Operativ gab es zuletzt durchaus gute Nachrichten. Am 9. November kündigten McDonald's und Uber eine mehrjährige Ausweitung ihrer Partnerschaft an. Uber wird in 14 Ländern, darunter die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, zum bevorzugten Lieferpartner für Bestellungen in der McDonald's-App. Kunden des McDonald's-Treueprogramms können ihre Punkte zudem gegen Rabatte auf Uber-Fahrten eintauschen. Für Uber ist das ein Etappensieg im Konkurrenzkampf mit dem Rivalen DoorDash.