UBS Aktie: SMI-Verlierer vor Kapital-Showdown – Bern entscheidet über Milliarden

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 13:59 2 Min.

Die UBS Aktie gibt am Dienstagmittag nach und zählt zu den SMI-Verlierern. Die Wirtschaftskommission des Nationalrats berät heute über die verschärften Kapitalregeln für die Grossbank.

Die UBS Aktie verliert am Dienstagmittag 0,76 Prozent auf 37,64 Franken und ist damit einer der fünf grössten SMI-Verlierer. Der Grund liegt in Bern: Die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) berät heute über die strengeren Kapitalvorgaben für die Grossbank. SMI-Verlierer Warum die UBS Aktie unter Druck steht Es geht um viele Milliarden: Die künftigen Eigenkapitalregeln entscheiden darüber, wie viel Kapital die UBS vorhalten muss und wie viel sie ausschütten kann. Nach Reuters-Informationen steht im Zentrum die Frage, wie stark ausländische Tochtergesellschaften mit Eigenkapital hinterlegt werden müssen. Der Ständerat hatte sich für eine Unterlegung von 90 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) ausgesprochen. Die UBS müsste auch dann noch rund 16 Milliarden US-Dollar zusätzliches Kapital aufbauen. Ein Entgegenkommen der Politik zeichnet sich laut Marktberichten bisher kaum ab. UBS Aktie im Mittagshandel am 24.11.2026 -0,76 % Kurs der UBS Aktie am Mittag 37,64 CHF zusätzlich nötiges Kapital rund 16 Mrd. USD CET1-Unterlegung ausländischer Töchter (Ständerat) 90 % Quelle : comdirect (Mittagskurs 24.11.2026), Reuters, AWP UBS Aktie: Politik, Personal und Aktionäre Die Debatte ist politisch aufgeladen: Die SP droht mit einem Referendum, und in der Schweiz wird über einen Wegzug des Hauptsitzes spekuliert. Hinzu kommt der personelle Umbruch: Konzernchef Sergio Ermotti will im April 2027 abtreten. Der Grossaktionär Cevian hat seine Beteiligung zuletzt um 26 Prozent reduziert. Bereits am Freitag war die UBS Aktie um rund 4 Prozent gefallen. Was die UBS Aktie belastet Strengere Kapitalregeln könnten Ausschüttungen und Wachstum begrenzen.

Politische Unsicherheit: Beschliesst die Kommission heute, könnte der Nationalrat im Dezember abstimmen, sonst erst 2027.

Der Rückzug von Cevian und der geplante Abgang von Konzernchef Ermotti verstärken die Verunsicherung. Ausblick: Wie geht es mit der UBS Aktie weiter? Für die UBS Aktie dürfte der Beschluss der Kommission in den kommenden Tagen richtungsweisend sein. Als SMI-Verlierer reagiert der Titel derzeit empfindlich auf jede Meldung aus Bern. Stammdaten zur UBS Aktie UBS Group AG: ISIN CH0244767585, WKN A12DFH, Handelssymbol UBSG (SIX), US-Handelssymbol UBS (NYSE)

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