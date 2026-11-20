Für die Börse ist die Lage widersprüchlich. Eine Verhandlungsperspektive kann Rüstungsaktien belasten, weil Anleger ein Ende der Kampfhandlungen und geringere Bestellungen einpreisen; zugleich verlangen Sicherheitsgarantien nach Artikel-5-Vorbild eine starke Verteidigungsfähigkeit der Nato-Staaten. Wie diese Abwägung ausfällt, hängt vom Ergebnis der Gespräche ab, das offen ist.

Einschätzung der Redaktion: Solange kein Waffenstillstand vereinbart ist und Russland die zentralen Forderungen der Ukraine ablehnt, bleibt die Wirkung auf einzelne Aktien spekulativ. Ein Ende der Sanktionsdebatte oder neue Sanktionen würden außerdem Öl- und Gaspreise berühren; Selenskyj sprach von möglichen neuen Sanktionen, konkrete Maßnahmen nannte der Liveticker nicht. Merz gab an, Moskau habe im Oktober über 50.000 Soldaten verloren; das ist seine Angabe und wurde nicht unabhängig geprüft.