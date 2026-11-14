Kaum ein Dow-Wert hat in den vergangenen anderthalb Jahren so viel Vertrauen verspielt wie UnitedHealth. Explodierende Behandlungskosten, ein Chefwechsel und Ermittlungen hatten die Aktie 2025 abstürzen lassen. Jetzt meldet sich der größte private Krankenversicherer der USA zurück: Der Gewinn stieg im dritten Quartal um 75 Prozent, die Prognose wurde zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Die UnitedHealth-Aktie legte nach den Zahlen binnen einer Woche um 11 Prozent zu und notiert bei 407,46 Dollar. Diese UnitedHealth Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig die Erholung ist und was das für die UnitedHealth Aktienprognose bedeutet.
UnitedHealth Aktienanalyse: Gewinn plus 75 Prozent, Prognose zum dritten Mal erhöht – gelingt dem Gesundheitsriesen das Comeback?
Nach dem Absturz 2025 kämpft sich UnitedHealth zurück: Die Kostenquote sinkt, Optum verdient wieder Geld, die Gewinnprognose steigt auf mindestens 20,50 Dollar je Aktie. Unsere UnitedHealth Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal: Versicherung, Optum, Medicare, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die UnitedHealth Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- UnitedHealth Group Inc.
- Sitz
- Minnesota, USA
- Ticker
- UNH (NYSE)
- Kurs
- 407,46 Dollar
- Börsenwert
- rund 370 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Prognose)
- rund 20
- Dividendenrendite
- rund 2,2 Prozent
- Vorstandschef
- Stephen Hemsley
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert, KGV und Dividendenrendite eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Vom Absturz zur Aufholjagd: die UnitedHealth-Aktie nach den Zahlen
Die UnitedHealth Aktie hat eine Achterbahnfahrt hinter sich. Das dritte Quartal sollte zeigen, ob der Turnaround trägt.
Vor den Zahlen am 13. Oktober hatte die UnitedHealth-Aktie bei 378,52 Dollar geschlossen. Am Zahlentag selbst gab sie einen frühen Kursgewinn zunächst wieder ab. Analysten zeigten sich nach der Telefonkonferenz teils enttäuscht. In den Tagen danach setzte sich jedoch die Zuversicht durch: Mehrere Häuser hoben ihre Kursziele an, zudem schichteten Anleger aus Technologiewerten in defensive Branchen wie das Gesundheitswesen um. Binnen einer Woche stieg die Aktie um 11 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 458,79 Dollar ist sie aber noch gut 11 Prozent entfernt.
Die Quartalszahlen
Weniger Umsatz, viel mehr Gewinn: die Kosten sind wieder im Griff
Für jede UnitedHealth Aktienanalyse ist eine Zahl entscheidend: die Leistungsquote, also der Anteil der Beiträge, der für Behandlungen ausgegeben wird.
Der Umsatz ging im dritten Quartal leicht auf 112,7 Milliarden Dollar zurück, lag aber deutlich über den Erwartungen von 111,4 Milliarden Dollar. Viel wichtiger ist die Ertragsseite: Das operative Ergebnis stieg von 4,3 auf 6,6 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 2,92 auf 4,69 Dollar, Analysten hatten nur 4,15 Dollar erwartet. Der Schlüssel liegt in der Leistungsquote: Sie sank von 89,9 auf 88,4 Prozent. Jeder Prozentpunkt bedeutet bei UnitedHealth Milliarden Dollar mehr oder weniger Gewinn. Geholfen haben strengeres Kostenmanagement, höhere Beiträge, gekürzte Leistungen und die Auflösung von Rückstellungen über 610 Millionen Dollar. Auch die Verwaltungskostenquote sank von 13,5 auf 12,8 Prozent.
UnitedHealth: Bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal
Dollar
Konsensschätzung laut Benzinga.
Quelle: UnitedHealth Group, Mitteilung vom 13. Oktober 2026; Benzinga
Daten als Tabelle
|Wert
|Gewinn je Aktie
|Q3 2025
|2,92
|Erwartung Q3 2026
|4,15
|Q3 2026
|4,69
Die Geschäftsbereiche
Optum verdient wieder: die Sanierung zeigt Wirkung
UnitedHealth besteht aus zwei Welten: der Versicherung UnitedHealthcare und dem Gesundheitsdienstleister Optum.
Die Versicherungssparte UnitedHealthcare steigerte das operative Ergebnis von 1,8 auf 2,8 Milliarden Dollar, obwohl der Umsatz leicht auf 86,3 Milliarden Dollar sank. Die Zahl der Versicherten ging von 50,1 auf 48,3 Millionen zurück – UnitedHealth trennt sich bewusst von unrentablen Verträgen. Optum verdiente mit 3,73 Milliarden Dollar wieder deutlich mehr, die operative Marge stieg von 0,2 auf 3,2 Prozent. Die Arztpraxis-Sparte Optum Health schrumpfte um 10 Prozent, weil sie sich aus Regionen ohne ausreichende Größe zurückzieht, schrieb aber 735 Millionen Dollar Gewinn. Der Apothekendienst Optum Rx setzte 39,9 Milliarden Dollar um.
