Warum ist die Universal Health Services-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Aktie stieg an einem Tag, an dem Anleger aus Technologie in Geschäftsmodelle mit stabiler Nachfrage umschichteten.

Wie stark ist die UHS Aktie gestiegen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,02 Prozent bei 190,57 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Universal Health Services-Aktie?

Die ISIN lautet US9139031002, die WKN 866462. An der NYSE wird die Aktie unter UHS gehandelt.