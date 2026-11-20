UniCredit Aktie Prognose: Deutsche Bank hebt das Kursziel auf 101 Euro - Wie viel Commerzbank-Deal steckt schon im Kurs?
aktiencheck.de Redaktion7 Min.
Die UniCredit Aktie notiert vorbörslich bei 79,30 Euro. Deutsche Bank Research stuft auf Buy hoch, der Analystenkonsens sieht im Schnitt 98,58 Euro. Die UniCredit Aktienprognose der Analysten im Überblick – mit Kurszielen, Risiken und Terminen.
UniCredit Aktie Prognose
Was ist passiert – und warum bewegt die UniCredit Aktie die Anleger?
Die UniCredit Aktie (ISIN: IT0005239360, FSE: CRIN, Mailand: UCG) steht nach einer dichten Nachrichtenlage im Fokus: Deutsche Bank Research hat die Papiere am 20. November 2026 von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 101 Euro angehoben, wie Goldesel berichtet. Vorbörslich notierte die UniCredit Aktie laut MarketScreener um 07:59 Uhr (MEZ) bei 79,30 Euro, ein Minus von 1,27 Prozent. Die UniCredit Aktienprognose der Analysten fällt damit deutlich freundlicher aus als der aktuelle Kursverlauf: Im Schnitt liegt das Kursziel bei 98,58 Euro, gut 22 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag.
Hintergrund ist der Poker um die Commerzbank. Die Bundesregierung hat ihren Widerstand gegen eine Übernahme durch UniCredit aufgegeben: In einem Schreiben vom 18. November an Finanzminister Lars Klingbeil sagte UniCredit-Chef Andrea Orcel laut Reuters und Investing.com unter anderem zu, dass die Commerzbank ihren Sitz in Frankfurt und ihre Börsennotierung behält. UniCredit hält nach eigenen Angaben knapp 50 Prozent an der Commerzbank, der Bund gut 13 Prozent.
Wie lautet die UniCredit Aktienprognose der Analysten?
Von 18 Analysten, die MarketScreener erfasst, lautet die Durchschnittsempfehlung „Aufstocken“; das mittlere Kursziel liegt bei 98,58 Euro.
Gemessen am Schlusskurs von 80,32 Euro (Borsa Italiana, 19.11.2026, 17:45 Uhr) ergibt sich ein rechnerisches Potenzial von 22,7 Prozent. Das ist ein Kursziel Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Einzelne Häuser mit Rating und Zielen weist die Quelle nicht aus. Namentlich belegt ist die Hochstufung von Deutsche Bank Research: Hold auf Buy, Ziel 101 statt 78 Euro. Eine Begründung nennt die Quelle nicht, der Zusammenhang mit der Commerzbank-Einigung liegt zeitlich nahe, ist aber nicht von der Bank bestätigt.
Analysten-Kursziele zur UniCredit Aktie
Haus / Quelle
Rating
Kursziel
Datum
Quelle
Deutsche Bank Research
Buy (zuvor Hold)
101 € (zuvor 78 €)
20.11.2026
Goldesel
Konsens, 18 Analysten
Aufstocken
Ø 98,58 €
Stand 19./20.11.2026
MarketScreener
Weitere Einzelratings zu UniCredit lagen in den ausgewerteten Quellen nicht vor. Kursziele sind keine Garantie.
Welches Kursziel trauen Analysten der UniCredit Aktie zu – und wie ist die Bewertung?
Zur fundamentalen Bewertung lagen in den geprüften Quellen keine UniCredit-Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Gewinn je Aktie oder Ausblick vor. Belegt sind der Börsenwert von rund 132 Milliarden Euro (MarketScreener, Schluss 19.11.2026), ein Minus von 4,65 Prozent über fünf Handelstage und der Ex-Dividenden-Termin am 23. November 2026, laut MarketScreener mit 3,0034 Euro je Aktie. Anleger sollten Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie 2026 und 2027 selbst bei den Datenanbietern prüfen.
Konsensschätzungen und Vergleich mit der Commerzbank
Kennzahl
UniCredit
Commerzbank
Kurs
79,30 € (Vorbörse 20.11., 07:59)
37,27 € (Schluss 19.11.)
