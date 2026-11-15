UniCredit-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit Rekordgewinn von 3,3 Milliarden Euro – und der Countdown für die Commerzbank läuft

Die UniCredit Quartalszahlen zeigen eine Bank, die aus der Position der Stärke heraus zukauft. Seit dem Amtsantritt von Andrea Orcel 2021 hat UniCredit ihre Kosten gesenkt, ihre Profitabilität vervielfacht und Rekord an Rekord gereiht. Mit der Commerzbank entstünde einer der größten Bankkonzerne Europas mit Schwerpunkten in Italien, Deutschland und Osteuropa. Für deutsche Anleger hat das zwei Seiten: Commerzbank-Aktionäre bekommen einen starken Mehrheitseigner, müssen aber mit Stellenabbau und einer stärkeren Steuerung aus Mailand rechnen. Rückenwind kommt vom Zinsumfeld – nach den heißen US-Inflationsdaten gilt eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als nahezu sicher, und auch die EZB könnte nachziehen. Höhere Zinsen stützen die Zinserträge der Banken.