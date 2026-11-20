Der Risikoaufschlag für Hochzinsanleihen in den USA liegt laut einer FRED-Auswertung des ICE-BofA-Index bei 3,43 Prozentpunkten (Stand 17. November 2026). Das ist weit entfernt von Krisenwerten, doch unter der Oberfläche tut sich etwas: Anleihen der schwächsten Bonitätsstufe CCC verlangen nach Auswertungen des Analysehauses Trefis rund 13,16 Prozentpunkte Aufschlag (Stand 13. November), gut 2,9 Punkte mehr als im August. Der Gesamtmarkt legte im selben Zeitraum nur um rund 0,5 Punkte zu. Spaltet sich der Markt für Unternehmensanleihen mit schwacher Bonität?
Unternehmensanleihen: Hochzins-Aufschlag bei 3,43 Prozent, riskanteste Anleihen bei 13,16 Prozent - Spaltet sich der Markt für Ramschanleihen?
Der Risikoaufschlag für US-Hochzinsanleihen liegt zuletzt bei 3,43 Prozentpunkten, Anleihen der schlechtesten Bonitätsstufe CCC verlangen dagegen rund 13 Prozentpunkte. Der Abstand zwischen beiden hat sich seit August deutlich vergrößert. Wir ordnen ein, was die Spaltung im Junk-Bond-Markt bedeutet und was sie nicht belegt.
Credit Spreads
Was ist ein Hochzins-Aufschlag und was misst er?
Der Credit Spread (Kreditaufschlag) ist der Renditeabstand zwischen einer Unternehmensanleihe und einer vergleichbaren Staatsanleihe. Je höher er ist, desto größere Ausfallrisiken verlangen Anleger einzupreisen.
Als Hochzinsanleihen (High Yield, umgangssprachlich Ramschanleihen oder Junk Bonds) gelten Unternehmensanleihen mit Rating unter BBB-. CCC bezeichnet die untere Stufe dieses Segments, bei der Ausfälle am wahrscheinlichsten sind. Nach den von MacroRadar aufbereiteten FRED-Daten stieg der Hochzins-Aufschlag in drei Monaten um rund 7 Prozent relativ, liegt aber auf Sicht von zwölf Monaten kaum verändert; die Auswertung sieht den heutigen Wert im oberen Zehntel der zehnjährigen Historie (88. Perzentil).
|Segment
|13. August 2026
|13. November 2026
|Veränderung
|CCC-Anleihen
|10,24 Pp
|13,16 Pp
|+2,92 Pp
|Gesamter Hochzinsmarkt
|2,71 Pp
|3,23 Pp
|+0,52 Pp
|Investment Grade
|0,79 Pp
|0,89 Pp
|+0,10 Pp
Aufschläge in Prozentpunkten (Pp). Trefis nennt den Index nicht; Stichtage 13.08. und 13.11.2026.
Quelle: Trefis (veröffentlicht 17.11.2026, 14:18 Uhr New Yorker Zeit)
Warum steigen die Aufschläge der schwächsten Schuldner?
Trefis weist darauf hin, dass die Daten die Neubewertung der CCC-Anleihen nicht erklären; Ausfälle nennt die Auswertung nicht. Im Umfeld standen laut FXStreet der KI-Ausverkauf an den Börsen (der Nasdaq 100 lag zeitweise bis zu 16,3 Prozent unter seinem Rekord) und Sorgen um Rechenzentrums-Investitionen. Der Aufschlag für US-Hochzinsanleihen stieg dort von rund 332 Basispunkten am 4. November auf 348 Basispunkte am 5. November. Zwischen dem 14. August und dem 16. November verlor der Hochzins-ETF HYG laut Trefis 2,27 Prozent, der breite S&P-500-ETF 4,45 Prozent, der Small-Cap-ETF IWM 10,30 Prozent. Der Volatilitätsindex VIX stieg von 14,25 auf 22,91.
Dass der Aufschlag am Gesamtmarkt nur moderat steigt, während CCC-Anleihen deutlich teurer werden, ist eine Beobachtung, keine Prognose: Anleger unterscheiden stärker zwischen solide finanzierten und schwachen Schuldnern. Ob daraus Ausfälle werden, zeigt erst die Entwicklung der kommenden Monate. Nach einer Schlagzeile von Bloomberg vom 17. November rechnet der Vermögensverwalter Pimco damit, dass die Aufschläge von KI-Anleihen sinken könnten, wenn der Boom bei Rechenzentren langsamer wird (nur die Überschrift wurde geprüft).
Gesamtmarkt ruhig
Der Hochzins-Aufschlag liegt mit 3,2 bis 3,4 Prozentpunkten moderat.
CCC im Stress
Die riskantesten Anleihen verlangen 13,16 Prozentpunkte und damit fast 3 Punkte mehr als im August.
Investment Grade stabil
Der Aufschlag für Anleihen guter Bonität stieg nur um 0,10 Punkte auf 0,89 Prozentpunkte.
Welche Daten sollten Anleger beobachten und wann?
Wichtig sind die laufende Entwicklung des ICE-BofA-Hochzins-Aufschlags, die Fed-Sitzung am 9. Dezember, die Auktionen von US-Staatsanleihen in der Woche vor Thanksgiving (26. November) und Quartalszahlen stark verschuldeter Unternehmen. Bei Mittelstands- und Hochzinsanleihen in Euro sind zudem Zinstermine und Refinanzierungen der Emittenten maßgeblich.
FAQ: Hochzinsanleihen und Credit Spreads
Was ist eine Hochzinsanleihe? Eine Unternehmensanleihe mit Rating unter BBB-, die höhere Zinsen zahlt, weil das Ausfallrisiko höher ist.
Wie hoch ist der Hochzins-Aufschlag? Laut FRED-Auswertung lag er am 17. November 2026 bei 3,43 Prozentpunkten.
Was bedeutet CCC? Es ist eine sehr niedrige Bonitätsstufe, bei der Ratingagenturen ein erhebliches Ausfallrisiko sehen.
Zeigt ein steigender Aufschlag Ausfälle an? Nicht zwingend; er zeigt, dass Anleger mehr Risikoprämie verlangen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.