UniCredit ist nach Intesa Sanpaolo die zweitgrößte Bank Italiens und über die HypoVereinsbank seit Langem in Deutschland vertreten. Dazu kommt ein großes Geschäft in Österreich und Osteuropa. Unter Andrea Orcel setzt die Bank auf Zukäufe und hohe Ausschüttungen. Die Risiken liegen in der Politik. In Berlin stößt der Griff nach der Commerzbank auf Widerstand. In Rom sieht der Haushalt 2027 vor, dass die Banken einen Beitrag von mehr als 5 Milliarden Euro leisten. Bei den Zinsen spricht das Umfeld für die Branche: Eine Erhöhung des EZB-Einlagensatzes auf 2,75 Prozent am 17. Dezember gilt am Markt als nahezu ausgemacht.