Im Mittelpunkt steht die Frage der Beteiligung. Laut Kyiv Post kam es am 10. und 11. November in Abu Dhabi zu US-vermittelten Gesprächen, bei denen man sich auf einen Gefangenenaustausch einigte; die nächste Runde soll Waffenruhen und Deeskalation behandeln. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, ein europäisches Team werde an der nächsten Gesprächsrunde teilnehmen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte darauf, man verstehe bislang nicht, welchen Mehrwert die Europäer bringen könnten. Auf US-Seite hatte Jared Kushner laut Kyiv Post betont, ohne die Europäer am Tisch lasse sich der Deal nicht abschließen.