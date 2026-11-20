Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Reisebranche durch neue europäische Regelungen zum Schutz von Passagieren. Die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten haben am 19. November 2026 endgültig grünes Licht für Änderungen gegeben, die ab dem 23. Oktober 2027 gelten sollen. Besonders relevant ist die künftig klar geregelte vollständige Rückerstattung bei annullierten Flügen. Ticketvermittler dürfen grundsätzlich keine Vermittlungsgebühren mehr einbehalten. Für bestimmte Kleinstvermittler sind unter festgelegten Voraussetzungen Ausnahmen vorgesehen. Zudem müssen berechtigte Rückerstattungen innerhalb von sieben Tagen erfolgen. Hat ein Vermittler das Beförderungsunternehmen zuvor aus eigenen Mitteln bezahlt, verlängert sich die Frist auf 14 Tage. Für Unternehmen, die Flugreisen vermitteln oder entsprechende Dienstleistungen anbieten, können daraus zusätzliche Anforderungen an Abrechnung, Kundenservice und Liquiditätsmanagement entstehen. Auch TUI könnte aufgrund seiner Aktivitäten im Reisevertrieb und im Fluggeschäft von solchen Änderungen betroffen sein. Allerdings lässt sich aus den neuen Regeln noch keine konkrete finanzielle Belastung für den Konzern ableiten. Entscheidend wird sein, welche Geschäftsbereiche tatsächlich betroffen sind und wie effizient TUI die neuen Anforderungen umsetzt.