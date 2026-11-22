Fünf Quartale in Folge wächst Uber bei den Bruttobuchungen um 20 Prozent, doch die Aktie verliert auf zwölf Monate fast ein Viertel. Am 20. November fiel sie um weitere 3,25 Prozent auf 63,47 Dollar. Diese Uber Aktienanalyse zeigt, wo die Börse Zweifel hat und was die Zahlen sagen.
Uber Aktienanalyse: Bruttobuchungen steigen um 20 Prozent, doch die Aktie liegt 24 Prozent im Minus – was fürchtet die Börse?
Uber meldet Rekordbuchungen von knapp 60 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie wächst um 35 Prozent. Die Uber Aktie liegt auf zwölf Monate trotzdem fast 24 Prozent im Minus. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Uber Technologies, Inc.
- ISIN
- US90353T1007
- WKN
- A2PHHG
- Handelssymbol
- UBER (NYSE)
- US-Handelssymbol
- UBER (NYSE)
- Branche
- Mobilität, Lieferdienste, Fracht
- Sitz
- San Francisco, Kalifornien
- Tagesspanne 20.11.2026
- 63,29 $ bis 68,37 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Uber Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Die Bruttobuchungen stiegen im dritten Quartal 2026 um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar, die Fahrten um 16 Prozent auf 4,06 Milliarden. Die monatlich aktiven Nutzer legten um 14 Prozent auf 215 Millionen zu. Der Umsatz wuchs um 10 Prozent auf 14,8 Milliarden Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg um 31 Prozent auf rund 3,0 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 35 Prozent auf 0,88 Dollar und lag damit knapp unter den erwarteten 0,90 Dollar.
Delivery überholt fast Mobility
Fahrdienst-Buchungen (Mobility): 29,5 Milliarden Dollar, plus 18 Prozent. Lieferdienst (Delivery): 28,5 Milliarden Dollar, plus 22 Prozent. Fracht: 1,8 Milliarden Dollar, plus 35 Prozent.
Rekordmarge
Das operative Ergebnis nach Non-GAAP stieg um 38 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar, eine Marge von 3,9 Prozent der Bruttobuchungen.
Cashflow
Der Free Cashflow lag im Quartal bei 2,5 Milliarden Dollar, in den vergangenen zwölf Monaten bei 10,4 Milliarden Dollar.
Mobility-Umsatz sinkt
Wegen einer Änderung des Geschäftsmodells sank der Mobility-Umsatz um 2 Prozent, obwohl die Buchungen um 18 Prozent wuchsen.
Uber: Bruttobuchungen nach Segment im dritten Quartal 2026
Mrd. $
Drittes Quartal 2026, gerundet.
Quelle: Uber, Mitteilung vom 04.11.2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Q3 2026
|Mobility
|29,5
|Delivery
|28,5
|Fracht
|1,8
Für das vierte Quartal erwartet Uber Bruttobuchungen von 63,25 bis 65,25 Milliarden Dollar, ein Plus von 18 bis 22 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Das bereinigte EBITDA soll bei 3,13 bis 3,23 Milliarden Dollar liegen, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 0,95 bis 0,99 Dollar.
Bewertung
Was der Kurs von 63,47 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 37,03 und ohne Dividende ist die Uber Aktie auf Wachstum und Margen ausgerichtet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 118,1 Milliarden Euro. Auf zwölf Monate steht ein Minus von 23,9 Prozent. Laut aktiencheck.de lasten die schwächere Gewinnprognose für das vierte Quartal und der Fahrermangel auf der Stimmung.
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