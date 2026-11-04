TUI Aktie: Hedgefonds im Machtkampf - Marshall Wace zieht sich zurück, BlackRock erhöht die Short-Wette!

Die TUI-Aktie präsentiert sich mit einem Kursplus von 2,93 % auf 7,518 Euro freundlich. Gleichzeitig sorgen die jüngsten Veränderungen bei den Short-Positionen für eine bemerkenswerte Ausgangslage. Marshall Wace LLP reduziert seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,29 % auf 1,15 %, während BlackRock Financial Management, Inc. seine Position von 1,02 % auf ebenfalls 1,15 % erhöht. Mit Capital Fund Management, BlackRock Institutional Trust Company, D. E. Shaw, LMR Partners und BlackRock Advisors bleiben weitere institutionelle Investoren auf der Short-Seite engagiert. Für Anleger ist die Botschaft eindeutig: Trotz des Kursanstiegs und der deutlichen Positionssenkung von Marshall Wace ist der Druck der institutionellen Leerverkäufer keineswegs verschwunden. Die zuletzt gemeldeten sieben Positionen summieren sich auf 6,81 % des Aktienkapitals. Damit besteht grundsätzlich Potenzial für zusätzliche Nachfrage, falls größere Short-Positionen künftig eingedeckt werden. Gleichzeitig zeigt die Aufstockung durch BlackRock Financial Management, dass weiterhin Risiken für die Kursentwicklung gesehen werden könnten. Entscheidend bleibt, ob TUI seine operative Ertragskraft verbessert und damit zusätzliche Anleger überzeugen kann. Die große Frage lautet: Werden die Leerverkäufer bei weiter steigenden Kursen zunehmend unter Druck geraten, oder behalten die skeptischen Hedgefonds am Ende recht? Die kommenden Veränderungen bei den Short-Positionen könnten darüber zusätzliche Hinweise liefern.