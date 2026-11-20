Zwischen dem 13. und 19. November verlor die UnitedHealth Aktie rund 19 Prozent; am Freitag springt sie gut 4 Prozent nach oben.
UnitedHealth Aktie Prognose: TD Cowen hebt Kursziel auf 455 Dollar, Konsens bei rund 478 – wie viel Politikrisiko steckt im Kurs?
Nach dem Kursrutsch auf rund 330 Dollar erholt sich die UnitedHealth Aktie am Freitag. Die UnitedHealth Aktienprognose im Check: Medicare-Prüfplan CRUSH, Sanders-Vorstoß, Ausblick 2026 und die Kursziele von TD Cowen bis Bernstein.
Kurs von 407 auf 330 Dollar
Zwei politische Auslöser
Ein Prüfplan der Medicare-Behörde (Entwurf „CRUSH“) und der Medicare-for-All-Vorstoß von Senator Bernie Sanders belasteten die gesamte Krankenversicherer-Branche.
Unternehmensprognose intakt
UnitedHealth peilt für 2026 ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von mindestens 20,50 Dollar an – nach 4,69 Dollar im dritten Quartal.
Analysten-Upgrade
TD Cowen stufte am 20. November von Hold auf Buy hoch und hob das Kursziel von 402 auf 455 Dollar.
Die UnitedHealth Aktie (ISIN US91324P1021, Ticker UNH) holt am Freitag Luft: Um 10:30 Uhr New Yorker Zeit (16:30 Uhr MEZ) notiert sie an der NYSE bei 343,46 US-Dollar, ein Plus von 3,9 Prozent. Zuvor war der Dow-Jones-Schwergewicht binnen weniger Tage von rund 407 Dollar (Schlusskurs 13. November) auf etwa 330 Dollar gefallen. Die UnitedHealth Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch deutlich über dem Kurs: Der Konsens aus 26 Häusern lag zuletzt bei rund 478 Dollar. Was ist passiert, und wie belastbar sind diese Ziele nach dem Einbruch?
Auslöser
Was ist bei der UnitedHealth Aktie passiert?
Der Absturz hatte zwei politische Auslöser. Am 16. November wurde ein Entwurf der Medicare-Behörde CMS bekannt, der unter dem Kürzel „CRUSH“ die Rückforderung überhöhter Zahlungen an private Medicare-Advantage-Versicherer verschärfen soll. Geplant ist eine Hochrechnung (Extrapolation) von Prüfergebnissen für die Zahlungsjahre ab 2018; die Behörde schätzt das Volumen branchenweit auf rund 9 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Kommentarfrist läuft bis zum 19. Januar 2027, eine Endfassung gibt es noch nicht. Am 18. November verlor die Aktie rund 10 Prozent auf 349,91 Dollar; die Mizuho-Analysten bewerteten die Audits als negativ für die Margen im Medicare-Geschäft, UnitedHealth und Humana seien besonders betroffen.
Am 19. November legte der Kurs nochmals gut 5 Prozent ab, nachdem ein Vorstoß von Senator Bernie Sanders für ein staatliches Krankenversicherungssystem (Medicare for All, Eintrittsalter von 65 auf 55 Jahre) Schlagzeilen machte. Sanders soll ab Januar den Gesundheitsausschuss des Senats leiten. Am Freitag zogen UnitedHealth und weitere Versicherer wie CVS, Humana und Cigna wieder an, nachdem TD Cowen die Aktie hochgestuft hatte.
Wie verdient UnitedHealth sein Geld?
UnitedHealth ist der größte private Krankenversicherer der USA und verbindet die Versicherungssparte (UnitedHealthcare, darunter Medicare Advantage und Medicaid) mit der Gesundheitsdienstleistungssparte Optum (Ärztenetzwerke, Medikamentenabwicklung, Datenservices). Der Börsenwert lag vor dem Kursrutsch bei rund 365 Milliarden Dollar; bei 343 Dollar sind es rechnerisch rund 308 Milliarden Dollar. Die Aktie ist im Dow Jones Industrial Average enthalten.
Zahlen und Ausblick
Was sagt die Unternehmensprognose für die UnitedHealth Aktie 2026 und 2027?
