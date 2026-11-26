Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten mit einem Minus von 1,3%. Am Donnerstagvormittag stand der Leitindex laut finanzen.net bei 25.213,18 Punkten, ein Plus von rund 2,1%. Der Ölpreis der Sorte Brent lag am Mittwochabend bei 90,84 US-Dollar je Barrel, ein Anstieg von 2,6%. Höhere Energiepreise nähren Inflationssorgen und erschweren die Lage für die Notenbanken, ein Faktor, den Anleger bei Aktien und Anleihen im Blick behalten.

An der Börse in Frankfurt führten die Rüstungswerte die Erholung an. Rheinmetall stieg am Vormittag zeitweise um rund 5% auf 772 Euro, auch die im MDAX gelisteten Titel von HENSOLDT, RENK und TKMS zogen laut dpa-AFX kräftig an.