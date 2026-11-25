Die Unilever Aktie profitiert von einem kräftigen Wachstumsschub. Im dritten Quartal steigerte der britische Konsumgüterkonzern den Umsatz um 6,7 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Plus bei 5,2 Prozent – getragen von 2,9 Prozent mehr Absatz und 2,3 Prozent höheren Preisen.
Unilever Aktie: Dove, Cif und Indien treiben das Wachstum – Absatzprognose erhöht. Wird der Konsumriese zum neuen L'Oréal?
Unilever wächst so stark wie lange nicht, vor allem in Schwellenländern und mit Pflegeprodukten. Die Absatzprognose steigt. Was die Unilever Aktie antreibt und wo die Schwächen liegen.
Die Treiber
Pflege, Putzmittel und Indien
Am stärksten wuchs die Haushaltspflege mit 9,1 Prozent, gefolgt von Körperpflege und Kosmetik. Marken wie Dove und Cif legten zweistellig zu. Regional ist Indien der Star mit rund 15 Prozent Wachstum. In den Industrieländern dagegen schrumpfte das Geschäft leicht, und auch die Lebensmittelsparte trat auf der Stelle.
Der Umbau
Fokus auf Körperpflege
Für 2026 erwartet Unilever weiterhin 4 bis 6 Prozent organisches Wachstum und nun mindestens 3 Prozent mehr Absatz. Konzernchef Fernando Fernandez treibt den Umbau voran: Unilever konzentriert sich zunehmend auf Pflege- und Haushaltsprodukte, während das Lebensmittelgeschäft an Bedeutung verliert.
Die Unilever Aktie wandelt sich vom behäbigen Konsumwert zum Wachstumstitel. Die Schwellenländer liefern den Schwung – die Industrieländer bleiben die Schwachstelle.
Häufige Fragen zur Unilever Aktie
Wie stark wuchs Unilever im dritten Quartal?
Organisch um 5,2 Prozent, der Umsatz stieg auf 13,3 Milliarden Euro.
Welche Region wächst am stärksten?
Indien mit rund 15 Prozent.
Was erwartet Unilever für 2026?
4 bis 6 Prozent organisches Wachstum und mindestens 3 Prozent mehr Absatz.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.