Im dritten Quartal 2026 (Meldung vom 13. Oktober) erzielte UnitedHealth einen Umsatz von 112,7 Milliarden Dollar nach 113,2 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 4,69 Dollar (Vorjahr 2,92 Dollar), das nach GAAP auf 4,56 Dollar. Die Leistungsausgabenquote (Medical Care Ratio) verbesserte sich auf 88,4 Prozent nach 89,9 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 stellt der Konzern ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von mindestens 20,50 Dollar in Aussicht, nach GAAP mindestens 19,50 Dollar. Eine Umsatzprognose enthielt die Mitteilung nicht.
|Kennzahl
|2025 (Ist, laut Quelle)
|2026e
|2027e
|Umsatz
|–
|449,0 Mrd. $
|463,6 Mrd. $
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|–
|20,59 $
|23,27 $
|KGV (Kurs 343,46 $)
|–
|rund 16,7
|rund 14,8
Konsens-Stand 22.10.2026, also vor dem Kursrutsch; spätere Schätzungsänderungen sind nicht eingerechnet. KGV eigene Rechnung auf den Kurs von 343,46 $ (20.11.2026, 10:30 Uhr New York).
Quelle: UnitedHealth-Mitteilung vom 13.10.2026, Analysten-Konsens
Auf der Bilanzseite stehen Gesamtschulden von rund 74,3 Milliarden Dollar, die Schuldenquote (Debt-to-Capital) lag zum 30. September bei 41,7 Prozent; das Management strebt zum Jahresende rund 40 Prozent an.
Analystenstimmen
Wie lautet die UnitedHealth Aktienprognose der Analysten?
Vor dem Kursrutsch (Stand 22. Oktober) waren von 26 Analysten 21 mit Kaufempfehlung (15 „Strong Buy“, 6 „Buy“), 5 mit Halten und keiner mit Verkaufen eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 478 Dollar, der Median bei 495 Dollar, das höchste Ziel bei 529 Dollar, das niedrigste bei 380 Dollar. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 343,46 Dollar ergibt sich rechnerisch ein Potenzial von rund 39 Prozent zum damaligen Durchschnitt; selbst das damals niedrigste Ziel liegt rund 11 Prozent über dem Kurs. Aktuelle Konsens-Zahlen nach den Abstufungen und Anhebungen dieser Woche lagen uns nicht belegt vor; ein Datenanbieter nennt für den 20. November einen Durchschnitt von rund 470 Dollar bei einer Spanne von 313 bis 531 Dollar (Einzelquelle, nicht verifiziert).
Welches Kursziel trauen Analysten der UnitedHealth Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|TD Cowen
|Buy (zuvor Hold)
|402 → 455 $
|20.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy (bestätigt)
|kein Ziel genannt
|19.11.2026
|Bernstein
|Buy
|500 $ (Stand 18.11.)
|18.11.2026
|Mizuho
|Buy
|500 $
|November 2026
|J.P. Morgan
|Overweight
|516 → 524 $
|16.10.2026
Alle Kursziele in US-Dollar. Rating und Kursziel sind Einschätzungen der genannten Häuser und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, Daten von Oktober bis 20.11.2026
Das aktuellste Signal kommt von TD Cowen: Die Analysten stufen UnitedHealth auf Buy hoch, nennen die Aktie ihre „Best Idea“ für 2027 und halten den CRUSH-Entwurf für beherrschbar, rechtlich angreifbar und im Kurs bereits verarbeitet. Sie rechnen mit einem Gewinnwachstum im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich bis 2028. Auch Humana wurde hochgestuft. Mizuho sieht die Audits dagegen als Gegenwind für die Margen im Medicare-Advantage-Geschäft. Die älteren Ziele von J.P. Morgan (Oktober) sind noch nicht an den Kursrutsch angepasst.
Bewertung
Ist die UnitedHealth Aktie 2026 und 2027 günstig bewertet?
Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich beim aktuellen Kurs ein erwartetes KGV von rund 16,7 für 2026 und rund 14,8 für 2027; zum Schlusskurs vom 13. November lag das Forward-KGV noch bei rund 18. Die Dividendenrendite beträgt bei 9,28 Dollar je Aktie rund 2,7 Prozent. Belastbare Bewertungskennzahlen von Wettbewerbern wie Elevance, Cigna, Humana oder CVS lagen uns nicht vor; sicher ist nur, dass die gesamte Branche in dieser Woche unter Druck stand. Ob die Aktie günstig oder zu Recht abgewertet ist, hängt vor allem davon ab, wie stark die Prüfpläne und die Gesundheitspolitik die Margen im Medicare-Geschäft belasten werden.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur UnitedHealth Aktie?
