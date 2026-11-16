Das Tempo sinkt, die Ziele steigen: Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt für die TWFG-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 31 auf 32 US-Dollar. Zum Kurs von 26,49 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 21 Prozent.
TWFG-Aktie: Wachstum gebremst, Prognose trotzdem angehoben – Morgan Stanley legt beim Kursziel nach
Der texanische Versicherungsvermittler TWFG wächst langsamer als im Frühjahr, hebt aber die Jahresziele an. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt bei „Buy“ und erhöht das Kursziel für die TWFG-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- TWFG, Inc.
- Handelssymbol
- TWFG (Nasdaq)
- Analyst
- Bob Huang
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 32 US-Dollar (zuvor 31 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur TWFG-Aktie
Florida-Schub läuft aus – das Kerngeschäft wächst weiter
Bob Huang traut dem Vermittler aus The Woodlands in Texas mehr zu. Die Basis dafür sind solide Quartalszahlen.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz von TWFG um 24,6 Prozent auf 79,9 Millionen US-Dollar. Das organische Wachstum lag bei 16,6 Prozent.
Im zweiten Quartal hatte das organische Plus noch 37 Prozent betragen, getrieben von Hausratsprogrammen in Florida.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang zu lesen ist:
Mehr Prämienvolumen
Das vermittelte Prämienvolumen stieg um 18,5 Prozent auf 554,2 Millionen US-Dollar, vor allem durch mehr Verträge.
Prognose angehoben
TWFG erwartet 2026 nun 15 bis 17 Prozent organisches Wachstum statt bisher 13 bis 17 Prozent.
Höhere Marge
Die Spanne für die bereinigte EBITDA-Marge hob TWFG auf 24 bis 27 Prozent an.
Gewinn wächst
Der bereinigte Nettogewinn stieg um 16,3 Prozent auf 15,1 Millionen US-Dollar.
Ein schwächeres Schlussquartal zeichnet sich ab
Die bereinigte EBITDA-Marge sank im dritten Quartal auf 24,4 Prozent nach 30,4 Prozent im Vorquartal. Das Management rechnet im vierten Quartal mit deutlich weniger organischem Wachstum.
Grund sind Sondereffekte aus dem Vorjahr, die sich nicht wiederholen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Bob Huang. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 32 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
TWFG, Inc. (TWFG): Kaufen, Kursziel 32,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:08 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:08 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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