Der Konzern kämpft in diesem Jahr mit den Folgen der Nahost-Krise und kurzfristigerem Buchungsverhalten. Im dritten Quartal brach das bereinigte EBIT Berichten zufolge um 27% ein. Die Jahresprognose von 1,1 bis 1,4 Mrd. Euro bereinigtem EBIT hat TUI im April gesenkt und zuletzt bestätigt. Am 9. Dezember legt TUI den Jahresfinanzbericht vor und lädt zur Analystenkonferenz. Dann zeigt sich, wie der Konzern die Delle bei Reisen und Kreuzfahrten verkraftet hat und wie der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr ausfällt.