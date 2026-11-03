AMD Aktie: Kann das Unternehmen den Optimismus in Sachen KI wiederbeleben?

Während die Finanzpresse fast ausschließlich über GPUs und Beschleunigerkarten berichte, werde eine Komponente oft übersehen: Moderne Rechenzentren würden neben KI-Chips enorme Mengen klassischer CPUs für Workload-Management, Systemkommunikation und Virtualisierung benötigen. Genau hier punkte AMD seit Jahren mit der EPYC-Familie und nehme Konkurrenten kontinuierlich Marktanteile ab. Ein stabiler Servermarkt biete der AMD Aktie eine verlässliche Ertragsbasis, unabhängig von den Zyklen des GPU-Marktes. Sollten Mitbewerber mit Lieferengpässen kämpfen, biete sich hier weiteres Potenzial - vorausgesetzt, AMDs eigene Fertigungskapazitäten würden Schritt halten.