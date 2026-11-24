Ein Credit Spread (Kreditaufschlag) ist die zusätzliche Rendite, die Anleger für ein Unternehmen im Vergleich zu einer laufzeitgleichen Staatsanleihe verlangen. Er misst, wie viel Risiko der Markt in Firmenanleihen sieht. Steigt der Aufschlag, werden Ausfälle für wahrscheinlicher gehalten oder Anleger wollen mehr Entschädigung für Unsicherheit. Beim ICE-BofA-Index, den die US-Notenbank von St. Louis (FRED) veröffentlicht, wird der Aufschlag als „Option-Adjusted Spread“ (OAS) gemessen.

Der Hochzins-OAS liegt laut MacroRadar-Auswertung der FRED-Reihe bei 3,76 Prozent (Stand 20. November 2026). Das sind 13,3 Prozent mehr als vor zwölf Monaten und der Wert liegt im 96. Perzentil der vergangenen zehn Jahre. Forbes beziffert den Hochzinsaufschlag mit 3,7 Prozent gegenüber 3,03 Prozent im Durchschnitt seit Beginn der Zinserhöhungen.