United Internet Aktie: Ein SAP-Vorstand für die Cloud-Tochter – reicht das für die Wende

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:32 2 Min.

Die United Internet Aktie legt zum Handelsstart am Dienstag um 0,41 Prozent auf 24,26 Euro zu und gehört zu den fünf stärksten TecDAX-Werten. Bei der Tochter IONOS übernimmt 2027 SAP-Vorstand Thomas Saueressig. Der Konzern verdiente zuletzt mehr als erwartet.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert

Es ist kein großer Sprung, aber er reicht für die Gewinnerliste. Die United Internet Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 24,26 Euro, ein Plus von 0,10 Euro oder 0,41 Prozent. Im TecDAX belegt der Internetkonzern aus Montabaur damit Platz fünf. Interessanter als der Kurs ist, was sich bei der wichtigsten Tochter tut. Kurs der United Internet Aktie 24,26 EUR Tagesgewinn am Morgen +0,41 % Amtsantritt des neuen IONOS-Chefs 1. April 2027 Schlusskurs vom Freitag 24,02 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:04 Uhr; IONOS-Mitteilung vom 17.11.2026; finanzen.net Die Personalie Der neue Chef kommt aus Walldorf Am 17. November gab die Cloud- und Hostingtochter IONOS einen Führungswechsel bekannt. Thomas Saueressig, seit 2019 im Vorstand von SAP und dort für die Kundenbeziehungen verantwortlich, übernimmt zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz. Der langjährige Chef Achim Weiß scheidet Ende März aus und soll nach dem Willen von United Internet in den Aufsichtsrat wechseln. Konzernchef Ralph Dommermuth lobte Saueressigs Erfahrung im Kundengeschäft und in der Produktentwicklung. Die Einordnung Solide Zahlen, verhaltene Börse Operativ lieferte United Internet zuletzt ab. Mitte November meldete der Konzern für das dritte Quartal einen Gewinn über den Erwartungen und bestätigte die Jahresprognose. An der Börse kam davon wenig an. Am Freitag schloss die Aktie bei 24,02 Euro im Minus, am Montag stand sie im MDAX auf der Verliererliste, obwohl der Gesamtmarkt kräftig stieg. Das kleine Plus vom Dienstag gleicht davon nur einen Teil aus. Was für die United Internet Aktie spricht Gewinn zuletzt über den Erwartungen

Jahresprognose bestätigt

Erfahrener Manager für die Cloud-Tochter

Geordneter Übergang mit langem Vorlauf Was Anleger bedenken sollten Tagesgewinn von nur 0,41 Prozent

Aktie verpasste die Rally vom Montag

Führungswechsel erst im April 2027

Hohe Investitionen in das Mobilfunknetz Einordnung der Redaktion: Die United Internet Aktie ist ein Beispiel dafür, dass gute Zahlen allein keinen Kurs treiben. Der Markt wartet auf einen Auslöser, und der Wechsel an der IONOS-Spitze könnte einer werden, allerdings erst in mehreren Monaten. Bis dahin bleibt die Aktie nach unserer Einordnung ein Wert für geduldige Anleger. Ein Plus von zehn Cent ändert daran nichts. FAQ Häufige Fragen zur United Internet Aktie Wer wird neuer Chef von IONOS?

Thomas Saueressig, bisher Vorstandsmitglied von SAP. Er tritt sein Amt am 1. April 2027 an. Wie hängen United Internet und IONOS zusammen?

United Internet ist Mehrheitsaktionär des börsennotierten Cloud- und Hostinganbieters IONOS. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der United Internet Aktie?

ISIN DE0005089031, WKN 508903. Handelssymbol an deutschen Börsen: UTDI. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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