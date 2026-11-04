Uber Quartalszahlen: Rekord bei den Buchungen, Fahrermangel bremst – und die Aktie startet trotzdem durch

Khosrowshahis wichtigstes Argument ist die Auslastung. In den Märkten, die Waymo und Tesla in diesem Jahr neu gestartet haben, kommen deren Fahrzeuge laut Uber auf Fahrten im niedrigen zweistelligen Bereich pro Tag. Auf dem Uber-Netzwerk sind es in gemischten Märkten mit menschlichen Fahrern hohe Zwanziger. Mehr Fahrten pro Fahrzeug bedeuten niedrigere Kosten pro Fahrt. Langfristig sollen autonome Fahrten ähnliche Margen bringen wie Fahrten mit menschlichen Fahrern. Anfangs will Uber die Fahrzeuge allerdings selbst in der Bilanz halten, weil es für ihren Restwert noch keine Erfahrungswerte gibt.