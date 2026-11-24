Der Risikoaufschlag für Hochzinsanleihen (High Yield) in den USA hat 3,76 Prozent erreicht, ein Anstieg gegenüber den 3,52 Prozent, die aktiencheck.de am 23. November gemeldet hatte. Der Aufschlag für Investment-Grade-Unternehmensanleihen liegt laut einer Forbes-Analyse vom 24. November bei rund 1,0 Prozent und damit über dem 0,94 Prozent des Vortags-Stands. Der Kreditmarkt zeigt also Stress, aber bislang keinen Ausnahmezustand. Die Frage ist, ob er der Aktienkorrektur folgt.
Unternehmensanleihen: Hochzins-Aufschlag bei 3,7 Prozent, Investment Grade bei 1,0 – ist der Kreditmarkt der nächste Dominostein nach den Aktien?
Der Risikoaufschlag für US-Hochzinsanleihen liegt laut FRED-Daten bei 3,76 Prozent, Investment Grade bei rund 1,0 Prozent. Beide Werte liegen über dem Schnitt der Zinserhöhungsphase. Was Credit Spreads über den Zustand des Anleihemarkts sagen.
Was sind Credit Spreads, und warum zählen sie?
Ein Credit Spread (Kreditaufschlag) ist die zusätzliche Rendite, die Anleger für ein Unternehmen im Vergleich zu einer laufzeitgleichen Staatsanleihe verlangen. Er misst, wie viel Risiko der Markt in Firmenanleihen sieht. Steigt der Aufschlag, werden Ausfälle für wahrscheinlicher gehalten oder Anleger wollen mehr Entschädigung für Unsicherheit. Beim ICE-BofA-Index, den die US-Notenbank von St. Louis (FRED) veröffentlicht, wird der Aufschlag als „Option-Adjusted Spread“ (OAS) gemessen.
Der Hochzins-OAS liegt laut MacroRadar-Auswertung der FRED-Reihe bei 3,76 Prozent (Stand 20. November 2026). Das sind 13,3 Prozent mehr als vor zwölf Monaten und der Wert liegt im 96. Perzentil der vergangenen zehn Jahre. Forbes beziffert den Hochzinsaufschlag mit 3,7 Prozent gegenüber 3,03 Prozent im Durchschnitt seit Beginn der Zinserhöhungen.
Kreditaufschläge: aktuell gegenüber Durchschnitt seit Beginn der Zinserhöhungen
Prozent
- Aktuell
- Durchschnitt
Werte laut Zusammenfassung der Forbes-Analyse, gerundet. Hochzins-OAS laut FRED 20.11.2026: 3,76 Prozent.
Quelle: Forbes (Chris Gunster, CFA), 24.11.2026
Daten als Tabelle
|Index
|Aktuell
|Durchschnitt
|Investment-Grade-OAS
|1,0
|0,87
|Hochzins-OAS
|3,7
|3,03
|Investment-Grade-CDS (5 Jahre)
|0,65
|0,54
|Hochzins-CDS (5 Jahre)
|3,86
|3,41
Warum steigen die Aufschläge bei Unternehmensanleihen?
Mehrere Treiber fallen zusammen. Erstens die Aktienkorrektur: Laut Forbes lagen S&P 500 und Dow Jones am 20. November jeweils rund 10 Prozent unter den jüngsten Höchstständen, der VIX stieg zeitweise über 40. Zweitens die Zinsen: Die Rendite der zehnjährigen Treasury lag am Dienstag um 16:09 Uhr MEZ bei 4,91 Prozent, nach einem Monatshoch von 5,14 Prozent. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten gegen 15:53 Uhr bei 3,27 Prozent. Drittens die Erwartung weiterer Straffung: Nach der Einschätzung des Forbes-Autors preisen Fed-Funds-Futures keine Senkungen ein, sondern etwa zwei, möglicherweise drei Zinserhöhungen bis Ende 2027. Das ist die Lesart eines externen Autors, keine Prognose von aktiencheck.de.
Für Unternehmen ist das eine doppelte Belastung: Höhere Staatsrenditen verteuern die Refinanzierung, und höhere Aufschläge kommen obendrauf. Besonders sensibel sind schwach bewertete Emittenten im Hochzinssegment mit hoher Verschuldung.
Ist der Hochzinsmarkt schon im Krisenmodus?
Nein, jedenfalls nicht nach Maßstäben früherer Stressphasen. Forbes weist darauf hin, dass sich der Stress am Kreditmarkt aufbaue, aber noch nicht das Niveau früherer Drawdowns erreicht habe. Ein Hochzinsaufschlag von 3,7 Prozent ist weit entfernt von den Spitzen in Rezessionen, in denen der Wert ein Mehrfaches erreichte. Zugleich sind die Abstände zum Durchschnitt der Zinserhöhungsphase beachtlich, und am schwächsten Ende, bei CCC-Anleihen, lag der Aufschlag laut früheren Berichten von aktiencheck.de zuletzt bei über 13 Prozent.
Wichtig ist der Unterschied zwischen Aufschlag und Rendite. Die Gesamtrendite eines Hochzinsindex ergibt sich aus dem Aufschlag plus der Staatsrendite. Bei einer Zehnjährigen von rund 4,9 Prozent und einem Aufschlag von 3,7 Prozent liegt die Verzinsung rechnerisch bei über 8 Prozent, doch Ausfälle und Kursverluste können sie aufzehren.
Was bedeutet das für Anleger und Sparer in Europa?
Der Euro-Kreditmarkt reagiert meist mit Verzögerung auf Stress in den USA, folgt aber der Richtung. Mittelstandsanleihen aus Deutschland, die über Kupons von 6 bis 10 Prozent werben, sind noch einmal eine andere Kategorie: Sie haben oft kein Rating, sind kaum handelbar und hängen stärker am einzelnen Unternehmen als an Indexspreads. Steigende US-Aufschläge zeigen jedoch, dass die Risikobereitschaft insgesamt sinkt, was auch die Platzierung neuer Anleihen erschweren kann.
Häufige Fragen zu Unternehmensanleihen und Credit Spreads
Wie hoch ist der Hochzins-Aufschlag aktuell? Laut FRED-Reihe des ICE-BofA-Index 3,76 Prozent, Stand 20. November 2026.
Sind Unternehmensanleihen jetzt gefährlicher? Das Ausfallrisiko steigt, wenn die Aufschläge steigen, bleibt aber je nach Emittent sehr unterschiedlich. Investment-Grade-Anleihen sind deutlich weniger betroffen als Hochzinsanleihen.
Wann kommt die nächste Fed-Entscheidung? Der Zinsentscheid ist für den 9. Dezember angesetzt; vorher stehen am Mittwoch US-PCE-Daten an.
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