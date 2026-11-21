Die Uber Aktie (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: UT8, US-Handelssymbol: UBER, NYSE) kommt nicht vom Fleck – im Gegenteil. Am Freitag, 20. November 2026, schloss der Fahrdienst- und Lieferkonzern bei 63,47 Dollar, ein Minus von 3,25 Prozent. Im Handelsverlauf fiel die Uber Aktie bis auf 63,29 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit einem Jahr.
Uber Aktie: Neues Jahrestief trotz McDonald's-Deal – fährt der Fahrdienst-Riese gegen die Wand?
Die Uber Aktie fällt am Freitag auf 63,47 Dollar und markiert ein neues 52-Wochen-Tief. Dabei hat McDonald's den Konzern gerade zum bevorzugten Lieferpartner in 14 Ländern gemacht. Warum Anleger trotzdem aussteigen und was Analysten erwarten.
Der Kurs
Ein Drittel unter dem Hoch: die Uber Aktie im Abwärtstrend
Vom 52-Wochen-Hoch bei 92,78 Dollar ist die Uber Aktie inzwischen rund 32 Prozent entfernt. Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust laut GuruFocus auf gut 22 Prozent. Der Börsenwert ist auf rund 129 Milliarden Dollar geschrumpft. Mit 30 Millionen gehandelten Aktien war der Umsatz am Freitag hoch – ein Zeichen, dass größere Investoren Positionen abbauen.
Der Widerspruch
McDonald's setzt auf Uber – die Börse nicht
Operativ gab es zuletzt durchaus gute Nachrichten. Am 9. November kündigten McDonald's und Uber eine mehrjährige Ausweitung ihrer Partnerschaft an. Uber wird in 14 Ländern, darunter die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, zum bevorzugten Lieferpartner für Bestellungen in der McDonald's-App. Kunden des McDonald's-Treueprogramms können ihre Punkte zudem gegen Rabatte auf Uber-Fahrten eintauschen. Für Uber ist das ein Etappensieg im Konkurrenzkampf mit dem Rivalen DoorDash.
Einordnung der Redaktion: Dass die Uber Aktie trotzdem fällt, zeigt, worauf Anleger gerade schauen – auf die Gewinnentwicklung. Laut einer Auswertung von InvestingPro erwarten Analysten im Konsens einen Rückgang des Gewinns je Aktie um gut 28 Prozent. Dazu kommen höhere Kosten, ein schwächeres Fahrdienst-Geschäft und die Sorge vor Robotaxi-Konkurrenz, etwa von Waymo oder Tesla.
Analysten
Kursziele sinken, Kaufempfehlungen bleiben
Die Analysten reagieren gespalten. Bernstein senkte das Kursziel auf 90 Dollar, bleibt aber bei der Einstufung „Outperform“. Das Ziel liegt damit gut 40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber Aktie. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Die Uber Aktie braucht einen neuen Wachstumsbeweis
Charttechnisch hat die Uber Aktie mit dem neuen Jahrestief eine wichtige Marke unterschritten. Für eine Wende müsste das Unternehmen zeigen, dass Partnerschaften wie mit McDonald's den Umsatz spürbar treiben und die Robotaxi-Welle eher Chance als Bedrohung ist. Bis dahin dürfte die Aktie anfällig für weitere Schwankungen bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur Uber Aktie
Warum fällt die Uber Aktie?
Anleger sorgen sich um sinkende Gewinne, höhere Kosten und die Konkurrenz durch Robotaxis. Der breite Ausverkauf an den US-Börsen verstärkte den Druck.
Was bringt der Deal mit McDonald's?
Uber wird in 14 Ländern bevorzugter Lieferpartner für Bestellungen in der McDonald's-App und Partner des Treueprogramms.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Uber Aktie?
ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol in Deutschland UT8, US-Handelssymbol UBER (NYSE).
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