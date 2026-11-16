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TWFG-Aktie: Wachstum gebremst, Prognose trotzdem angehoben – Morgan Stanley legt beim Kursziel nach

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Der texanische Versicherungsvermittler TWFG wächst langsamer als im Frühjahr, hebt aber die Jahresziele an. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt bei „Buy“ und erhöht das Kursziel für die TWFG-Aktie.

Backsteinhaus mit grünem Rasen und Bäumen
Bild: Foto: Roger Starnes Sr / Unsplash
Rating Morgan Stanley (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 31 $)
32 $
Kurs 16.11.2026
26,49 $
Abstand zum Kursziel
+20,8 %

Steckbrief

Unternehmen
TWFG, Inc.
Handelssymbol
TWFG (Nasdaq)
Analyst
Bob Huang
Bank
Morgan Stanley
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
32 US-Dollar (zuvor 31 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Das Tempo sinkt, die Ziele steigen: Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt für die TWFG-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 31 auf 32 US-Dollar. Zum Kurs von 26,49 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 21 Prozent.

Morgan Stanley zur TWFG-Aktie

Florida-Schub läuft aus – das Kerngeschäft wächst weiter

Bob Huang traut dem Vermittler aus The Woodlands in Texas mehr zu. Die Basis dafür sind solide Quartalszahlen.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz von TWFG um 24,6 Prozent auf 79,9 Millionen US-Dollar. Das organische Wachstum lag bei 16,6 Prozent.

Im zweiten Quartal hatte das organische Plus noch 37 Prozent betragen, getrieben von Hausratsprogrammen in Florida.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang zu lesen ist:

  1. Mehr Prämienvolumen

    Das vermittelte Prämienvolumen stieg um 18,5 Prozent auf 554,2 Millionen US-Dollar, vor allem durch mehr Verträge.

  2. Prognose angehoben

    TWFG erwartet 2026 nun 15 bis 17 Prozent organisches Wachstum statt bisher 13 bis 17 Prozent.

  3. Höhere Marge

    Die Spanne für die bereinigte EBITDA-Marge hob TWFG auf 24 bis 27 Prozent an.

  4. Gewinn wächst

    Der bereinigte Nettogewinn stieg um 16,3 Prozent auf 15,1 Millionen US-Dollar.

Ein schwächeres Schlussquartal zeichnet sich ab

Die bereinigte EBITDA-Marge sank im dritten Quartal auf 24,4 Prozent nach 30,4 Prozent im Vorquartal. Das Management rechnet im vierten Quartal mit deutlich weniger organischem Wachstum.

Grund sind Sondereffekte aus dem Vorjahr, die sich nicht wiederholen.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Bob Huang. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 32 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

TWFG, Inc. (TWFG): Kaufen, Kursziel 32,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 20:08 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 20:08 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.