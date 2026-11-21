Medicare Advantage ist das Herzstück. Bei Medicare Advantage übernehmen private Versicherer die staatliche Krankenversicherung für Senioren und erhalten dafür Pauschalen vom Staat. Die Höhe hängt davon ab, wie krank die Versicherten laut Diagnosen sind. UnitedHealth ist der größte Anbieter dieser Pläne. Das Programm ist für den Konzern eine der wichtigsten Gewinnquellen.

Die Hochrechnung ist der Knackpunkt. Bei den sogenannten RADV-Prüfungen kontrolliert CMS, ob die abgerechneten Diagnosen durch Krankenakten belegt sind. Werden Fehler in einer Stichprobe künftig auf den gesamten Vertrag hochgerechnet, können Rückforderungen deutlich höher ausfallen als bisher. Anleger rechneten sofort mit Milliardenrisiken für die Branche. Die Kommentierungsfrist für den Vorschlag läuft bis zum 19. Januar 2027.

Die Politik erhöht den Druck. Die Forderung von Senatorin Warren nach einer Zerschlagung großer Versicherer zielt auf das Modell von UnitedHealth, das mit der Tochter Optum Versicherung, Arztpraxen, Apothekendienstleistungen und Gesundheitsdaten unter einem Dach vereint.