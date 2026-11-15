UniCredit Aktie: Rekordgewinn von 3,3 Milliarden, Prognose erhöht – Aktienanalyse: Wie weit trägt die Orcel-Rally noch?

Die Rally der UniCredit Aktie kennt kaum Pausen. Mit einem Wochenplus von 8,96 Prozent ist die italienische Großbank der dritte große Gewinner im Euro Stoxx 50. Schon am Montagmorgen sprang das Papier nach Rekordzahlen um rund 5 Prozent auf gut 80 Euro. Auf Sicht von fünf Jahren hat sich der Kurs mehr als versiebenfacht – ein Plus von 626 Prozent. Diese UniCredit Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rekordquartal steckt, welche Rolle die Commerzbank spielt und was die UniCredit Aktienprognose jetzt bestimmt.