TWFG-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Paul Newsome bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 34 Dollar, gut 30 Prozent Luft

Die Aktienanalyse von Piper Sandler setzt auf das Geschäftsmodell des Maklers, der an Provisionen verdient und kein eigenes Versicherungsrisiko trägt.

Zuletzt hat sich das Wachstum allerdings verlangsamt. Das organische Plus sank von 37 Prozent im zweiten auf 16,6 Prozent im dritten Quartal.