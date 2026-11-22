Die Bruttobuchungen stiegen im dritten Quartal 2026 um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar, die Fahrten um 16 Prozent auf 4,06 Milliarden. Die monatlich aktiven Nutzer legten um 14 Prozent auf 215 Millionen zu. Der Umsatz wuchs um 10 Prozent auf 14,8 Milliarden Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg um 31 Prozent auf rund 3,0 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 35 Prozent auf 0,88 Dollar und lag damit knapp unter den erwarteten 0,90 Dollar.