl der Deals um rund 4 Prozent auf 1.084 sank; die einzelnen Anleihen werden also größer. Apple kam mit einer Emission von rund 7,5 Milliarden Dollar in mehreren Tranchen dazu. Die Daten von Finimize stammen vom 6. November 2026 und sind teilweise nicht frei lesbar.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|US-Investment-Grade-Emissionen 2026
|1,88 Bio. $
|4.11.2026
|Anstieg gegenüber Vorjahr
|+18,7 %
|4.11.2026
|Hyperscaler-Emissionen
|über 370,7 Mrd. $
|4.11.2026
|Aufschlag KI-naher Emittenten
|rund 115 Bp
|September 2026
|Aufschlag Gesamtmarkt (ICE BofA)
|78 Bp
|September 2026
|Gesamtemissionen bis August (SIFMA)
|1,9 Bio. $, +30 %
|August 2026
Zeitpunkte unterschiedlich: LSEG-Daten bis 4.11.2026, Goldman-Spreads laut Reuters vom 22.09.2026. Aktuelle Spreads liegen uns nicht vor.
Quelle: Finimize (6.11.2026), Reuters via BNN Bloomberg (22.9.2026)
Warum verlangen Anleger von KI-Konzernen mehr Aufschlag?
Laut dem Reuters-Bericht vom 22. September 2026 hat sich der Markt für hochwertige Firmenanleihen gespalten: KI-nahe Emittenten müssen größere Preisnachlässe bieten, traditionelle Finanz- und Industrieunternehmen stoßen auf starke Nachfrage. Goldman Sachs erwartet demnach, dass die Hyperscaler im kommenden Jahr brutto bis zu 420 Milliarden Dollar an Schulden aufnehmen, 60 Prozent mehr als 2026. Das ist eine Prognose von Goldman Sachs, nicht von aktiencheck.de. Ein Notiz-Beispiel: Die Aon-Finanzierung über 13,5 Milliarden Dollar im September zog Gebote über 65 Milliarden Dollar an, die 30-jährige Tranche verengte sich um 35 Basispunkte.
Ein Zeichen für Risikoscheu ist die Kreditversicherung: Der Fünfjahres-CDS von Oracle erreichte laut Reuters im Oktober mit 325,45 Basispunkten einen Rekord. Ein CDS (Credit Default Swap) ist eine Versicherung gegen Zahlungsausfall; je höher der Preis, desto größer die Sorge.
Viel Angebot
Die KI-Konzerne machen ein Fünftel des US-Investment-Grade-Angebots aus.
Vorsicht der Käufer
Laut Reuters liefen mehrere Hyperscaler-Deals nach der Platzierung schwach.
Klassische Emittenten gefragt
Ein Vermögensverwalter sagte Reuters, Anleger seien „starved for anything ex-hyperscaler“.
Was ist als Nächstes wichtig für Unternehmensanleihen?
Beobachten lassen sich die Spreads der KI-Emittenten, die Quartalszahlen der Hyperscaler und die Entscheidungen der Fed am 9. Dezember. Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentierte am 20. November 2026 laut Trading Economics bei rund 4,98 Prozent; diese Marke bildet die Basis, auf die der Aufschlag aufgeschlagen wird.
FAQ: Unternehmensanleihen und Credit Spreads
Was ist eine Unternehmensanleihe? Ein Wertpapier, mit dem sich ein Unternehmen Geld leiht; es zahlt Zinsen und zahlt den Nennwert zurück.
Was ist ein Credit Spread? Der Zinsaufschlag auf eine Staatsanleihe; er misst das Risiko des Schuldners.
Wie hoch ist die Emission 2026? Laut LSEG 1,88 Billionen Dollar bis 4. November, ein Rekord.
Sind Unternehmensanleihen sicher? Nein: Es gelten Ausfall-, Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko bis zum Totalverlust.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.