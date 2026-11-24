Auffällig ist, dass die ganze Gruppe gesucht ist. Die Cloud-Tochter IONOS (ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Kürzel IOS) gewinnt 2,98 Prozent auf 34,56 Euro und steht ebenfalls unter den zehn stärksten MDAX-Werten. Der Mobilfunker 1&1, an dem United Internet rund 86 Prozent hält, zählte schon am Mittag zu den SDAX Gewinnern. Dort kursieren im Markt Spekulationen über eine Kooperation oder Übernahme. Bestätigt ist davon nichts.