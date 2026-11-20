Inhaber der 5,50-Prozent-Anleihe 2022/2028 (ISIN DE000A30VMF2, Volumen 45 Millionen Euro) können sie im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen. Dazu zahlt die Emittentin einen Barausgleich von 5,00 Euro je Schuldverschreibung zuzüglich anteiliger Stückzinsen. Wer tauscht, kann zusätzlich neue Schuldverschreibungen zeichnen (Mehrerwerbsoption). Der Erlös dient der vorzeitigen Refinanzierung der alten Anleihe. Der Umtausch ist freiwillig und läuft über die Depotbank per Auftrag.

Rechnerisch liegt die Zinsspanne der neuen Anleihe 0,50 bis 1,25 Prozentpunkte über dem Kupon der alten; dafür verlängert sich die Laufzeit bis 2032. Eine Bewertung, ob sich ein Umtausch lohnt, geben wir nicht ab.