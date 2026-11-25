Warum fiel die UnitedHealth Aktie so stark?

Wegen erneuter regulatorischer Sorgen, die die gesamte Branche belasteten; eine eigene Meldung des Konzerns gab es nicht.

Wie stark war der Rückgang?

Am 17. November minus 5,4 Prozent, am 18. November minus 10,2 Prozent.

Wie hoch ist die Nettomarge?

Rund 3,5 Prozent in den zwölf Monaten bis September 2026.