Die TUI Aktie gehört am Donnerstagmittag zu den MDAX Verlierern: Das Papier notiert bei 6,806 Euro und damit 0,26% im Minus. Das Minus ist klein, die Gemengelage dahinter ist es nicht. Zwei Wochen vor dem Jahresfinanzbericht sammeln sich bei TUI mehrere operative und technische Belastungen.
TUI Aktie im Minus: MDAX Verlierer vor dem Zahlen-Showdown am 9. Dezember
Die TUI Aktie zählt am Donnerstagmittag mit 6,806 Euro und einem Minus von 0,26% zu den MDAX Verlierern. Ein frischer Auslöser fehlt, dafür belasten Kreuzfahrt-Panne, Fly-4-Liquidation und ein schwaches Chartbild vor den Jahreszahlen.
TUI Aktie am Mittag
Kleines Minus, viele Baustellen
Eine neue Unternehmensmeldung, die den Rückgang der TUI Aktie erklärt, ist an diesem Mittag nicht auszumachen. Das Bild setzt sich eher aus mehreren Einzelthemen zusammen, die gemeinsam auf die Stimmung drücken.
Mein Schiff 3 fällt aus
Nach einer Kollision lag die "Mein Schiff 3" zur Reparatur in der Lloyd Werft in Bremerhaven. TUI Cruises strich deshalb die Norwegen-Reise vom 14. bis 28. November, die Rückkehr in den Fahrplan ist für den 28. November vorgesehen. mwb research beziffert den nicht erstatteten Nettoeffekt auf das EBIT auf 3 bis 5 Mio. Euro. Das ist überschaubar, doch die Rückkehr hängt davon ab, dass die Reparatur im Zeitplan bleibt.
Fly 4 Airlines in Liquidation
Ein irisches Gericht bestellte Mitte November vorläufige Verwalter für Fly 4 Airlines Green. Die Wet-Lease-Airline gehört zu 51% Enter Air und zu 49% TUI. Medienberichten zufolge fehlte ihr das Geschäft für den Winter.
Umbau im Flugbetrieb
Die Fluggesellschaft TUI beendet laut CAPA ihren Betrieb mit Basis in Marokko, wallstreet-online spricht von elf gestrichenen Marokko-Strecken. Parallel richtet TUI den Eigenvertrieb neu aus und verhandelt Medienberichten zufolge mit Check24 über Zusatzverträge.
Charttechnik trübt sich ein
Die TUI Aktie steckt seit dem 10. August in einem Abwärtstrend. Am 24. November kreuzte sie die 100-Tage-Linie nach unten, was Chartanalysten als Verkaufssignal werten.
Gegenseite
Was die TUI Aktie stützt
Zahlen im Überblick
TUI Aktie in Daten
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Donnerstagmittag
|6,806 € (-0,26%)
|52-Wochen-Hoch
|9,558 € (09.02.2026)
|52-Wochen-Tief
|6,102 € (30.04.2026)
|Marktkapitalisierung
|rund 3,5 Mrd. €
|Wertentwicklung 1 Jahr
|-11,81%
|Wertentwicklung 1 Monat
|+3,46%
Kurs Donnerstagmittag laut Vorgabe der Redaktion; übrige Werte Stand 25.11.2026.
Quelle: wallstreet-online, boerse.de
Ausblick
Blick auf den 9. Dezember
Der Konzern kämpft in diesem Jahr mit den Folgen der Nahost-Krise und kurzfristigerem Buchungsverhalten. Im dritten Quartal brach das bereinigte EBIT Berichten zufolge um 27% ein. Die Jahresprognose von 1,1 bis 1,4 Mrd. Euro bereinigtem EBIT hat TUI im April gesenkt und zuletzt bestätigt. Am 9. Dezember legt TUI den Jahresfinanzbericht vor und lädt zur Analystenkonferenz. Dann zeigt sich, wie der Konzern die Delle bei Reisen und Kreuzfahrten verkraftet hat und wie der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr ausfällt.
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