Kaum eine europäische Bank sorgt derzeit für so viele Schlagzeilen wie UniCredit. Am Donnerstagmorgen kommt eine gute an der Börse hinzu. Die UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, deutsches Handelssymbol: CRIN, US-Handelssymbol: UNCRY) steigt um 10:25 Uhr um 2,31 Prozent auf 74,90 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Mit 70,19 Millionen gehandelten Aktien gehört das Papier zu den umsatzstärksten Werten im Index.
UniCredit-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,3 Prozent – Orcel greift nach der Commerzbank, die Börse greift zu
Die UniCredit-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt die italienische Großbank um 2,31 Prozent auf 74,90 Euro. Der Sektor erholt sich, und im Ringen um die Commerzbank erhöht UniCredit den Druck. Die Gründe für den Kursgewinn und die Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die UniCredit-Aktie heute zulegt
Der Sektor liefert den Schub. Die Commerzbank liefert das Gesprächsthema.
Europas Bankaktien fielen am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Juni, der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks verlor fast 2 Prozent. Am Donnerstag setzt die Gegenbewegung ein. Nach der Wende an der Wall Street gewinnt der Euro Stoxx 50 um 2,03 Prozent, Banken aus sechs Ländern stehen unter den größten Gewinnern.
Bei UniCredit kommt die Übernahmegeschichte hinzu. Nach Berichten vom Donnerstag fordert die Bank eine Hauptversammlung der Commerzbank und will ihren Vorstandschef Andrea Orcel an die Spitze des Aufsichtsrats bringen. Die EU-Kommission hatte die Übernahme nach Marktberichten Mitte November ohne Auflagen freigegeben. UniCredit erhöht damit den Druck im seit mehr als zwei Jahren laufenden Ringen um die Frankfurter Bank. Ob das den Kurs heute bewegt, lässt sich nicht trennen: Die UniCredit-Aktie steigt etwa so stark wie die anderen Banken im Index.
Sektor-Erholung
Bankaktien holen nach dem Tief seit Juni auf.
Hoher Umsatz
Mehr als 70 Millionen Aktien wurden bis 10:25 Uhr gehandelt.
Commerzbank
UniCredit fordert laut Berichten eine Hauptversammlung.
Zinsen
Am 17. Dezember dürfte die EZB die Leitzinsen anheben.
Einordnung
Expansion als Strategie, Politik als Gegenwind
UniCredit ist nach Intesa Sanpaolo die zweitgrößte Bank Italiens und über die HypoVereinsbank seit Langem in Deutschland vertreten. Dazu kommt ein großes Geschäft in Österreich und Osteuropa. Unter Andrea Orcel setzt die Bank auf Zukäufe und hohe Ausschüttungen. Die Risiken liegen in der Politik. In Berlin stößt der Griff nach der Commerzbank auf Widerstand. In Rom sieht der Haushalt 2027 vor, dass die Banken einen Beitrag von mehr als 5 Milliarden Euro leisten. Bei den Zinsen spricht das Umfeld für die Branche: Eine Erhöhung des EZB-Einlagensatzes auf 2,75 Prozent am 17. Dezember gilt am Markt als nahezu ausgemacht.
Häufige Fragen zur UniCredit-Aktie
Warum ist die UniCredit-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die UniCredit-Aktie erholt sich mit dem europäischen Bankensektor. Zusätzlich sorgt der neue Vorstoß bei der Commerzbank für Aufmerksamkeit.
Wie stark steigt die UniCredit-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Mailand bei 74,90 Euro, ein Plus von 2,31 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der UniCredit-Aktie?
Die ISIN lautet IT0005239360, die WKN A2DJV6. In Deutschland wird die Aktie unter CRIN gehandelt, in den USA als ADR unter UNCRY.
Was will UniCredit bei der Commerzbank?
Nach Berichten fordert UniCredit eine Hauptversammlung und will Vorstandschef Andrea Orcel an die Spitze des Aufsichtsrats bringen.
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