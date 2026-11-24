Die United Internet Aktie ist am Dienstag wieder gefragt. Um 12:40 Uhr kostet sie 24,60 Euro, ein Plus von 1,82 Prozent. Am Morgen hatte der Zuwachs erst bei 0,41 Prozent gelegen. Damit zählt die United Internet Aktie am Mittag zu den fünf größten MDAX Gewinnern.
United Internet Aktie: MDAX Gewinner am Mittag – Erholung nach schwachem Wochenstart
Die United Internet Aktie legt am Dienstagmittag um 1,82 Prozent auf 24,60 Euro zu und zählt zu den MDAX Gewinnern. Nach der Schwäche am Montag holt der Montabaurer Internetkonzern etwas auf. Bei IONOS steht ein Chefwechsel an.
Der Auslöser
Warum die United Internet Aktie als MDAX Gewinner zulegt
Einen frischen Auslöser gibt es für die United Internet Aktie am Dienstag nicht. Die Bewegung wirkt wie eine Gegenreaktion: Am Montag stand der Wert im MDAX auf der Verliererliste, obwohl der Gesamtmarkt stark stieg. Jetzt holt die Aktie einen Teil davon wieder auf. Dazu passt, dass Anleger aus Chipwerten in andere Titel umschichten.
Im Hintergrund steht der Führungswechsel bei der Tochter IONOS. Thomas Saueressig, seit 2019 im Vorstand von SAP, übernimmt zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz. Der langjährige Chef Achim Weiß scheidet Ende März aus. Operativ lieferte United Internet zuletzt ab: Mitte November meldete der Konzern für das dritte Quartal einen Gewinn über den Erwartungen und bestätigte die Jahresprognose.
Die Einordnung
Gute Zahlen, aber der Kurs braucht einen Impuls
Trotz solider Zahlen tat sich die United Internet Aktie zuletzt schwer. Am Freitag schloss sie bei 24,02 Euro im Minus, am Montag fiel sie zurück. Das Plus vom Dienstag gleicht diese Schwäche teilweise aus. Ob daraus eine Trendwende wird, hängt von neuen Impulsen ab, etwa der Entwicklung bei IONOS.
Einordnung der Redaktion: Die United Internet Aktie steigt als MDAX Gewinner mit einer Gegenbewegung. Gute Zahlen allein haben den Kurs zuletzt nicht getragen. Der Markt wartet auf einen Auslöser, der Wechsel an der IONOS-Spitze könnte einer werden.
FAQ
Häufige Fragen zur United Internet Aktie
Warum steigt die United Internet Aktie heute?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die Aktie holt Verluste vom Montag teilweise auf, und Anleger schichten aus Chipwerten um.
Ist die United Internet Aktie MDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 1,82 Prozent am Mittag gehört sie zu den fünf größten Gewinnern im MDAX.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der United Internet Aktie?
ISIN DE0005089031, WKN 508903. Handelssymbol an deutschen Börsen: UTDI. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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