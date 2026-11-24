Nach PRIO und Al Jazeera (beide 17. November) lief der Prozess zuletzt so: Am 12. November trafen die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner Wladimir Putin in Moskau und danach Wolodymyr Selenskyj. Beim Europäischen Politischen Gipfel in Dublin am 12. und 13. November wurde laut PRIO ein europäisches Verhandlerteam aus Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Großbritannien gebilligt. Am 16. November folgten Online-Gespräche mit den US-Vertretern, der Ukraine und den Europäern; vereinbart wurde ein Treffen in Berlin mit der „Koalition der Willigen“.

Moskau dämpft die Erwartungen. Kremlberater Juri Uschakow erklärte laut Al Jazeera, Russland habe der Ausweitung auf europäische Teilnehmer nicht zugestimmt; ein Termin für die nächste Runde stehe nicht fest. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Russland wolle einen dauerhaften Frieden und keine Waffenruhe, die der Ukraine Erholung verschaffe. Die Ukraine und Europa wollen dagegen eine Waffenruhe vor konkreten Verhandlungen. Kushner schrieb am 16. November auf X, es blieben „wichtige Herausforderungen“, und ein Abkommen erfordere „schwierige Entscheidungen“.