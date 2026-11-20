Der Absturz hatte zwei politische Auslöser. Am 16. November wurde ein Entwurf der Medicare-Behörde CMS bekannt, der unter dem Kürzel „CRUSH“ die Rückforderung überhöhter Zahlungen an private Medicare-Advantage-Versicherer verschärfen soll. Geplant ist eine Hochrechnung (Extrapolation) von Prüfergebnissen für die Zahlungsjahre ab 2018; die Behörde schätzt das Volumen branchenweit auf rund 9 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Kommentarfrist läuft bis zum 19. Januar 2027, eine Endfassung gibt es noch nicht. Am 18. November verlor die Aktie rund 10 Prozent auf 349,91 Dollar; die Mizuho-Analysten bewerteten die Audits als negativ für die Margen im Medicare-Geschäft, UnitedHealth und Humana seien besonders betroffen.

Am 19. November legte der Kurs nochmals gut 5 Prozent ab, nachdem ein Vorstoß von Senator Bernie Sanders für ein staatliches Krankenversicherungssystem (Medicare for All, Eintrittsalter von 65 auf 55 Jahre) Schlagzeilen machte. Sanders soll ab Januar den Gesundheitsausschuss des Senats leiten. Am Freitag zogen UnitedHealth und weitere Versicherer wie CVS, Humana und Cigna wieder an, nachdem TD Cowen die Aktie hochgestuft hatte.