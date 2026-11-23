Die TUI-Aktie befindet sich in einer bemerkenswerten Ausgangslage. Während das Papier um 4,89 % auf 7,118 Euro steigt, hat Capital Fund Management SA seine Netto-Leerverkaufsposition am 20. November 2026 von 1,20 % auf 1,30 % erhöht. Damit hat der Investmentmanager seine Short-Exponierung um rund 8,3 % der bisherigen Position vergrößert. Zusammen mit den weiteren ausgewiesenen Positionen von D. E. Shaw, Marshall Wace, BlackRock Financial Management, BlackRock Institutional Trust Company und LMR Partners ergibt sich eine rechnerische Summe von 6,24 % des ausgegebenen Aktienkapitals. Die jüngste Aufstockung zeigt, dass zumindest ein bedeutender institutioneller Investor seine Position auf fallende TUI-Kurse verstärkt hat. Für einen unmittelbar bevorstehenden Kursrückgang liefert diese Entwicklung allein jedoch keinen Beweis. Sollte TUI operativ enttäuschen, könnten die Leerverkäufer von ihren Positionen profitieren. Gelingt dem Reisekonzern dagegen eine überzeugende Verbesserung seiner Geschäftsperspektiven, könnten mögliche Short-Eindeckungen eine weitere Kurserholung unterstützen. Die starke Tagesentwicklung und die umfangreichen Short-Positionen verdeutlichen, dass die Erwartungen am Markt auseinandergehen. Entscheidend bleibt deshalb, ob TUI mit seiner operativen Entwicklung die skeptischen Erwartungen widerlegen kann. Die kommenden Unternehmensmeldungen und Veränderungen der Short-Positionen dürften zusätzliche Hinweise auf die weitere Entwicklung liefern.