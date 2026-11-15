Es war der Startschuss für eine Bankenrally. Mit den UniCredit Quartalszahlen vom 9. November 2026 meldete die italienische Großbank das beste Quartal ihrer Geschichte – und legte zugleich einen Zeitplan für die Kontrolle über die Commerzbank vor. Der europäische Bankenindex sprang an diesem Montag um 2,4 Prozent, die Deutsche Bank legte 3,26 Prozent zu, die Commerzbank beendete die Woche mit gut 4 Prozent Plus. Für die UniCredit-Aktie war es das 22. Rekordquartal in Folge. Und für deutsche Anleger rückt der Tag näher, an dem Mailand in Frankfurt das Sagen hat.
UniCredit-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit Rekordgewinn von 3,3 Milliarden Euro – und der Countdown für die Commerzbank läuft
Die UniCredit Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 übertreffen die Erwartungen der Analysten deutlich: 3,3 Milliarden Euro Nettogewinn statt der erwarteten 2,8 Milliarden, 24 Prozent mehr als im Vorjahr und das beste Quartal der Firmengeschichte. Die Großbank hebt ihr Jahresziel an, zahlt eine Zwischendividende von 4,5 Milliarden Euro und will die Kontrolle bei der Commerzbank so schnell wie möglich übernehmen. Die große Analyse der UniCredit Zahlen: Ertragskraft, Kapital, Commerzbank-Zeitplan und was das für deutsche Anleger bedeutet.
CRINCRIN
UniCredit Quartalszahlen Q3 2026
Eine halbe Milliarde über dem Konsens: die UniCredit Zahlen im Detail
Gemessen an den Erwartungen der Analysten war das dritte Quartal ein klarer Erfolg.
Zwischen Juli und September verdiente UniCredit netto rund 3,26 Milliarden Euro – 24 Prozent mehr als vor einem Jahr. Analysten hatten im Schnitt nur mit etwa 2,8 Milliarden Euro gerechnet. Die Gesamterträge stiegen um 12 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro, während die Kosten um 1 Prozent sanken. Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis liegt mit 32,8 Prozent auf einem der niedrigsten Werte unter Europas Großbanken. Nach neun Monaten steht ein Rekordgewinn von 9,4 Milliarden Euro.
Jahresziel angehoben
Für 2026 peilt UniCredit nun einen Nettogewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro an, ohne Integrationskosten rund 11,5 Milliarden.
Milliarden für die Aktionäre
Am 25. November zahlt UniCredit eine Zwischendividende von 4,5 Milliarden Euro – fast die Hälfte des Neunmonatsgewinns.
Kapitalmaschine
In neun Monaten erwirtschaftete die Bank organisch 8,2 Milliarden Euro Kapital, dem standen 7,3 Milliarden Euro aufgelaufene Ausschüttungen gegenüber.
Dickes Polster
Die harte Kernkapitalquote CET1 liegt bei 15,0 Prozent – Spielraum für die Commerzbank-Übernahme.
Unsere Ergebnisse beruhen auf Kosteneffizienz, disziplinierter Kapitalallokation und einer starken Bilanz.
Die Commerzbank
Freigaben bis Ende November: der Zeitplan für die Übernahme
Der zweite Teil der Botschaft betrifft Deutschland. UniCredit erwartet die verbleibenden Genehmigungen für die Übernahme der Commerzbank bis Ende November, die EU-Kommission muss bis zum 16. November entscheiden. Die Commerzbank selbst hatte am 5. November einen etwas weiteren Zeitraum genannt und mit den Freigaben im vierten Quartal oder spätestens Anfang 2027 gerechnet. Sobald die Governance-Änderungen umgesetzt sind – laut UniCredit bis zum ersten Quartal 2027 –, soll das Programm „Commerzbank Unlocked“ starten. Auch die Zusammenlegung mit der Münchner Tochter HypoVereinsbank könnte früher kommen als bisher geplant.
Das große Bild
Andrea Orcels europäischer Bankenchampion
Die UniCredit Quartalszahlen zeigen eine Bank, die aus der Position der Stärke heraus zukauft. Seit dem Amtsantritt von Andrea Orcel 2021 hat UniCredit ihre Kosten gesenkt, ihre Profitabilität vervielfacht und Rekord an Rekord gereiht. Mit der Commerzbank entstünde einer der größten Bankkonzerne Europas mit Schwerpunkten in Italien, Deutschland und Osteuropa. Für deutsche Anleger hat das zwei Seiten: Commerzbank-Aktionäre bekommen einen starken Mehrheitseigner, müssen aber mit Stellenabbau und einer stärkeren Steuerung aus Mailand rechnen. Rückenwind kommt vom Zinsumfeld – nach den heißen US-Inflationsdaten gilt eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als nahezu sicher, und auch die EZB könnte nachziehen. Höhere Zinsen stützen die Zinserträge der Banken.
Die UniCredit-Aktie auf einen Blick
UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, Handelssymbol: UCG in Mailand, CRIN auf Xetra)
Q3 2026: Nettogewinn rund 3,3 Mrd. Euro (+24 Prozent, Konsens rund 2,8 Mrd. Euro)
Erträge Q3: 6,9 Mrd. Euro (+12 Prozent), Kosten –1 Prozent, Aufwand-Ertrags-Verhältnis 32,8 Prozent
Neun Monate: Nettogewinn 9,4 Mrd. Euro (Rekord)
Prognose 2026: Nettogewinn deutlich über 11,5 Mrd. Euro
Zwischendividende: 4,5 Mrd. Euro, Auszahlung am 25. November 2026
CET1-Quote: 15,0 Prozent
Commerzbank: Freigaben bis Ende November erwartet
Häufige Fragen zu den UniCredit Quartalszahlen
Wie fielen die UniCredit Quartalszahlen Q3 2026 aus?
UniCredit verdiente im dritten Quartal netto rund 3,3 Milliarden Euro, 24 Prozent mehr als im Vorjahr und deutlich mehr als die erwarteten 2,8 Milliarden Euro. Es war das beste Quartal der Firmengeschichte.
Wie hoch ist die Zwischendividende von UniCredit?
UniCredit zahlt am 25. November 2026 eine Zwischendividende von insgesamt 4,5 Milliarden Euro.
Wann übernimmt UniCredit die Commerzbank?
UniCredit erwartet die letzten Genehmigungen bis Ende November 2026. Die Governance-Änderungen sollen bis zum ersten Quartal 2027 umgesetzt werden.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die UniCredit-Aktie?
Die UniCredit-Aktie wird in Mailand unter UCG und auf Xetra unter CRIN gehandelt. Die ISIN lautet IT0005239360.
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