Trefis weist darauf hin, dass die Daten die Neubewertung der CCC-Anleihen nicht erklären; Ausfälle nennt die Auswertung nicht. Im Umfeld standen laut FXStreet der KI-Ausverkauf an den Börsen (der Nasdaq 100 lag zeitweise bis zu 16,3 Prozent unter seinem Rekord) und Sorgen um Rechenzentrums-Investitionen. Der Aufschlag für US-Hochzinsanleihen stieg dort von rund 332 Basispunkten am 4. November auf 348 Basispunkte am 5. November. Zwischen dem 14. August und dem 16. November verlor der Hochzins-ETF HYG laut Trefis 2,27 Prozent, der breite S&P-500-ETF 4,45 Prozent, der Small-Cap-ETF IWM 10,30 Prozent. Der Volatilitätsindex VIX stieg von 14,25 auf 22,91.

Dass der Aufschlag am Gesamtmarkt nur moderat steigt, während CCC-Anleihen deutlich teurer werden, ist eine Beobachtung, keine Prognose: Anleger unterscheiden stärker zwischen solide finanzierten und schwachen Schuldnern. Ob daraus Ausfälle werden, zeigt erst die Entwicklung der kommenden Monate. Nach einer Schlagzeile von Bloomberg vom 17. November rechnet der Vermögensverwalter Pimco damit, dass die Aufschläge von KI-Anleihen sinken könnten, wenn der Boom bei Rechenzentren langsamer wird (nur die Überschrift wurde geprüft).