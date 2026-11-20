Die Diplomatie im Ukraine-Krieg nimmt Fahrt auf: Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach dem Treffen der Koalition der Willigen am Donnerstag, 19. November 2026, erklärt, Europa sei „selbstverständlich zu Gesprächen mit Russland bereit". Das berichtet der ZDFheute-Liveticker (Eintrag 18:49 Uhr). Ein Ort „auf neutralem Boden" werde gesucht, genannt wurden die Vereinigten Arabischen Emirate. Für Anleger der Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, FSE: RHM) und anderer Rüstungsaktien wie HENSOLDT und RENK ist das ein Signal in zwei Richtungen: Ein Kriegsende würde die Nachfrage nach Rüstungsgütern verändern, Sicherheitsgarantien und Aufrüstung dürften aber auf absehbare Zeit bleiben. Der DAX verlor am Freitag in der ersten Handelsstunde 1,5 Prozent auf 25.085 Punkte (dpa-AFX, 10:15 Uhr MEZ); einen aktuellen Rheinmetall-Kurs belegt die Redaktion hier nicht.
Ukraine-Diplomatie: Merz bietet Russland Gespräche an, Kushner nennt Garantien nach Vorbild von Artikel 5 - Was heißt das für die Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Nach dem Berliner Treffen der Koalition der Willigen zeichnen sich Verhandlungen über ein Kriegsende ab: Merz will Gespräche mit Russland auf neutralem Boden, Washington nennt Sicherheitsgarantien, Moskau lädt Europäer zu Sondierungen ein. Was feststeht und was Anleger beobachten.
Die Fakten
Was haben Merz, Kushner und Selenskyj am Donnerstag gesagt?
|Wer
|Aussage
|Uhrzeit
|Merz
|Zu Gesprächen mit Russland bereit, sie sollen bald stattfinden; Ort „auf neutralem Boden"
|18:49 Uhr
|Kushner (US-Sonderbeauftragter)
|Russland laut ihm offen für Sicherheitsgarantien nach Vorbild von Artikel 5 des Nato-Vertrags; Moskau habe sich zu einem Format mit Europäern bereiterklärt
|18:31 / 19:37 Uhr
|Selenskyj
|Verlangt schnelle europäische Beteiligung an den US-vermittelten Gesprächen; Europa sei bereit, mit neuen Sanktionen zu helfen
|19:13 Uhr
|Wadephul
|Fortsetzung der Gespräche „noch vor Weihnachten" erwartet
|21:30 Uhr
|Kallas (EU)
|Kündigt an, den russischen Vertreter in Brüssel einzubestellen
|21:47 Uhr
Zeitangaben laut Liveticker; Aussagen von Kushner sind als Paraphrase wiedergegeben.
Quelle: ZDFheute-Liveticker zum Ukraine-Krieg (Einträge 19.11.2026, 18:08–21:47 Uhr; 20.11.2026, 01:45 Uhr)
Auffällig ist auch Merz' Einordnung des Dreiergipfels von Trump, Xi und Putin in Shenzhen: Das Treffen sei „offenbar vor allem ein Bildtermin" gewesen, ein „Jalta-Format" werde den Frieden nicht bringen. Putin hatte nach Shenzhen erklärt, er habe die Europäer zu Sondierungsgesprächen nach Moskau eingeladen. Macron regte an, die Frage eines Nato-Beitritts der Ukraine „wieder" aufzumachen; Russland lehnt diesen laut Liveticker bislang kategorisch ab. Eine Reaktion Moskaus auf die von Kushner genannten Garantien blieb zunächst aus.
Das große Bild
Was bedeuten Verhandlungen für Rheinmetall Aktie, Rüstungsaktien und Energiepreise?
Für die Börse ist die Lage widersprüchlich. Eine Verhandlungsperspektive kann Rüstungsaktien belasten, weil Anleger ein Ende der Kampfhandlungen und geringere Bestellungen einpreisen; zugleich verlangen Sicherheitsgarantien nach Artikel-5-Vorbild eine starke Verteidigungsfähigkeit der Nato-Staaten. Wie diese Abwägung ausfällt, hängt vom Ergebnis der Gespräche ab, das offen ist.
Einschätzung der Redaktion: Solange kein Waffenstillstand vereinbart ist und Russland die zentralen Forderungen der Ukraine ablehnt, bleibt die Wirkung auf einzelne Aktien spekulativ. Ein Ende der Sanktionsdebatte oder neue Sanktionen würden außerdem Öl- und Gaspreise berühren; Selenskyj sprach von möglichen neuen Sanktionen, konkrete Maßnahmen nannte der Liveticker nicht. Merz gab an, Moskau habe im Oktober über 50.000 Soldaten verloren; das ist seine Angabe und wurde nicht unabhängig geprüft.
Ausblick
Welche Termine stehen an?
Vor Weihnachten: Nächste Gesprächsrunde laut Wadephul.
26. und 27. November: EU-Sondergipfel zu Ukraine-Finanzierung und EU-Haushalt.
Sanktionen: Ob die EU neue Maßnahmen beschließt, die Selenskyj angedeutet hat.
Rüstungsmeldungen: Aufträge und Kapitalmarkttermine bei Rheinmetall und Wettbewerbern.
FAQ
Häufige Fragen zu den Ukraine-Gesprächen
Ist ein Waffenstillstand in Sicht? Der Liveticker nennt keinen Waffenstillstand; es geht um Gespräche über ein Kriegsende.
Wer soll an den Verhandlungen teilnehmen? Selenskyj fordert ein vierseitiges Treffen von Ukraine, Europa, USA und Russland; Kushner sagt, Russland sei zu einem Format mit Europäern bereit.
Wie reagieren Rüstungsaktien? Dazu liegen der Redaktion keine belegten Kursdaten für heute vor.
Was sind Sicherheitsgarantien nach Artikel 5? Gemeint ist eine Beistandszusage nach dem Vorbild des Nato-Vertrags; Details nennt der Liveticker nicht.
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