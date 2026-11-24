Am Morgen waren es zehn Cent, am Mittag 44, am Abend 78: Die United Internet Aktie hat ihren Gewinn im Tagesverlauf Schritt für Schritt ausgebaut. Sie schließt bei 24,94 Euro, ein Plus von 3,23 Prozent. Der Internetkonzern aus Montabaur ist damit drittgrößter MDAX Gewinner, an einem Tag, an dem der Index 1,72 Prozent verliert.
United Internet Aktie: Vom Nachzügler zum MDAX Gewinner – plus 3,2 Prozent, und die Töchter ziehen mit
Die United Internet Aktie steigt am Dienstag um 3,23 Prozent auf 24,94 Euro und ist drittgrößter MDAX Gewinner. Auch die Töchter IONOS und 1&1 legen zu. Eine neue Meldung gibt es nicht. Anleger suchen nach dem Chip-Ausverkauf berechenbare Geschäftsmodelle.
Der Auslöser
Warum die United Internet Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine neue Meldung aus Montabaur gibt es nicht. Der Kurs erzählt trotzdem eine klare Geschichte. Am Montag, als Chip- und KI-Werte nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang haussierten, blieb die United Internet Aktie zurück. Am Dienstag dreht sich das Bild: Nvidia fällt, Chipwerte brechen ein, und Anleger greifen zu Titeln mit laufenden Vertragseinnahmen.
Auffällig ist, dass die ganze Gruppe gesucht ist. Die Cloud-Tochter IONOS (ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Kürzel IOS) gewinnt 2,98 Prozent auf 34,56 Euro und steht ebenfalls unter den zehn stärksten MDAX-Werten. Der Mobilfunker 1&1, an dem United Internet rund 86 Prozent hält, zählte schon am Mittag zu den SDAX Gewinnern. Dort kursieren im Markt Spekulationen über eine Kooperation oder Übernahme. Bestätigt ist davon nichts.
Der Hintergrund
Solide Zahlen und ein neuer Mann für die Cloud
Fundamental hat der Konzern geliefert. Am 12. November meldete United Internet für das dritte Quartal einen Gewinn über den Erwartungen und bestätigte die Jahresprognose. An der Börse verpuffte das zunächst. Der Dienstag wirkt wie eine verspätete Anerkennung.
Bei IONOS steht zudem ein Führungswechsel an. SAP-Vorstand Thomas Saueressig übernimmt zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz, der langjährige Chef Achim Weiß scheidet Ende März aus. Im September hatten 1&1 und IONOS Sparprogramme mit zusammen rund 800 wegfallenden Stellen angekündigt. Der Konzern baut also um, während er verdient.
Einordnung der Redaktion: Die United Internet Aktie profitiert am Dienstag davon, langweilig zu sein. Wenn Wachstumsfantasie verkauft wird, zählen planbare Einnahmen. Ob daraus mehr wird als eine Tagesbewegung, hängt an den Töchtern: IONOS muss unter neuer Führung wachsen, 1&1 den Kundenschwund stoppen.
FAQ
Häufige Fragen zur United Internet Aktie
Warum steigt die United Internet Aktie heute?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Anleger schichten aus Chipwerten um. Auch die Töchter IONOS und 1&1 legen zu.
Ist die United Internet Aktie MDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 3,23 Prozent liegt sie am Abend auf Platz drei der MDAX Gewinner.
Wie hängen United Internet, IONOS und 1&1 zusammen?
United Internet ist Mehrheitsaktionär beider börsennotierten Töchter. An 1&1 hält der Konzern rund 86 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der United Internet Aktie?
ISIN DE0005089031, WKN 508903. Handelssymbol an deutschen Börsen: UTDI. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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