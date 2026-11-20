Die Underberg Anleihe 2026/2032 (ISIN DE000A5GS750) der Semper idem Underberg AG ist jetzt über alle Wege zu haben: Laut Emittentin ist die Zeichnung über die Website seit 17. November und über DirectPlace der Börse Frankfurt seit 18. November möglich, die Roadshow läuft, am 24. November folgt ein Live-Webcast für Privatanleger. Die 6-jährige Anleihe mit einer Zinsspanne von 6,00 bis 6,75 Prozent soll bis zu 45 Millionen Euro einbringen, der endgültige Kupon wird spätestens am 4. Dezember festgelegt. Dies ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung; maßgeblich ist der gebilligte Wertpapierprospekt.
Underberg Anleihe 2026/2032: Kupon wird bis 4. Dezember festgelegt, Webcast am 24. November, Umtausch der 5,50%-Anleihe bis 1. Dezember - Was steht in den nächsten zwei Wochen an?
Die Semper idem Underberg AG hat am 20. November mitgeteilt, dass alle Zeichnungswege für die Underberg Anleihe 2026/2032 geöffnet sind. Der Zins liegt zwischen 6,00% und 6,75% und wird bis 4. Dezember festgelegt. Wir fassen Termine, Konditionen und Risiken zusammen und verweisen auf den gebilligten Wertpapierprospekt.
Die Anleihe im Überblick
- Emittentin
- Semper idem Underberg AG, Rheinberg
- ISIN / WKN
- DE000A5GS750 / A5GS75
- Kupon
- 6,00% bis 6,75% p. a., jährliche Zahlung
- Zielvolumen
- bis zu 45 Mio. Euro
- Stückelung / Mindestzeichnung
- 1.000 Euro
- Zeichnung (Website)
- 17. November bis 3. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ
- Zeichnung (DirectPlace)
- 18. November bis 4. Dezember 2026, 12:00 Uhr MEZ
- Umtauschfrist
- bis 1. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ
- Notierung
- Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
- Rating
- keines genannt
Stand: 20.11.2026, Angaben der Emittentin (EQS-Mitteilung vom 20.11.2026, 08:45 Uhr MEZ); Prospekt maßgeblich
Underberg Anleihe
Welche Fristen gelten für die Underberg Anleihe 2026/2032?
Der Kupon ist der feste jährliche Zins auf den Nennwert; hier steht er noch nicht fest, sondern wird erst am Ende der Angebotsfrist innerhalb der Spanne bestimmt.
Die Zeichnungsfrist läuft für die Website bis 3. Dezember, 18:00 Uhr, für DirectPlace bis 4. Dezember, 12:00 Uhr MEZ. Wer eine bestehende Anleihe tauscht, muss früher handeln: Die Umtauschfrist endet am 1. Dezember um 18:00 Uhr, Depotbanken können eigene frühere Fristen setzen. Zeichnungs- und Umtauschfristen können laut Emittentin vorzeitig geschlossen werden. Der Prospekt wurde am 16. November 2026 von der luxemburgischen Aufsicht CSSF gebilligt und an die BaFin notifiziert.
|Termin
|Was passiert
|Datum
|Umtausch
|Frist für Umtausch der Anleihe 2022/2028
|1. Dezember, 18:00 Uhr
|Zeichnung Website
|Ende der Zeichnung über die Emittentin
|3. Dezember, 18:00 Uhr
|Zeichnung DirectPlace
|Ende der Zeichnung über die Depotbank
|4. Dezember, 12:00 Uhr
|Kupon und Volumen
|endgültige Festlegung
|spätestens 4. Dezember
|Webcast
|Live-Webcast für Privatanleger
|24. November, 18:30-19:30 Uhr
Alle Zeiten MEZ; Termine laut Emittentin, Änderungen und vorzeitige Schließung möglich.
Quelle: EQS-Mitteilung der Semper idem Underberg AG, 20.11.2026, 08:45 Uhr
Wie funktioniert der Umtausch der Underberg-Anleihe 2022/2028?
Inhaber der 5,50-Prozent-Anleihe 2022/2028 (ISIN DE000A30VMF2, Volumen 45 Millionen Euro) können sie im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen. Dazu zahlt die Emittentin einen Barausgleich von 5,00 Euro je Schuldverschreibung zuzüglich anteiliger Stückzinsen. Wer tauscht, kann zusätzlich neue Schuldverschreibungen zeichnen (Mehrerwerbsoption). Der Erlös dient der vorzeitigen Refinanzierung der alten Anleihe. Der Umtausch ist freiwillig und läuft über die Depotbank per Auftrag.
Rechnerisch liegt die Zinsspanne der neuen Anleihe 0,50 bis 1,25 Prozentpunkte über dem Kupon der alten; dafür verlängert sich die Laufzeit bis 2032. Eine Bewertung, ob sich ein Umtausch lohnt, geben wir nicht ab.
Welche Risiken hat die Underberg Anleihe 2026/2032?
Emittenten- und Ausfallrisiko
Zahlt die Emittentin Zinsen oder Rückzahlung nicht, können Anleger bis zum Totalverlust verlieren.
Kein Rating
Die Quellen nennen kein Rating; Rang und Besicherung sind im Prospekt zu prüfen.
Liquiditätsrisiko
Im Open Market kann der Handel dünn sein; ein Verkauf vor Fälligkeit zum gewünschten Kurs ist nicht gesichert.
Zinsänderungsrisiko
Steigen die Marktzinsen, fallen die Kurse laufender Anleihen.
FAQ: Underberg Anleihe und Umtausch
Wie hoch ist der Kupon der Underberg Anleihe 2026/2032? Die Spanne beträgt 6,00 bis 6,75 Prozent; der endgültige Zins wird spätestens am 4. Dezember 2026 festgelegt.
Wann endet die Frist zum Umtausch? Am 1. Dezember 2026 um 18:00 Uhr MEZ; Depotbanken können frühere Fristen setzen.
Wo ist die Anleihe notiert? Im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse.
Wo finde ich den Prospekt? Auf der Website der Emittentin (semper-idem-underberg.com/anleihe2026) und auf bourse.lu.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.