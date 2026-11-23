Die Underberg Anleihe 2026/2032 der Semper idem Underberg AG (ISIN DE000A5GS750) ist eine Mittelstandsanleihe mit sechs Jahren Laufzeit und einer Zinsspanne von 6,00 bis 6,75 Prozent. Laut Börse Frankfurt läuft die Zeichnung über DirectPlace vom 18. November bis 4. Dezember 2026, 12 Uhr. Wir rechnen, was die Zinsen für ein Unternehmen mit 136,9 Millionen Euro Umsatz und 12,3 Millionen Euro bereinigtem EBITDA bedeuten. Dies ist keine Zeichnungsaufforderung; maßgeblich sind allein die Bedingungen im Wertpapierprospekt auf der Website des Emittenten.
Underberg Anleihe 2026/2032: Zinsspanne 6,00 bis 6,75 Prozent bei 12,3 Millionen Euro EBITDA – wie viel Zinslast trägt der Kräuterbitter-Konzern?
Die Semper idem Underberg AG will bis zu 45 Millionen Euro über die Anleihe 2026/2032 (ISIN DE000A5GS750) aufnehmen, der Kupon liegt in einer Spanne von 6,00 bis 6,75 Prozent. Wir rechnen nach, wie die jährliche Zinslast zum bereinigten EBITDA von 12,3 Millionen Euro passt, und ordnen die Kennzahlen ein.
Anleihe im Überblick
- Emittent
- Semper idem Underberg AG, Rheinberg
- ISIN / WKN
- DE000A5GS750 / A5GS75
- Volumen
- bis zu 45 Mio. €, Aufstockung möglich
- Laufzeit
- 9.12.2026 bis 9.12.2032 (6 Jahre)
- Zinsspanne
- 6,00 bis 6,75 % p. a., jährliche Zinszahlung
- Stückelung
- 1.000 €, Ausgabekurs 100 %
- Segment
- Open Market, Quotation Board Frankfurt
- Rating
- keines angegeben
Stand: 23.11.2026, Angaben laut Emittent und Börse Frankfurt; maßgeblich ist allein der Wertpapierprospekt
Die Rechnung
Wie hoch ist die Zinslast?
Ein Kupon ist erst einmal nur eine Prozentzahl. Wie schwer er wiegt, zeigt der Vergleich mit dem, was das Unternehmen operativ verdient.
Bei vollständiger Platzierung von 45 Millionen Euro ergeben sich bei 6,00 Prozent jährliche Zinsen von 2,70 Millionen Euro, bei 6,75 Prozent von rund 3,04 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, lag im Geschäftsjahr 2025/26 laut Emittent bei 12,3 Millionen Euro. Rechnerisch deckt das EBITDA die Zinsen der neuen Anleihe damit etwa 4,1- bis 4,6-fach. Das ist eine grobe Redaktionsrechnung: Sie berücksichtigt weder weitere Schulden noch Steuern, Investitionen oder Tilgungen, deren Höhe in den verfügbaren Quellen nicht genannt ist.
|Kupon
|Jahreszinsen
|EBITDA-Deckung bei 12,3 Mio. €
|bei 11 Mio. €
|6,00 %
|2,70 Mio. €
|4,6-fach
|4,1-fach
|6,375 %
|2,87 Mio. €
|4,3-fach
|3,8-fach
|6,75 %
|3,04 Mio. €
|4,1-fach
|3,6-fach
Annahme: Volumen 45 Mio. €; EBITDA 12,3 Mio. € (GJ 2025/26) bzw. 11 Mio. € (untere Grenze der Prognose 2026/27). Nur Zinsen der neuen Anleihe.
Quelle: Underberg Pressemitteilung 16.11.2026; Redaktion
Was steht hinter den Unternehmenszahlen?
Laut Pressemitteilung vom 16. November 2026 erzielte Underberg im ersten Halbjahr 2026/27 einen Umsatz von 68,4 Millionen Euro, nach 67,7 Millionen im Vorjahreszeitraum (plus 1,2 Prozent). Für das Gesamtjahr 2026/27 erwartet das Unternehmen einen Umsatz auf Vorjahresniveau und ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Spanne von 11 bis 12 Millionen Euro. Das EBITDA des Vorjahres (12,3 Millionen Euro) liegt damit leicht über der neuen Prognosespanne, das Ergebnis würde also eher sinken als steigen. Die Zahlen stammen aus einer Pressemitteilung, die als PDF auf einer Drittseite vorliegt; ein Abgleich mit dem Original steht aus.
Wofür dient die neue Anleihe?
Die Anleihe dient der vorzeitigen Refinanzierung der 5,5-%-Anleihe 2022/2028 (ISIN DE000A30VMF2). Inhaber können laut Emittent im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen und erhalten zusätzlich 5 Euro in bar je Anleihe sowie aufgelaufene Zinsen; die Umtauschfrist läuft vom 17. November bis 1. Dezember 2026, 18 Uhr MEZ. Konsortialführer ist B. Metzler seel. Sohn & Co., Zahlstelle, Orderbuchmanager und Antragsteller ist die ICF Bank AG. Neben dem öffentlichen Angebot gibt es eine Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern. Handelsaufnahme ist laut Börse Frankfurt ab dem 7. Dezember 2026, Valuta der 9. Dezember 2026. Einzelne Fristen weichen je nach Quelle ab: Die Pressemitteilung nennt für das Angebot über die Unternehmenswebsite den 3. Dezember, 18 Uhr.
Kupon bis zu 6,75 Prozent im Vergleich: Die zuvor laufende Anleihe zahlt 5,5 Prozent; der Aufschlag auf die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von zuletzt rund 3,3 Prozent liegt bei rund 2,7 bis 3,5 Prozentpunkten. Diese Spanne ist das Risikoentgelt für einen Emittenten ohne Rating.
Zinsdeckung rechnerisch komfortabel
Das EBITDA deckt die Jahreszinsen der neuen Anleihe rund vierfach, ohne weitere Verbindlichkeiten.
Wachstum gering
Umsatz im ersten Halbjahr 2026/27 nur 1,2 Prozent über Vorjahr, Prognose auf Vorjahresniveau.
Kein Rating, Open Market
Die Anleihe ist weder geratet noch im regulierten Markt notiert; Handel und Liquidität können eingeschränkt sein.
FAQ: Underberg Anleihe 2026/2032
Wie hoch ist der Kupon der Underberg Anleihe? Die Zinsspanne liegt bei 6,00 bis 6,75 Prozent pro Jahr; der endgültige Kupon wird laut Emittent im Bookbuilding festgelegt.
Wann ist die Zeichnungsfrist? Laut Börse Frankfurt vom 18. November bis 4. Dezember 2026, 12 Uhr MEZ; vorzeitiges Ende ist möglich. Verbindlich sind die Angaben im Prospekt.
Wie lauten ISIN und Laufzeit? ISIN DE000A5GS750, Laufzeit vom 9. Dezember 2026 bis 9. Dezember 2032.
Welche Risiken hat eine Mittelstandsanleihe? Ausfall- und Liquiditätsrisiko, Kursrisiko und bei fehlendem Rating geringere Transparenz; ein Totalverlust ist möglich.
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