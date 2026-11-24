Einen frischen Auslöser gibt es für die United Internet Aktie am Dienstag nicht. Die Bewegung wirkt wie eine Gegenreaktion: Am Montag stand der Wert im MDAX auf der Verliererliste, obwohl der Gesamtmarkt stark stieg. Jetzt holt die Aktie einen Teil davon wieder auf. Dazu passt, dass Anleger aus Chipwerten in andere Titel umschichten.