UnitedHealth Aktienanalyse: Gewinn plus 75 Prozent, Prognose zum dritten Mal erhöht – gelingt dem Gesundheitsriesen das Comeback?

Kaum ein Dow-Wert hat in den vergangenen anderthalb Jahren so viel Vertrauen verspielt wie UnitedHealth. Explodierende Behandlungskosten, ein Chefwechsel und Ermittlungen hatten die Aktie 2025 abstürzen lassen. Jetzt meldet sich der größte private Krankenversicherer der USA zurück: Der Gewinn stieg im dritten Quartal um 75 Prozent, die Prognose wurde zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Die UnitedHealth-Aktie legte nach den Zahlen binnen einer Woche um 11 Prozent zu und notiert bei 407,46 Dollar. Diese UnitedHealth Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig die Erholung ist und was das für die UnitedHealth Aktienprognose bedeutet.