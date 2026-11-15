Die Rally der UniCredit Aktie kennt kaum Pausen. Mit einem Wochenplus von 8,96 Prozent ist die italienische Großbank der dritte große Gewinner im Euro Stoxx 50. Schon am Montagmorgen sprang das Papier nach Rekordzahlen um rund 5 Prozent auf gut 80 Euro. Auf Sicht von fünf Jahren hat sich der Kurs mehr als versiebenfacht – ein Plus von 626 Prozent. Diese UniCredit Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rekordquartal steckt, welche Rolle die Commerzbank spielt und was die UniCredit Aktienprognose jetzt bestimmt.
UniCredit Aktie: Rekordgewinn von 3,3 Milliarden, Prognose erhöht – Aktienanalyse: Wie weit trägt die Orcel-Rally noch?
Die UniCredit Aktie gewinnt in der Woche 8,96 Prozent und belegt Platz drei im Euro Stoxx 50. Ein Rekord-Quartalsgewinn deutlich über den Erwartungen, ein höheres Jahresziel und eine Zwischendividende von 4,5 Milliarden Euro treiben die italienische Großbank – kurz vor der EU-Entscheidung zur Commerzbank-Übernahme. Unsere UniCredit Aktienanalyse ordnet Zahlen, Ausschüttungen, Risiken und die UniCredit Aktienprognose ein.
Die Zahlen
Rekord über Rekord: was die UniCredit Aktie antreibt
UniCredit hat im dritten Quartal mehr verdient, als selbst optimistische Analysten erwartet hatten – und das Jahresziel gleich mit angehoben.
Im dritten Quartal 2026 erzielte UniCredit einen Nettogewinn von 3,3 Milliarden Euro – ein Plus von 24 Prozent und klar über der Analystenerwartung von 2,8 Milliarden Euro. Nach neun Monaten stehen 9,4 Milliarden Euro zu Buche, 7,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr erwartet die Bank nun einen Nettogewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro vor Sonderkosten, zuvor waren mehr als 11 Milliarden Euro angepeilt. Organisch erwirtschaftete UniCredit in neun Monaten 8,2 Milliarden Euro Kapital, die harte Kernkapitalquote lag bei soliden 15,0 Prozent.
Milliarden für die Aktionäre
Der Vorstand beschloss eine Zwischendividende von insgesamt 4,5 Milliarden Euro, brutto 3,0034 Euro je Aktie. Ex-Tag ist der 23. November, gezahlt wird am 25. November.
Kapitalmaschine
8,2 Milliarden Euro organisch gebildetes Kapital stehen 7,3 Milliarden Euro aufgelaufenen Ausschüttungen gegenüber – die Bank finanziert ihre Großzügigkeit aus eigener Kraft.
Serie der Rekorde
Schon im ersten Quartal hatte UniCredit 3,2 Milliarden Euro verdient. Das Institut reiht seit Jahren Rekordquartale aneinander.
Commerzbank als Joker
Im Mai legte UniCredit ein Übernahmeangebot vor: 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie. Nach Reuters-Angaben sollte die EU-Kommission bis 16. November entscheiden.
Die Einordnung
Plus 626 Prozent in fünf Jahren: wie viel ist eingepreist?
Die UniCredit Aktie gehört zu den erfolgreichsten Bankwerten Europas: plus 24 Prozent in einem Jahr, plus 8,7 Prozent im letzten Monat und mehr als das Siebenfache in fünf Jahren. Unter Vorstandschef Andrea Orcel hat sich die Bank vom Sanierungsfall zur Ertragsmaschine gewandelt. Der Markt honoriert vor allem die Kombination aus hohen Gewinnen und hohen Ausschüttungen. Gleichzeitig steigen die Erwartungen: Mit der Commerzbank würde UniCredit zu einem der größten Kreditinstitute Europas – aber auch zu einem Konzern mit hohen Integrationsrisiken.
Die Szenarien
UniCredit Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Grünes Licht und neue Hochs
Die EU genehmigt den Commerzbank-Deal ohne harte Auflagen, die Zwischendividende fließt. Dann könnte die Rally in neue Rekordregionen weiterlaufen.
Szenario 2: Verschnaufpause nach dem Ex-Tag
Mit dem Dividendenabschlag am 23. November und Gewinnmitnahmen konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau.
Szenario 3: Gegenwind
Auflagen aus Brüssel, politischer Widerstand in Berlin oder sinkende Zinsen drücken auf die Ertragsfantasie.
Häufige Fragen zur UniCredit Aktienanalyse
Warum ist die UniCredit Aktie ein Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche?
Rekordgewinn von 3,3 Milliarden Euro im dritten Quartal, ein höheres Jahresziel und eine Zwischendividende von 4,5 Milliarden Euro. Die Aktie stieg um 8,96 Prozent.
Wie hoch ist die Zwischendividende?
Brutto 3,0034 Euro je Aktie; Ex-Tag 23. November, Zahltag 25. November 2026.
Was ist der Stand bei der Commerzbank?
UniCredit bietet 0,485 eigene Aktien je Commerzbank-Aktie. Die Entscheidung der EU-Kommission stand nach Reuters-Angaben bis Mitte November an.
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