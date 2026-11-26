Der Ukraine-Krieg bleibt ohne Waffenruhe: Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte mahnen Moskau, doch Russland beschießt weiter Kiew und Charkiw, und die Ukraine greift russische Ziele an. Für die Märkte heißt das am Donnerstag, 26. November 2026: Rüstungsaktien sind gefragt. Rheinmetall, HENSOLDT und RENK legen am Vormittag kräftig zu, der DAX erholt sich vom Minus des Vortags. Wir ordnen die Auswirkungen auf Märkte, Börsen und Indizes ein und zeigen, welche Aktien vom Ukraine-Krieg profitieren und wo die Risiken liegen.
Ukraine-Krieg: Keine Waffenruhe in Sicht, Patriot-Raketen stocken - Rheinmetall, HENSOLDT und RENK legen zu
Trump und Rutte mahnen Moskau, Kushner dämpft die Erwartungen an US-Garantien, Russland und die Ukraine eskalieren weiter: Die Auswirkungen auf Börsen und Indizes, und was das für Rheinmetall, HENSOLDT und Lockheed Martin bedeutet.
Die Lage
Diplomatie ohne Durchbruch
Die Signale aus Washington sind widersprüchlich: Mahnungen an Russland, aber keine neuen Garantien für Kiew und eine offene Frage bei der Luftverteidigung.
Trump und Rutte: Nach Gesprächen in Florida riefen beide Russland in einer gemeinsamen Erklärung auf, Handlungen zu unterlassen, die den Krieg bewusst oder unbeabsichtigt ausweiten. Zugleich betonten sie, der Konflikt müsse so schnell wie möglich friedlich enden.
Kushner: Im Gespräch mit Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner kritisierte der US-Gesandte Jared Kushner die europäischen Friedensvorschläge: Niemand habe einen besseren Plan vorgelegt. Die USA würden der Ukraine keine präziseren Sicherheitsgarantien geben als die in Artikel 5 des NATO-Vertrags, US-Truppen lehnte er ab. Putin sei laut Kushner nicht an einer Waffenruhe interessiert, bevor eine neue Sicherheitsordnung für Europa steht.
Patriot-Raketen: Laut Financial Times hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth die Lieferung von rund 60 Patriot-Abfangraketen (PAC-3 und PAC-2) an die Ukraine noch nicht genehmigt. Das Pentagon erklärte, die US-Politik zur Unterstützung der Ukraine habe sich nicht geändert.
Angriffe auf Städte: Russland traf Kiew vor Mitternacht am 25. November mit ballistischen Raketen, unter anderem ein Einkaufszentrum, mindestens 7 Menschen wurden verletzt. Am Morgen des 26. November schlug eine russische Drohne in ein Wohnhaus in Charkiw ein, mindestens 2 Menschen starben, unter den Trümmern wird noch gesucht.
Ukrainische Gegenschläge: Der ukrainische Generalstab meldete einen Angriff auf den russischen Luftwaffenstützpunkt Sawaslejka im Gebiet Nischni Nowgorod mit 5 beschädigten Flugzeugen. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte zudem einen Drohnenangriff mit 7 Drohnen auf ein russisches Kriegsschiff und ein Transportschiff im libyschen Hafen Bengasi.
Die Angaben zu den Gefechten stammen von den jeweiligen Kriegsparteien und lassen sich unabhängig kaum überprüfen.
Märkte
Rüstungswerte drehen ins Plus
Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten mit einem Minus von 1,3%. Am Donnerstagvormittag stand der Leitindex laut finanzen.net bei 25.213,18 Punkten, ein Plus von rund 2,1%. Der Ölpreis der Sorte Brent lag am Mittwochabend bei 90,84 US-Dollar je Barrel, ein Anstieg von 2,6%. Höhere Energiepreise nähren Inflationssorgen und erschweren die Lage für die Notenbanken, ein Faktor, den Anleger bei Aktien und Anleihen im Blick behalten.
