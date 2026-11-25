Wie stark wuchs Unilever im dritten Quartal?

Organisch um 5,2 Prozent, der Umsatz stieg auf 13,3 Milliarden Euro.

Welche Region wächst am stärksten?

Indien mit rund 15 Prozent.

Was erwartet Unilever für 2026?

4 bis 6 Prozent organisches Wachstum und mindestens 3 Prozent mehr Absatz.