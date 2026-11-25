Die United Internet Aktie war jahrelang vor allem eine Wette auf den teuren Aufbau des 1&1-Mobilfunknetzes. Jetzt beginnt sich das Bild zu drehen. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 3 Prozent auf 4,638 Milliarden Euro, das EBIT legte um 25 Prozent zu. Das Management um Gründer und Großaktionär Ralph Dommermuth bestätigte die Jahresziele. Gleichzeitig läuft ein Sparprogramm, das rund 800 Arbeitsplätze kostet.
United Internet Aktie: EBIT plus 25 Prozent, 800 Stellen fallen weg – zieht der Konzern jetzt die Ernte ein?
United Internet wächst bei Umsatz und Ergebnis, IONOS und Mail & Media gewinnen Kunden. Nur bei 1&1 schrumpft der Vertragsbestand. Was das für die United Internet Aktie bedeutet.
Die Zahlen
IONOS und Mail & Media ziehen, 1&1 verliert Verträge
Beim Kundenbestand zeigt sich ein geteiltes Bild. IONOS gewann 690.000 Verträge hinzu, das Segment Mail & Media mit GMX und WEB.DE 300.000 zahlende Konten. Bei 1&1 sank der Vertragsbestand dagegen um 220.000 – Folge einer neuen Tarifstrategie, mit der die Tochter Verluste im Discountgeschäft bewusst in Kauf nimmt. Glanzlicht war Mail & Media: Das EBITDA sprang um 20,5 Prozent, die Marge stieg auf 40,7 Prozent. Zum EBIT-Anstieg des Konzerns trugen neben dem höheren EBITDA auch geringere Abschreibungen bei.
Der Ausblick
Sparkurs und Schuldenhöhepunkt
Für 2026 peilt United Internet weiter einen Umsatz von rund 6,25 Milliarden Euro und ein operatives EBITDA von etwa 1,45 Milliarden Euro an. Nicht enthalten sind Aufwendungen von rund 61 Millionen Euro für den Konzernumbau: Bei den Töchtern 1&1 und IONOS sollen 800 von 5.150 Stellen entfallen. Nach Einschätzung des Managements haben die Nettobankverbindlichkeiten ihren Höhepunkt erreicht; sinkende Investitionen sollen den Cashflow im Schlussquartal stützen. Neuer Finanzchef ist seit November André Driesen.
Bei der United Internet Aktie rückt der Cashflow in den Mittelpunkt. Entscheidend bleibt, ob 1&1 den Kundenschwund stoppt.
Häufige Fragen zur United Internet Aktie
Welche Marken gehören zu United Internet?
Unter anderem 1&1, IONOS, GMX und WEB.DE. An 1&1 hält der Konzern rund 86 Prozent.
Warum verliert 1&1 Kunden?
1&1 hat die Tarifstrategie geändert und nimmt Abgänge im Discountgeschäft bewusst hin.
Wie lautet die Prognose für 2026?
Rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz und etwa 1,45 Milliarden Euro operatives EBITDA.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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