An der Börse in Frankfurt führten die Rüstungswerte die Erholung an. Rheinmetall stieg am Vormittag zeitweise um rund 5% auf 772 Euro, auch die im MDAX gelisteten Titel von HENSOLDT, RENK und TKMS zogen laut dpa-AFX kräftig an.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Rheinmetall
|766,20 €
|+4,13%
|HENSOLDT
|80,32 €
|+4,01%
|RENK
|33,61 €
|+3,05%
|Lockheed Martin
|599,24 $
|+2,15%
Rheinmetall, HENSOLDT und RENK: Kurse vom Donnerstagvormittag (rund 10:25 Uhr), Lockheed Martin: Schlusskurs an der NYSE vom Mittwoch.
Quelle: dpa-AFX/ariva.de, Yahoo Finance
Aktienbezug
Rheinmetall, HENSOLDT, Lockheed Martin: Wer profitiert
Rheinmetall-Aktie: Erholung vor dem Kapitalmarkttag
Die Rheinmetall-Aktie (ISIN DE0007030009) notiert rund 61% unter ihrem Rekordhoch von 1.965 Euro vom 19. Januar 2026, seit Jahresbeginn liegt sie etwa 50% im Minus. Ein Krieg ohne Waffenruhe stützt die Nachfrage nach Munition und Luftverteidigung. Entscheidend wird der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November: Berenberg erwartet laut wallstreet-online eine Kürzung des Umsatzziels 2030 von rund 50 Milliarden Euro um etwa 14%. RBC senkte das Kursziel auf 1.300 Euro, Barclays am 24. November von 2.000 auf 1.340 Euro, beide Häuser behielten ihr positives Votum.
HENSOLDT-Aktie: Sensorik für die Luftverteidigung
Die HENSOLDT-Aktie (ISIN DE000HAG0005) gewinnt rund 4% auf etwa 80 Euro. Das Unternehmen liefert Radar- und Sensortechnik. Die stockende Patriot-Lieferung zeigt aus Sicht der Redaktion, wie abhängig die Ukraine und Europa bei der Luftverteidigung von den USA sind, und stärkt das Argument für europäische Systeme.
Lockheed Martin-Aktie: Hersteller des PAC-3-Abfangflugkörpers
Die Lockheed Martin-Aktie (ISIN US5398301094) schloss am Mittwoch mit 599,24 US-Dollar und einem Plus von 2,15%, das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 692 US-Dollar. Der Konzern fertigt den PAC-3-Flugkörper. Ob Lieferungen an die Ukraine freigegeben werden, ändert die Auftragslage kaum, wohl aber das Tempo. Belastend wirken laut CNBC Sorgen vor Kürzungen des US-Verteidigungsetats, seit die Demokraten bei den Zwischenwahlen den Kongress erobert haben.
Ausblick
Was Anleger jetzt beobachten
Kurzfristig entscheiden drei Dinge über die Richtung: die Aussagen von Rheinmetall zu den Mittelfristzielen am 26. und 27. November, die Frage, ob die USA die zurückgehaltenen Patriot-Raketen freigeben, und die Entwicklung des Ölpreises. Mittel- bis langfristig bleiben die steigenden Verteidigungsbudgets in Europa der Rückenwind für die Branche, doch jeder Schritt in Richtung Waffenruhe kann die Kurse belasten.
Häufige Fragen zum Ukraine-Krieg und zu Rüstungsaktien
Wie reagiert der DAX auf den Ukraine-Krieg? Nach dem Minus von 1,3% am Mittwoch lag der DAX am Donnerstagvormittag bei 25.213,18 Punkten rund 2,1% im Plus.
Welche Rüstungsaktien sind betroffen? Im Fokus stehen Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und der US-Konzern Lockheed Martin.
Warum sind Patriot-Raketen für die Börse relevant? Sie zeigen, wie knapp Luftverteidigung ist. Das stützt die Nachfrage nach entsprechenden Systemen und Sensoren.
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