Die UniCredit Aktie (ISIN: IT0005239360, FSE: CRIN, Mailand: UCG) steht nach einer dichten Nachrichtenlage im Fokus: Deutsche Bank Research hat die Papiere am 20. November 2026 von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 101 Euro angehoben, wie Goldesel berichtet. Vorbörslich notierte die UniCredit Aktie laut MarketScreener um 07:59 Uhr (MEZ) bei 79,30 Euro, ein Minus von 1,27 Prozent. Die UniCredit Aktienprognose der Analysten fällt damit deutlich freundlicher aus als der aktuelle Kursverlauf: Im Schnitt liegt das Kursziel bei 98,58 Euro, gut 22 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag.

Hintergrund ist der Poker um die Commerzbank. Die Bundesregierung hat ihren Widerstand gegen eine Übernahme durch UniCredit aufgegeben: In einem Schreiben vom 18. November an Finanzminister Lars Klingbeil sagte UniCredit-Chef Andrea Orcel laut Reuters und Investing.com unter anderem zu, dass die Commerzbank ihren Sitz in Frankfurt und ihre Börsennotierung behält. UniCredit hält nach eigenen Angaben knapp 50 Prozent an der Commerzbank, der Bund gut 13 Prozent.