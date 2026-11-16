Wachstum mit angezogener Handbremse – und trotzdem ein Kauf: Piper-Sandler-Analyst Paul Newsome bleibt bei „Overweight“ für die TWFG-Aktie und bestätigt das Kursziel von 34 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 25,79 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 32 Prozent. TWFG vermittelt über ein Netz aus eigenen und unabhängigen Agenturen Privat- und Gewerbeversicherungen in den USA.
TWFG-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Paul Newsome bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 34 Dollar, gut 30 Prozent Luft
Piper-Sandler-Analyst Paul Newsome bestätigt die Kaufempfehlung „Overweight“ für die TWFG-Aktie mit einem Kursziel von 34 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 25,79 US-Dollar sind das rund 32 Prozent Potenzial. Der texanische Versicherungsmakler wächst kräftig, aber nicht mehr ganz so schnell wie zuvor.
Steckbrief
- Unternehmen
- TWFG, Inc.
- Handelssymbol
- TWFG (Nasdaq)
- Analyst
- Paul Newsome
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 34 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur TWFG-Aktie
Gebremstes Tempo – Newsome bleibt überzeugt
Paul Newsome gehört zu den Befürwortern der TWFG-Aktie. Nach den Zahlen zum dritten Quartal bestätigt er sein Kursziel von 34 US-Dollar.
Die Aktienanalyse von Piper Sandler setzt auf das Geschäftsmodell des Maklers, der an Provisionen verdient und kein eigenes Versicherungsrisiko trägt.
Zuletzt hat sich das Wachstum allerdings verlangsamt. Das organische Plus sank von 37 Prozent im zweiten auf 16,6 Prozent im dritten Quartal.
Die Argumente von Paul Newsome
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Paul Newsome stützt:
Kräftiges Umsatzplus
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 24,6 Prozent auf 79,9 Millionen US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,28 US-Dollar.
Mehr Prämien
Das vermittelte Prämienvolumen wuchs um 18,5 Prozent auf 554,2 Millionen US-Dollar.
Bestätigte Ziele
TWFG erwartet für das Gesamtjahr ein organisches Wachstum von 15 bis 17 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 24 bis 27 Prozent.
Bewertung moderat
Nach dem Kursrückgang ist die Aktie gemessen am Wachstum aus Sicht von Piper Sandler attraktiv bewertet.
Die Marge als Knackpunkt
Die bereinigte EBITDA-Marge sank im dritten Quartal auf 24,4 Prozent, nach 30,4 Prozent im zweiten Quartal. Für das vierte Quartal stellt das Management ein etwa stabiles Ergebnis in Aussicht.
Viele Kunden von TWFG sitzen in Texas und anderen Südstaaten. Steigende Prämien in der Sachversicherung haben das Wachstum zuletzt befeuert – lässt dieser Effekt nach, könnte sich auch das Tempo von TWFG weiter abschwächen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Paul Newsome. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 34 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
TWFG, Inc. (TWFG): Kaufen, Kursziel 34,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Piper Sandler (Analyst Paul Newsome). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Piper Sandler (Analyst Paul Newsome).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.