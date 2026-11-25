Laut dpa-AFX sieht von der Leyen es als gesetzt an, dass Europäer an künftigen Gesprächen beteiligt sind. Sie forderte Russland auf, Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu stoppen und einer Waffenruhe für die sichere Passage von Nahrungsmitteln durch das Schwarze Meer zuzustimmen. Zugleich bereitet die Kommission ein 22. Sanktionspaket vor, das unter anderem weitere Maßnahmen gegen den Finanzsektor enthalten soll. Nach Darstellung der Kommissionspräsidentin sei die russische Offensive ins Stocken geraten.

Die Kyiv Post (25.11.2026) berichtet zudem über ein geplantes EU-Finanzierungsinstrument von 45 Milliarden Euro für die Ukraine im Jahr 2027, davon 20 Milliarden Euro Budgethilfe und 25 Milliarden Euro für militärische Zwecke. Das europäische Team besteht laut Kommissionssprecherin Paula Pinho aus Vertretern der E5-Staaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen) sowie von Kommission und Europäischem Rat.