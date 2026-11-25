Die UBS Aktie gibt am Mittwochmittag leicht nach: Mit einem Minus von 0,16% auf 37,26 Franken zählt die Großbank zu den SMI Verlierern - allerdings vor allem, weil der Leitindex im Plus notiert und kaum ein Wert nennenswert verliert. Spannender als die Tagesbewegung ist der Weg dorthin: Seit Anfang November hat die Aktie knapp 10% eingebüßt.
UBS Aktie: SMI Verlierer am Mittag - Kapitalstreit hält Anleger auf Distanz
Die UBS Aktie zählt am Mittag zu den SMI Verlierern: minus 0,16% auf 37,26 Franken. Der Streit um schärfere Kapitalregeln bleibt das beherrschende Thema.
Kapitalstreit: Darum bleibt die UBS Aktie unter Druck
Im Mittelpunkt steht seit Monaten der Streit um schärfere Kapitalregeln in der Schweiz. Ursprünglich standen zusätzliche Anforderungen von bis zu 26 Mrd. US-Dollar im Raum. Laut Reuters (Bericht vom 17. November) hat sich die UBS inzwischen weitgehend darauf eingestellt, im Streit zu unterliegen. Sie will weiter um Zugeständnisse werben, rechnet aber nur noch mit begrenzten Erleichterungen.
Der Ständerat unterstützte zuletzt einen Zielwert von 90% statt 100% für die Unterlegung ausländischer Tochtergesellschaften mit hartem Kernkapital (CET1). Bliebe es dabei, müsste die UBS insgesamt 18 Mrd. US-Dollar mehr Kapital halten. Eine endgültige Entscheidung des Parlaments könnte frühestens im Dezember 2026 fallen. Für Anleger bedeutet das Unsicherheit: Mehr Kapital kann Ausschüttungen und Aktienrückkäufe einschränken und die Expansion im Ausland verteuern.
Die Konzernspitze prüft laut Reuters, ob höhere Anforderungen einen Sitz im Ausland rechtfertigen könnten, und hat zudem kleinere und mittelgroße Übernahmeziele in den USA zusammengestellt. Ergebnisse dieser Überlegungen will die UBS Anfang Februar 2027 gemeinsam mit den Geschäftszahlen 2026 vorlegen.
UBS Aktie: Weit weg vom Hoch
Die Tagesbewegung ist minimal, der Abstand zum Hoch nicht: Am 8. September erreichte die UBS Aktie 45,04 Franken, aktuell sind es rund 17% weniger. Seit dem 4. November, als die Aktie bei 41,28 Franken schloss und der SMI erstmals über 15.000 Punkte stieg, hat sie knapp 10% verloren. Dabei läuft das Geschäft: Im dritten Quartal (28. Oktober) wies die UBS einen Gewinn je Aktie von 0,71 Franken nach 0,63 Franken im Vorjahr aus. Zudem hat CEO Sergio Ermotti seinen Rücktritt für April 2027 in Aussicht gestellt.
Eine neue Unternehmensmeldung zur UBS gab es am Mittwoch nicht. Dass die Aktie dennoch unter den schwächsten SMI-Werten steht, liegt auch am Umfeld: Neue US-Zolldrohungen dämpfen laut Marktberichten den Risikoappetit, konkrete Details nennen die Berichte nicht.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag
|37,26 CHF
|Veränderung
|-0,16%
|52-Wochen-Hoch (08.09.2026)
|45,04 CHF
|Schlusskurs 04.11.2026
|41,28 CHF
|Kapitalbedarf bei 90%-Variante
|18 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie drittes Quartal
|0,71 CHF (Vorjahr 0,63 CHF)
|Nächste Geschäftszahlen
|Anfang Februar 2027
Kurse SIX Swiss Exchange, Stand Mittag 25.11.2026.
Quelle: Marktberichte, Reuters (via ad-hoc-news.de), eigene Zusammenstellung
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