Die Anleihe dient der vorzeitigen Refinanzierung der 5,5-%-Anleihe 2022/2028 (ISIN DE000A30VMF2). Inhaber können laut Emittent im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen und erhalten zusätzlich 5 Euro in bar je Anleihe sowie aufgelaufene Zinsen; die Umtauschfrist läuft vom 17. November bis 1. Dezember 2026, 18 Uhr MEZ. Konsortialführer ist B. Metzler seel. Sohn & Co., Zahlstelle, Orderbuchmanager und Antragsteller ist die ICF Bank AG. Neben dem öffentlichen Angebot gibt es eine Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern. Handelsaufnahme ist laut Börse Frankfurt ab dem 7. Dezember 2026, Valuta der 9. Dezember 2026. Einzelne Fristen weichen je nach Quelle ab: Die Pressemitteilung nennt für das Angebot über die Unternehmenswebsite den 3. Dezember, 18 Uhr.

Kupon bis zu 6,75 Prozent im Vergleich: Die zuvor laufende Anleihe zahlt 5,5 Prozent; der Aufschlag auf die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von zuletzt rund 3,3 Prozent liegt bei rund 2,7 bis 3,5 Prozentpunkten. Diese Spanne ist das Risikoentgelt für einen Emittenten ohne Rating.