Börsenwert
rund 132 Mrd. €
rund 44,2 Mrd. €
Ø-Kursziel
98,58 € (18 Analysten)
42,51 € (Spanne 39-47 €)
Analystenurteile
Ø „Aufstocken“
4 Kaufen, 9 Halten, 0 Verkaufen
KGV (aktuell)
–
12,4
Konsens-EPS 2026/2027
–
–
Für UniCredit liegen Konsens-EPS und -Umsatz in den ausgewerteten Quellen nicht vor (–). Commerzbank-Daten laut Investing.com, 19.11.2026, 09:18 Uhr.
Quelle: MarketScreener, Investing.com
Das Geschäftsmodell in Kürze
UniCredit ist eine der großen europäischen Banken mit Sitz in Mailand und wichtigen Standorten in Deutschland (HypoVereinsbank), Österreich und Mittel- und Osteuropa. Mit der Commerzbank würde der Konzern seine Präsenz im größten Bankenmarkt der Eurozone massiv ausbauen. Laut Klingbeil und Orcel käme das Duo auf eine gemeinsame Bilanzsumme von mehr als 1,3 Billionen Euro.
Wie weit ist die Commerzbank-Übernahme – und was steht noch aus?
Die EU-Kommission hat die Übernahme laut Investing.com zu Wochenbeginn ohne Auflagen genehmigt, die Zustimmung aus Polen steht noch aus. Nach Berichten von MarketScreener will UniCredit zwischen Januar und Februar 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank einberufen, um den Aufsichtsrat neu zu besetzen; Goldesel nennt das erste Quartal 2027. Klingbeils Erklärung enthält dagegen keine Zusage zu einem Verkauf der Bundesbeteiligung. Die Einigung bedeutet noch nicht den Abschluss der Transaktion.
Was sagt die Charttechnik zur UniCredit Aktie?
Der Schlusskurs vom 19. November lag bei 80,32 Euro, die Aktie hat in fünf Handelstagen 4,65 Prozent verloren. Belegte Werte zu 50- oder 200-Tage-Linie oder zum RSI lagen nicht vor; wer die Aktie technisch beurteilen will, findet sie im Chart unten.
Szenarien: Wie Dritte die UniCredit Aktie einordnen
Szenario
Argument laut Quellen
Referenzgröße
Bull
Hochstufung, Konsensziel über 98 €, Zugriff auf die Commerzbank
Kursziel 101 € (Deutsche Bank Research)
Base
Konsens „Aufstocken“, Übernahme geordnet, aber noch nicht abgeschlossen
Ø-Ziel 98,58 €
Bear
Keine sofortige Kursreaktion, offene Genehmigungen, Marktstimmung
Schluss 19.11.: 80,32 €
Keine Prognose von aktiencheck.de; Zusammenfassung der in den Quellen genannten Argumente.
11. Februar 2027: Commerzbank legt Zahlen für 2026 vor.
Häufige Fragen zur UniCredit Aktienprognose
Was ist die aktuelle UniCredit Aktienprognose der Analysten? Laut MarketScreener raten die 18 erfassten Analysten im Schnitt zum „Aufstocken“; das mittlere Kursziel liegt bei 98,58 Euro.
Welches Kursziel hat Deutsche Bank Research für die UniCredit Aktie? 101 Euro, angehoben von 78 Euro, bei einem Rating von Buy nach zuvor Hold (20.11.2026, laut Goldesel).
Was kostet die UniCredit Aktie aktuell? Vorbörslich 79,30 Euro (20.11.2026, 07:59 Uhr, MarketScreener); der Schlusskurs in Mailand lag am 19.11.2026 bei 80,32 Euro.
Wie steht es um die UniCredit Aktie 2026/2027? Konsensschätzungen zu Umsatz und Gewinn lagen in den geprüften Quellen nicht vor; wichtigste Termine sind die Commerzbank-Hauptversammlung und deren Zahlen am 11. Februar 2027.
Gibt aktiencheck.de eine Kaufempfehlung? Nein. Kursziele und Ratings stammen von Dritten und sind kein Anlagerat.
Hinweis zur Weitergabe: Die Hochstufung stammt von Deutsche Bank Research (Originalempfehlung vom 20.11.2026) und wurde über Goldesel bekannt. aktiencheck.de gibt diese Einschätzung unverändert und ohne eigene Bewertung weiter und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit. Offenlegungen: Deutsche Bank Research.
Empfehlung von Deutsche Bank Research vom 20.11.2026, 08:15 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
20.11.2026, 09:30 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 09:30 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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