Der Ständerat unterstützte zuletzt einen Zielwert von 90% statt 100% für die Unterlegung ausländischer Tochtergesellschaften mit hartem Kernkapital (CET1). Bliebe es dabei, müsste die UBS insgesamt 18 Mrd. US-Dollar mehr Kapital halten. Eine endgültige Entscheidung des Parlaments könnte frühestens im Dezember 2026 fallen. Für Anleger bedeutet das Unsicherheit: Mehr Kapital kann Ausschüttungen und Aktienrückkäufe einschränken und die Expansion im Ausland verteuern.

Die Konzernspitze prüft laut Reuters, ob höhere Anforderungen einen Sitz im Ausland rechtfertigen könnten, und hat zudem kleinere und mittelgroße Übernahmeziele in den USA zusammengestellt. Ergebnisse dieser Überlegungen will die UBS Anfang Februar 2027 gemeinsam mit den Geschäftszahlen 2026 vorlegen.