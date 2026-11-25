Welche Marken gehören zu United Internet?

Unter anderem 1&1, IONOS, GMX und WEB.DE. An 1&1 hält der Konzern rund 86 Prozent.

Warum verliert 1&1 Kunden?

1&1 hat die Tarifstrategie geändert und nimmt Abgänge im Discountgeschäft bewusst hin.

Wie lautet die Prognose für 2026?

Rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz und etwa 1,45 Milliarden Euro operatives EBITDA.