Beschreibend: Die Aktie notiert mit 343,46 Dollar klar unter der 50-Tage-Linie (rund 395 Dollar) und unter der 200-Tage-Linie, die am 13. November bei rund 366 Dollar lag. Der Relative-Strength-Index lag laut einem Datenanbieter bei etwa 25, also im überverkauften Bereich. Als Unterstützungen werden Marken um 322 und 309 Dollar genannt, als Widerstände um 351 und 367 Dollar. Das ist eine Beschreibung, keine Handlungsaufforderung.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die UnitedHealth Aktie?
|Szenario
|Kursziel-Marke Dritter
|Annahme im Markt
|Bull-Case
|500–529 $ (Bernstein, Mizuho, höchstes Konsens-Ziel)
|CRUSH wird abgeschwächt oder juristisch gestoppt, Gewinn wächst wie geplant
|Base-Case
|455–478 $ (TD Cowen, Konsens)
|Prognose 2026 wird erreicht, Politikrisiko bleibt, aber beherrschbar
|Bear-Case
|380 $ (niedrigstes Konsens-Ziel, Stand Oktober)
|Strengere Audits und Gesundheitsreform drücken die Margen im Medicare-Geschäft
Die Szenarien geben im Markt diskutierte Einschätzungen Dritter wieder. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab. Kursziele in US-Dollar; Währungsrisiko für Anleger im Euroraum.
Quelle: Analystenstudien (siehe Kursziel-Tabelle), UnitedHealth-Mitteilung
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der UnitedHealth Aktie jetzt?
Wichtigster Termin ist das Ende der Kommentarfrist für den CRUSH-Entwurf am 19. Januar 2027; danach entscheidet sich, ob und wie die Regeln in Kraft treten. Im Januar soll Senator Sanders den Gesundheitsausschuss des Senats übernehmen. Die Zahlen zum vierten Quartal erwartet der Markt voraussichtlich Mitte Januar 2027 (Termin nicht bestätigt). Bis dahin dürften neue Rating- und Kurszieländerungen sowie Schätzungsanpassungen den Kurs mitbestimmen.
FAQ zur UnitedHealth Aktienprognose
Wie lautet die UnitedHealth Aktienprognose der Analysten? Vor dem Kursrutsch lag der Konsens bei rund 478 Dollar Kursziel (Spanne 380 bis 529 Dollar, Stand 22. Oktober). TD Cowen hob am 20. November das Ziel von 402 auf 455 Dollar.
Warum ist die UnitedHealth Aktie eingebrochen? Ein Entwurf der Medicare-Behörde zur Verschärfung der Prüfungen (CRUSH) und der Medicare-for-All-Vorstoß von Senator Sanders belasteten die Aktie am 18. und 19. November.
Was ist die UnitedHealth Aktie 2026/2027 wert? Der Konsens erwartet ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 20,59 Dollar für 2026 und 23,27 Dollar für 2027, daraus ergibt sich beim aktuellen Kurs ein KGV von rund 16,7 beziehungsweise rund 14,8.
Zahlt die UnitedHealth Aktie Dividende? Ja, die Jahresdividende beträgt 9,28 Dollar je Aktie; bei 343,46 Dollar sind das rund 2,7 Prozent.
Wann kommen die nächsten UnitedHealth-Zahlen? Die Zahlen zum vierten Quartal werden für Mitte Januar 2027 erwartet; der Termin ist nicht bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen und Kursziele externer Analystenhäuser wieder (TD Cowen, Goldman Sachs, Bernstein, Mizuho, J.P. Morgan). Die Verantwortung liegt bei den jeweiligen Häusern; aktiencheck.de gibt sie unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen: TD Cowen, Goldman Sachs, Bernstein, Mizuho, J.P. Morgan. Kursangaben mit Stand 20.11.2026, 10:30 Uhr New Yorker Zeit (NYSE).
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