UnitedHealth: Operatives Ergebnis im dritten Quartal
Mrd. Dollar
- Q3 2025
- Q3 2026
Vor konzerninternen Verrechnungen. Optum im dritten Quartal 2025 aus der gemeldeten Marge von 0,2 Prozent geschätzt.
Quelle: UnitedHealth Group, Mitteilung vom 13. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Bereich
|Q3 2025
|Q3 2026
|UnitedHealthcare
|1,8
|2,8
|Optum
|0,1
|3,73
Unsere Ergebnisse im dritten Quartal spiegeln die Disziplin und Umsetzungsstärke wider, die unsere Teams in jeden Teil unseres Geschäfts einbringen.
Der Ausblick
Mindestens 20,50 Dollar je Aktie: eine Basis für Wachstum 2027
Für 2026 erwartet UnitedHealth nun einen bereinigten Gewinn von mindestens 20,50 Dollar je Aktie, nach zuvor 19,50 bis 20 Dollar. Analysten hatten mit 19,86 Dollar gerechnet. Das Management bezeichnete diesen Wert als solide Basis, auf der weiteres Wachstum aufbauen soll. Nach Einschätzung mehrerer Beobachter könnte der Gewinn 2027 sogar über den aktuellen Markterwartungen liegen. Dabei setzt UnitedHealth auf Preisdisziplin: Für 2027 kündigt der Konzern unrentable Medicare-Advantage-Pläne für rund 390.000 Mitglieder. Bis zum Jahresende soll zudem die Verschuldungsquote von 41,7 auf rund 40 Prozent sinken.
Die Bewertung
KGV um 20: weit entfernt von alten Höhen
Gemessen an der Gewinnprognose für 2026 kommt die UnitedHealth-Aktie auf ein KGV von rund 20. Auf Basis der Erwartungen für 2027 sinkt der Wert auf unter 18. Zum Vergleich: Auf ihrem Höhepunkt 2024 kostete die Aktie fast 630 Dollar. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,2 Prozent. In den ersten neun Monaten zahlte UnitedHealth 6,2 Milliarden Dollar Dividende und kaufte für 5 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück. Für die UnitedHealth Aktienprognose heißt das: Die Bewertung lässt Spielraum für weitere Erholung, wenn die Leistungsquote stabil bleibt.
Die Analysten
Kursziele von 427 bis 512 Dollar: die Mehrheit setzt auf das Comeback
Die meisten Analysten trauen UnitedHealth die Rückkehr zu alter Stärke zu. Das durchschnittliche Kursziel von 26 Experten liegt laut S&P Global bei rund 481 Dollar. Bernstein bestätigte 512 Dollar, Goldman Sachs hob von 490 auf 506 Dollar an, Piper Sandler nennt 504 Dollar und RBC Capital erhöhte von 478 auf 498 Dollar. Es gibt aber auch Vorsichtige: Jefferies senkte von 490 auf 453 Dollar, Baird von 453 auf 427 Dollar bei neutraler Einstufung. Alle diese Ziele liegen über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
UnitedHealth-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 407,46 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Benzinga, TIKR, Stockhub, techflowpost, Beinsure; Stand Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Bernstein
|512
|Goldman Sachs
|506
|RBC Capital
|498
|Durchschnitt (26 Analysten)
|481
|Jefferies
|453
|Baird
|427
|Schlusskurs 13. November
|407,46
Die Szenarien
UnitedHealth Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Das Comeback setzt sich fort
Die Leistungsquote bleibt stabil, Optum verbessert die Marge weiter, und die Prognose für 2027 überzeugt. Dann könnte die UnitedHealth-Aktie das 52-Wochen-Hoch um 459 Dollar ins Visier nehmen und sich den Analystenzielen um 480 Dollar nähern.
Szenario 2: Erholung in kleinen Schritten
Die Gewinne steigen, aber Medicaid und hohe Behandlungsintensität bremsen. Die Aktie bewegt sich zwischen dem Niveau vor den Zahlen um 380 Dollar und 450 Dollar.
Szenario 3: Neuer Kostenschub
Steigen die Behandlungskosten erneut stärker als kalkuliert oder kommen neue politische Eingriffe, wäre das Vertrauen schnell wieder dahin. Dann droht ein Rückfall unter die Marke von 380 Dollar.
Häufige Fragen zur UnitedHealth Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von UnitedHealth?
Im dritten Quartal 2026 lag der Umsatz bei 112,7 Milliarden Dollar, leicht unter dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 2,92 auf 4,69 Dollar und übertraf die Erwartungen deutlich.
Was ist die Leistungsquote?
Der Anteil der Versicherungsbeiträge, der für medizinische Behandlungen ausgegeben wird. Sie sank von 89,9 auf 88,4 Prozent.
Was erwartet UnitedHealth für 2026?
Einen bereinigten Gewinn von mindestens 20,50 Dollar je Aktie. Es ist die dritte Anhebung in diesem Jahr.
Wie hoch ist die Dividende?
Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kurs bei rund 2,2 Prozent.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 481 Dollar laut S&P Global. Die Spanne der genannten Ziele reicht von 427 Dollar (Baird) bis 512 Dollar (Bernstein). Das sind Einschätzungen Dritter.
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